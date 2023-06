Zapomněli na Murrayho? Britská tenisová ikona chybí na plakátu osobností k Wimbledonu

Wimbledon klepe na dveře a na světlo se dostávají nejrůznější propagační materiály. Ve středu se na oficiálním instagramovém účtu objevil kreslený plakát s téměř všemi důležitými tenisovými osobnostmi. Jenže chybí Andy Murray (36) a ihned se začalo mluvit o neúctě k poslednímu britskému vítězi travnatého grandslamu.

"Kde je Andy?!" nechápou blízcí skotského tenisového srdcaře. Na plakátu jsou vyobrazeni všichni, jen Murray schází.

Jeden z oficiálních plakátů letošního Wimbledonu vyobrazuje v popředí zástupce nastupující generace Jannika Sinnera a Carlose Alcaraze. Za nimi následuje trio Roger Federer, Novak Djokovič a Rafael Nadal, v pozadí jsou pak i další legendy jako Björn Borg, John McEnroe, Martina Navrátilová a či sestry Williamsovy.

"Je to otřesné v jakémkoliv smyslu. Všechno je o těch vepředu, ale jaksi se zapomnělo na toho, kdo tu dvakrát v posledních deseti letech vyhrál a tvořil historii britského tenisu. Měli byste se stydět," napsal Niall Erskine, bratr ženy Andyho Murrayho. Dobíral si i Alcaraze se Sinnerem se slovy, že zatím ještě nic nepředvedli.

"Než si jako světová jednička rozlámal kyčel, mluvilo se o velké čtyřce. Není to tak dávno, ani ne deset let," dodal Murrayho bratr Jamie. Připomíná období z let 2016 až 2017, kdy byl Andy dlouhých 41 týdnů i v konkurenci Federera, Nadala a Djokoviče nejlepším hráčem světa.

Ilustrátor Grant Gruenhaupt reagoval slovy, že v plánu jsou další obrazy.

Andy Murray vyhrál Wimbledon v letech 2013 a 2016. Od roku 2018 tři ročníky chyběl (i vzhledem k tomu, že se v roce 2020 nehrálo), ale předloni a loni už si tenisovou slavnost v All England Clubu ujít nenechal. Skončil sice ve třetím, respektive druhém kole, nicméně před letošní edicí hlásil, že se cítí nejlépe od doby, co prodělal operaci kyčelního kloubu.

Na challengerových travnatých turnajích vyhrál 10 zápasů v řadě a jeho vítězná série se zastavila až v Queen's Clubu, kde v prvním kole podlehl Alexovi De Minaurovi a následně se odhlásil i ze soutěže čtyřhry.