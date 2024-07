Ošklivý pád Zvereva nezastavil, dál jde bez ztráty podání. V osmifinále nechybí ani Djokovič

Alexander Zverev (27) ve Wimbledonu neztratil set a podání ani se třetím soupeřem a vyrovnal své maximum na trávě v All England Clubu. Poslední domácí naději ve dvouhře mužů Camerona Norrieho (28) porazil 6:4, 6:4, 7:6 (17:15), i když v páté hře druhého setu po dobíhání míčku k sítí podklouzl a bolestivě si poranil levé koleno. Do osmifinále postoupil také sedminásobný šampion Srb Novak Djokovič (37), byť s Australanem Alexeiem Popyrinem (24) prohrával 0:1 na sety.

Alexander Zverev dorazil do Wimbledonu s dobrou formou a zastavit ho nedokázal třetí soupeř ani zdravotní potíže. Domácího Camerona Norrieho pod zataženou střechou na Centrálním kurtu porazil 6:4, 6:4, 7:6(17:15), byť to s ním v jednu chvíli nevypadalo vůbec dobře.

Německý tenista měl zápas pod kontrolou, ale jediný moment mohl všechno změnit. V páté hře druhé sady po dobíhání míčku k sítí podklouzl a dlouho zůstával ležet na zemi. Spousta fanoušků si v tu chvíli vzpomněla na předloňské Roland Garros, kdy si Zverev v semifinále podvrtl pravý kotník a sezona pro něj po vážném zranění vazů skončila.

Tentokrát to ale tak vážné nebylo. Byť se mu levý kotník dostal do nepřirozené polohy, koleno se prudce prohnulo a Zverev se na zemi s bolestivou grimasou držel za nohu, po konzultaci s fyzioterapeutem a zatejpování mohl pokračovat bez viditelných limitů. Zápas ukončil po dvou a půl hodinách hry.

"Cam je výborný hráč a já jsem spokojený s tím, jak jsem to dotáhl. On už tady hrál semifinále a já věděl, že musím hrát na maximum. Občas se tady na těch kurtech cítím jako kráva na ledě. Ale během zápasu jsem dokázal trochu změnit pohyb a jsem rád, že jsem zápas dohrál. Kdybych nemohl hrát naplno, neměl bych šanci," řekl Zverev, který vyhrál pátý vzájemný duel po sobě.

"Je ctí, že můžu hrát na centrkurtu. Na světě jich je spousta krásných, ale tenhle ve Wimbledonu je asi ještě o stupínek výše. Hrát před královskou lóží je velká pocta," přiznal sedmadvacetiletý Němec, jehož postup sledoval i úspěšný fotbalový trenér Pep Guardiola.

"Když jsem si všiml Pepa Guardioly, byl jsem několik gamů dost nervózní. Díky, že jsi dorazil, bylo mi ctí před tebou hrát. Jo a mimochodem - Bayern potřebuje trenéra. A kdyby tě přestal bavit fotbal, tak mým koučem se můžeš stát kdykoliv," pobavil německý tenista publikum.

Zverev si po Španělu Robertu Carballésovi a Američanu Marcosi Gironovi poradil s třetím soupeřem 3:0 na sety a neztratil při tom podání. V posledních dvou duelech dokonce nečelil brejkbolu, Norriemu v tie-breaku utekl i díky skvělému servisu z pěti setbolů.

"Servis mi prohrál finále US Open (v roce 2020 s Dominicem Thiemem). Na podání v posledních letech pracuju asi nejvíce, jsou to hodiny tvrdé práce a jsem rád, že mi teď takhle funguje. Doufám, že to tak půjde dál," dodal Zverev.

Statistiky zápasu Cameron Norrie – Alexander Zverev Livesport

Finalista US Open 2021 a letošního Roland Garros postupem do osmifinále vyrovnal ve Wimbledonu své maximum z let 2017 a 2021. Čtvrtfinále majoru si zahrál už dvanáctkrát, ale ještě nikdy na trávě v All England Clubu.

Letos si o něj zahraje s osm zápasů neporaženým Taylorem Fritzem, s nímž ve vzájemné bilanci vede 5:3. Ve Wimbledonu ho zdolal v letech 2018 a 2021.

Američan Fritz večer těsně před soumrakem zdolal v duelu dvou vítězů wimbledonských generálek 7:6, 6:3, 7:5 Chilana Alejandra Tabila, s nímž neztratil set ani ve třetím vzájemném střetnutí, a podruhé na londýnském grandslamu postoupil do osmifinále.

Sobotní program v All England Clubu uzavřel a šestnáctku osmifinalistů ve Wimbledonu zkompletoval Novak Djokovič. Sedmatřicetiletý Srb si ve třetím kole poradil 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 s Australanem Alexeiem Popyrinem a pošestnácté na travnatém grandslamu postoupil do osmifinále.

"Byl to další těžký zápas, což jsme s týmem očekávali. On si po dvou předchozích výhrách si věřil. Hráli jsme spolu v Austrálii a já věděl, že má nepříjemný servis a forhend. Jsem rád, že jsem se v závěru nenechal rozhodit nevyužitými šancemi a odehrál zřejmě nejlepší tie-break v sezoně," komentoval Djokovič.

"Každým zápasem se zlepšuju a na kurtu jsem jistější v pohybu. Určitě jsem se cítil lépe než ve druhém kole. S výkonem jsem každopádně spokojený," dodal poražený loňský finalista, který si před měsícem v osmifinále French Open poranil koleno a musel na operaci. Třetí grandslam sezony ale stihnul a útočí na vyrovnání rekordních osmi triumfů Rogera Federera.

O čtvrtfinále se Djokovič utká s Holgerem Runem (H2H 3:2). Dánský mladík udolal 1:6, 6:7, 6:4, 7:6, 6:1 Francouze Quentina Halyse, když se poslední set a půl přesunul na kurt číslo 1 pod zataženou střechu, poprvé v kariéře otočil nepříznivý vývoj 0:2 na sety a bilanci v pětisetových zápasech upravil na 4:3.

Proti Djokovičovi bude jednadvacetiletý Rune bojovat o obhájení loňského výsledku, celkově čtvrté grandslamové čtvrtfinále a vyrovnání maxima na majorech.

