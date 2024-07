Před návratem do Prahy zažila Siniaková humornou chvilku na letišti. Ples pro vítěze si užila

Tenistka Kateřina Siniaková (28) se po vítězství ve wimbledonské čtyřhře vrátila dnes do Prahy s trofejí i novými zážitky. Po triumfu v deblu s Američankou Taylor Townsendovou (28) si užila ples šampionů, na letišti potěšila pohárem i jednu z kontrolorek. V rozhovoru s novináři řekla, že si dá pár dní volno a poté se bude připravovat na turnaj WTA v Praze. Ve Stromovce se před olympijskými hrami v Paříži představí i po boku Barbory Krejčíkové (28), s níž bude pod pěti kruhy obhajovat zlato.

"Ples jsem si moc užila. Ráda se občas takhle obléknu. Je to něco jiného, než být pořád ve sportovním," uvedla Siniaková. "Bylo skvělé, že nás tam bylo víc. Je to spíše taková večeře, ale je to tradice. Za mě je to super, navíc pro nás slečny, že se můžeme takto obléknout. Je to něco jiného, než zažíváme celé roky," doplnila.

Zatímco vítězka dvouhry Krejčíková tančila na pódiu se šampionem mužského singlu Španělem Carlosem Alcarazem, Siniaková si užila událost jako celek. "Většinou si tam hodně popovídáte s lidmi, kteří přišli. Je tam usazení, poté se nosí předkrm, hlavní chod a dezert. Pak jsou i videa, co se pouští na plátně. Je to taková klasická večeře, kde se netancuje, jen popíjíte a se všemi pokecáte," uvedla Siniaková, která vyhrála ve Wimbledonu čtyřhru také v letech 2018 a 2022.

Během návratu do Prahy zažila humorné chvíle na letišti. Trofej převážela v zeleném boxu, který zaujal kontrolu. "Paní ale tenis sledovala, věděla, co to je a byla nadšená. Říkala, že jsem jí zlepšila den, že to mohla takhle vidět. Že to pro ni byla čest," podotkla devítinásobná grandslamová vítězka.

Osmadvacetiletá tenistka stráví následující dny doma v Hradci Králové, ke konci týdne se už ale začne připravovat na turnaj Livesport Prague Open, kde se představí i po boku Krejčíkové ve čtyřhře. Pár obnoví spolupráci po více než půl roce poté, co si dal v závěru minulé sezony na popud Siniakové pauzu. V Praze se ale obě tenistky chtějí znovu sehrát před olympiádou. V Paříži budou obhajovat tři roky staré zlato z Tokia.

"Myslím, že s tím nebude problém. I když jsme měly malinkou pauzičku, dobře se známe a věřím, že se nám bude dařit. Teď jsme si navíc obě zvedly sebevědomí," řekla Siniaková.

V souvislosti s olympiádou a letošní sezonou, kdy vyhrála před Wimbledonem také debl na Roland Garros, je připravená i na tlak. "Ten by tam byl tako jako tak. Minule také všichni očekávali, že musíme přivézt zlato, ale byla jsem mile připravená, že ten tlak tam nebyl tak cítit. Atmosféra na olympiádě je jiná. Doufám, že to bude letos podobné, užiju si to, a když se zadaří, tak to bude velký bonus, který bych si moc přála. Navíc se těším, že to bude na rozdíl od Tokia i s diváky," prohlásila Siniaková.