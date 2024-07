Čtvrtý den ve Wimbledonu: Esový princ v akci, šance brazilského divocha i Murray v deblu

Čtvrtý hrací den ve Wimbledonu slouží k dohrání zápasů druhého kola dvouher. Livesport Zprávy vybírají čtyři duely, které byste si neměli nechat ujít. Do akce se dostane Giovanni Mpetshi Perricard (20), který prvním kole kraloval statistikým nastřílených es. Vzájemný souboj čeká vítězku Australian Open z roku 2018 Caroline Wozniackou (33) a Leylah Fernandezovou (21), jež loni dovedla Kanadu k vítězství v BJK Cupu.

15:30 kurt číslo 14

Giovanni Mpetshi Perricard se postaral o jedno z největších překvapení kvalifikačních bojů a také dosavadního průběhu hlavní soutěže. Dvacetiletý Francouz ve finále kvalifikace nečekaně prohrál s krajanem Maximem Janvierem, ovšem do hlavního losu se dostal jako lucky loser a vyřadil Sebastiana Kordu. V pětisetové bitvě s Američanem nastřílel 51 es a ani jednou neztratil servis.

Právě díky dělovému servisu bude vycházející hvězdička francouzského tenisu pro všechny nepříjemným soupeřem. Mpetshi Perricard útočil na premiérové vítězství v hlavních soutěžích grandslamů už před pár týdny na domácím French Open, je ale zřejmé, že travnatý povrch mu svědčí více. I když na něm debutoval teprve loni, velmi rychle se na něm naučil hrát a letos má bilanci 8:3.

Na druhé straně kurtu bude stát nepředvídatelný Jošihito Nišioka, který se svým nejlepším tenisem umí porazit téměř kohokoli na tour. Japonskému tenistovi vyšel travnatý test v Eastbourne, kde se z kvalifikace dostal až do čtvrtfinále a vrátil se do TOP 100 hodnocení. Půjde o první vzájemný zápas obou soupeřů, pokud ale Mpetshimu Perricardovi bude vycháztet dělový servis, může se navzdory prohře v kvalifikaci dostat i do třetího kola.

16:00, kurt číslo 18

Thiago Seyboth Wild nebývá v průběhu sezon tolik vidět, když se ale představí na grandslamu, jsou z toho často památné bitvy. Lonil na French Open poslal domů po pětisetové bitvě Daniila Medveděva, letos si na Wimbledonu zahrál další pětisetový zápas, když domácího Paula Jubba udolat navzdory tomu, že uhrál v úvodních dvou setech dohromady jen čtyři gamy a ve třetím dějství prohrával 0:2.

Nyní stane tváří v tvář světové patnáctce Holgerovi Runemu, který si loni zahrál v Londýně čtvrtfinále, ale letos zrovna nezáří. Dán vypadl z TOP 10, na trávě se ale vzhledem ke svému stylu tenisu může zase nastartovat směrem vzhůru. V prvním kole měl Rune snadného soupeře, proti Soonwoo Kwonovi, který figuruje až ve čtvrté stovce rankingu, odehrál suverénní utkání. Seyboth Wild ale rozhodně bude těžším protivníkem a pokud zase předvede top výkon, mohl by současné verzi Runeho vzdorovat.

19:00, kurt číslo 12

Caroline Wozniacká loni v létě nečekaně obnovila kariéru a už je zpátky v TOP 100 světového pořadí. Bývalá světová jednička na tento úspěch navázala ve Wimbledonu suverénní výhrou 6:2, 6:0 nad nebezpečnou Alycií Parksovou. Hrála výjimečně, v utkání nečelila brejkbolu a po svém prvním podání získala 82 % bodů.

Třiatřicetiletá Dánka dost možná stále čeká na svůj nejlepší Wimbledon kariéry, i když má na kontě 10 čtvrtfinálových účastí na grandslamech, ani jednu nezapsala na londýnské trávě.

Ve čtvrtek večer Wozniacká vůbec poprvé v kariéře potká Leylah Fernandezovou, která má solidní poslední půlrok. Po loňském triumfu ve finále BJK Cupu přestála v TOP30 hardové i antukové období a na trávě v posledních týdnech exceluje. Po čtvrtfinále v Birminghamu se probila až do finále v Eastbourne a letošní Wimbledon začala výhrou 6:4, 6:3 nad Luciou Bronzettiovou. Včetně účasti ve třetím kole French Open vyhrála 21letá Kanaďanka devět z posledních 12 zápasů.

18:00, Centre Court

A ještě jeden bonus mimo dvouhry. Andy Murray sice odstoupil ze soutěže dvouhry, ale debla se svým bratrem Jamiem si nechce nechat ujít. V prvním kole se domácí dvojici postaví do cesty Australané Rinky Hijikata a John Peers. Pro Andyho Murrayho to nebude to vůbec jednoduchá záležitost. Jeho bratr sice už dokázal dvakrát deblový grandslam vyhrát, na druhé straně dvorce ale budou stát také muži, kteří mají tituly z deblových majorů.

Tak jako tak to bude velká sláva, organizátoři nasadili turo čtyřhru na centrální kurt v hlavní večerní čas. A pokud Andy Murray neuspěl, čeká ho ještě v dalších dnech mix s Emmou Raducanuovou.