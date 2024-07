Gauffová poukázala na vyrovnanost ženského tenisu: Postavení v žebříčku je jen číslo

Američanka Coco Gauffová (20) se stala další grandslamovou šampionkou, která se s aktuálním ročníkem Wimbledonu rozloučila už v prvním týdnu. Druhá nasazená hráčka však netruchlila, namísto toho se po krachu pozastavila nad vyrovnaností a úrovní ženského tenisu, která prý nikdy nebyla na vyšší úrovni.

Ze 13 ženských grandslamových šampionek zůstaly v All England Clubu po neděli ve hře jen tři a pouze Jelena Rybakinová ví, jaké to je držet nad hlavou trofej pro wimbledonskou vítězku. Ve stejné části pavouka jsou i další dvě ze zmíněné trojice: Jelena Ostapenková a Barbora Krejčíková. To znamená, že sobota určitě přinese minimálně jednu novou finalistku.

Gauffová je tipována na wimbledonskou šampionku od chvíle, kdy se postarala o jeden z největších šoků v historii slavného turnaje – v roce 2019 jako patnáctiletá porazila v prvním kole turnaje svůj dětský idol Venus Williamsovou. Nicméně sen loňské šampionky US Open o triumfu na londýnské trávě zůstane nejméně další rok nenaplněn, v osmifinále ji nečekaně vyřadila krajanka Emma Navarrová.

Vzhledem k tomu, že ze hry je i nejvýše nasazená hráčka a světová jednička Iga Swiateková, by podle Gauffové neměli fanoušci klást přílišný důraz na aktuální žebříčkové postavení tenistek.

"Odehrála jsem už tolik šlágrů, ve kterých může zvítězit kdokoli... Nasazení je pouhé číslo, jen výhoda nehrát v prvním kole s jiným nasazeným. Ale to neznamená, že nemůžete prohrát, ostatně jsme viděli vypadnout už mnoho nasazených háček i obhájkyň titulu."

Gauffová po porážce s Emmou Navarrovou. TASR

"I když nenasazené hráčky možná nejsou tolik známé, jsou velmi talentované. To je něco, co fanoušci našeho sportu tak trochu nerespektují. Možná nemají tak dobré žebříčkové postavení, ale úroveň jejich hry je vysoká."

Slova Gauffové padla ve Wimbledonu na úrodnou půdu, vždyť posledních sedm ročníků vyhrálo sedm různých hráček ze sedmi různých zemí. "Když vidíte sedm různých šampionek v průběhu let, jen to ukazuje, že ženský tenis má dobrá základ. A to je skvělé, právě díky tomu je zábavný," dodala.

Navarrová průběh vítězného duelu s krajankou, která je v žebříčku o 15 příček výš, komentovala slovy: "Říkala jsem si, proč bych zrovna já nemohla do čtvrtfinále? Věřila jsem, že je to možné, a stalo se. Obvykle nevěnuji příliš pozornosti tomu, co se děje na druhé straně kurtu. Ale když jsem viděla, že je frustrovaná a obrací se na trenéry, trochu mě to nakoplo a dodalo mi to impuls a trochu energie."

Rodačka z New Yorku se o postup mezi nejlepší čtyři hráčky Wimbledonu utká s Jasminou Paoliniovou, která po skreči Madison Keysové poměří síly s další Američankou.

Výsledky dvouhry žen ve Wimbledonu