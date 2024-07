Tennis Tracker: Kvitová má syna Petra. Siniaková v deblu opět válí, kauza kolem Murrayho matky

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 8. července?

Hlavní události

18:25 – Bývalá světová dvojka Petra Kvitová se symbolicky v průběhu Wimbledonu, na kterém v letech 2011 a 2014 slavila oba své grandslamové triumfy, stala maminkou. V neděli 7. července porodila syna, s manželem Jiřím Vaňkem mu dali jméno Petr. Čtyřiatřicetiletá česká tenistka odehrála poslední zápas loni na podzim v Pekingu, kariéru zatím neukončila.

14:34 – Kateřina Siniaková startuje i na třetím letošním grandslamu ve čtyřhře s různou partnerkou, přesto na nich vyhrála již 13 ze 14 zápasů. Semifinalistka Australian Open (se Storm Hunterovou) a vítězka Roland Garros (s Coco Gauffovou) v pondělí po poledni ve Wimbledonu s Američankou Taylor Townsendovou porazily v dohrávce třetího kola 6:2, 7:6 kanadsko-japonské duo Leylah Fernandezová a Ena Šibaharová a postoupily do čtvrtfinále.

"Byl to těžký zápas. Panovaly jiné podmínky než včera a myslím, že i soupeřky se zvedly. Určitě to bylo náročné. Je dobře, že jsme to udržely a dohrály," řekla českým novinářům Siniaková.

V něm vyzvou ukrajinsko-lotyšskou dvojici Ljudmila Kičenoková a Jelena Ostapenková. "Proti Kičenokové a Ostapenkové čekám přestřelku. Bude to rychlý zápas, nic překvapivého. Půjdou do toho, budou tlačit, přebíhat. Bude to asi taková střelnice jako vždycky," doplnila osmadvacetiletá Češka.

09:20 – Matka Andyho Murrayho spustila svou odpovědí na jeden z příspěvků na sociálních sítích mediální smršť. Její sarkastická poznámka, kterou komentovala odstoupení Emmy Raducanuové z turnaje smíšené čtyřhry, se dostala na stránky titulních novin.

Mladá Angličanka nejdříve neskrývala dojetí, že ji Murray oslovil. Pak ale nečekaně svou účast v mixu zrušila. "Cítila jsem se dobře, ale včera ráno jsem se probudila s bolestí. Musím dát přednost sobě a svému tělu. Myslím, že to bylo za správné rozhodnutí a za tím si stojím," sdělila.

Judy Murrayová se tak jako celý život postavila za svého syna a na jeden z tweetů utrousila poznámku "Jak překvapivé..." Toho se samozřejmě chytla největší média a kauza byla na světě.

Další zprávy

20:45 – Barbora Krejčíková postoupila do čtvrtfinále již na všech čtyřech grandslamech. Ve Wimbledonu se poprvé mezi osmičku nejlepších dostala po výhře 7:5, 6:3 nad světovou jedenáctkou Danielle Collinsovou z USA, kterou v průběhu utkání čím dál více limitovalo svalové zranění. Osmadvacetiletá Češka si o druhé semifinále na majorech zahraje s Lotyškou Jelenou Ostapenkovou (H2H 2:5).

19:46 – Taylor Fritz ve Wimbledonu jako první prolomil servis Alexandera Zvereva, kterého nakonec udolal 4:6, 6:7, 6:4, 7:6, 6:3, oplatil mu vyřazení z ročníků 2018 a 2021 a po svém třetím obratu z 0:2 na sety postoupil počtvrté v kariéře do čtvrtfinále grandslamu. Zatímco bolestmi kolena limitovaný Němec v All England Clubu prohrál i své třetí osmifinále, šestadvacetiletý Američan si o premiérové semifinále na majorech zahraje s Italem Lorenzem Musettim (H2H 2:1).

18:40 – Jelena Ostapenková na trávě v All England Clubu přehrála snadno 6:2, 6:3 osm zápasů neporaženou přemožitelku světové jedničky Igy Šwiatekové Kazašku Julii Putincevovou a pošesté v kariéře, z toho potřetí ve Wimbledonu, postoupila do čtvrtfinále grandslamu. Cestou do něj ztratila se čtyřmi soupeřkami jen 15 gamů. O vyrovnání londýnského maxima z roku 2018 se lotyšská vítězka French Open 2017 utká s Barborou Krejčíkovou, nebo Danielle Collinsovou.

17:20 – Alex de Minaur v Londýně porazil 6:2, 6:4, 4:6, 6:3 Francouze Arthura Filse a poprvé postoupil do čtvrtfinále Wimbledonu. O první grandslamové semifinále si pětadvacetiletý Australan zahraje s Novakem Djokovičem, nebo Holgerem Runem.

16:16 – Dalibor Svrčina třetí rok po sobě vyhrál zápas 1. kola antukového challengeru v rumunském Iasi. Letos 21letý Čech odstartoval třísetovou výhrou 6:3, 3:6, 6:3 nad Francouzem Maximem Janvierem.

16:07 – Elina Svitolinová na trávě v londýnském All England Clubu deklasovala 6:2, 6:1 Číňanku Xinyu Wang a na třetím z šesti grandslamů po mateřské pauze postoupila do čtvrtfinále. V něm má 29letá Ukrajinka celkovou bilanci 3:7, o vyrovnání maxima na majorech si semifinalistka z let 2019 a 2023 zahraje v odvetě za vyřazení z nedávného French Open s předloňskou šampionkou Jelenou Rybakinovou (H2H 2:2).

15:29 – Poslední bývalá šampionka v pavouku dvouhry žen Jelena Rybakinová ve Wimbledonu nezaváhala ani se čtvrtou soupeřkou. S Annou Kalinskou vedla 6:3 a 3:0 ve chvíli, kdy jí Ruska kvůli bolestem pravého zápěstí vzdala, a třetí rok po sobě na trávě v All England Clubu nechybí ve čtvrtfinále. V něm kazašská vítězka z roku 2022 narazí na Elinu Svitolinovou, nebo Xinyu Wang.

14:07 – Lorenzo Musetti znovu po měsíci porazil Giovanniho Mpetshi Perricarrda. Při premiéře v osmifinále Wimbledonu dvaadvacetiletý Ital zvítězil 4:6, 6:3, 6:3, 6:2, když předvedl 23 winnerů a pouze 8 nevynucených chyb, letošní bilanci na trávě vylepšil na 10:2 a poprvé postoupil do čtvrtfinále grandslamového turnaje. V něm se utká s Alexanderem Zverevem, nebo Taylorem Fritzem.

09:50 – Novak Djokovič si vyzkoušel práci s technickou četou, která zakrývá a odkrývá kurty plachtami při deštivém počasí. Pomoc srbské tenisové ikony ocenili i samotní brigádníci potleskem.