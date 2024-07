Gauffová v 1. kole ztratila jen tři hry a ve Wimbledonu napravila loňské zaváhání

Gauffová úspěšně vstoupila do letošního Wimbledonu.

Coco Gauffová (20) zvládla v prvním kole Wimbledonu roli favoritky proti krajance Caroline Dolehideové (25). Světová dvojka a úřadující šampionka US Open zvítězila jasně 6:1, 6:1 a napravila zaváhání z minulého roku, kdy se s nejslavnějším tenisovým turnajem loučila už po úvodním vystoupení.

Gauffová si svůj první Wimbledon zahrála již před pěti lety a tehdy jako patnáctiletá šokovala skalpem Venus Williamsové a postupem do osmifinále. Od té doby však postup mezi šestnáctku nejlepších zopakovala pouze jednou a loni se s nejslavnějším tenisovým turnajem loučila už po úvodním vystoupení.

Druhá nasazená letos stejné zaváhání nedopustila a v prvním kole splnila roli favoritky proti krajance Dolehideové. Vítězka loňského US Open povolila o pět let starší krajance pouze tři hry a také do třetího letošního grandslamu vstoupila naprosto suverénně.

Statistiky zápasu Livesport

"Loni jsem tady prohrála v prvním kole a byl to pro mě emotivní a těžký okamžik. Být zpátky na tomto kurtu je úžasné. Hrála jsem na mnoha velkých kurtech, ale pokaždé, když hraji zde jsem víc nervózní, než kdekoli jinde. Dokonce víc než při grandslamovém finále. Být na centrálním kurtu ve Wimbledonu je tak výjimečné. Je mi ctí být zpět. Neberu to jako samozřejmost."

Ve druhém kole, ve kterém v All England Clubu nikdy neprohrála, se utká proti kvalifikantce Ance Todoniové. I přesto, že ve Wimbledonu Američanka nikdy nepostoupila mezi nejlepší osmičku, řadí se mezi největší favoritky na titul.

