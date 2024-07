Sabalenková na poslední chvíli odstoupila z Wimbledonu, Běloruska nevyřešila zranění ramene

Aryna Sabalenková (26) kvůli zranění ramene nebude startovat v letošním ročníku slavného Wimbledonu. Loňská semifinalistka a jedna z největších favoritek na triumf odstoupila pár hodin před utkáním prvního kola s Eminou Bektasovou, kterou nakonec vyzve lucky loser Erika Andrejevová.

Aryna Sabalenková neprožívá v posledních 12 měsících povedené období, přestože stále figuruje v TOP 4 žebříčku a pravidelně postupuje do závěrečných kol těch největších turnajů. Po loňském květnovém triumfu v Madridu dokázala získat titul jen na Australian Open, kde suverénně obhájila loňské prvenství.

Travnatou část letošní sezony si dvojnásobná grandslamová šampionka neužila vůbec. Ve čtvrtfinále generálky v Berlíně se musela uchýlit k vůbec první skreči v kariéře. Důvodem bylo zranění ramene, které zatím nedokázala vyřešit a připraví ji o účast v letošním ročníku slavného Wimbledonu.

V All England Clubu došla při posledních dvou startech v letech 2021 a 2023 až do semifinále a letos se řadila mezi největší favoritky na titul. Mnozí experti očekávali Bělorusku ve finále, které je na programu příští sobotu.

"Jedná se o velký sval oblý. Je to velmi vzácné zranění pro tenisty a dost frustrující. Můžu dělat cokoli, ale cítím bolest při servisu. Nemáte pocit, že jste zranění. Když mi dáte činky, tak je klidně zvednu. Ale když po mně budete chtít servírovat, tak se budu muset vyrovnat s bolestí. Pořád doufám, že ve Wimbledonu nastoupím. V posledních měsících jsem se zdravím bojovala dost často," řekla na tiskové konferenci před startem nejslavnějšího tenisového turnaje.

Pár hodin před utkáním s Eminou Bektasovou z Wimbledonu odstoupila. Američanku nakonec vyzve lucky loser Erika Andrejevová, starší sestra komety Mirry Andrejevové.

"Zkoušela jsem všechno, abych se připravila, ale bohužel rameno nespolupracuje," napsala na Instagramu. "Na tréninku jsem se snažila to vyzkoušet na maximum, ale můj tým mi vysvětlil, že hraním by se to jen zhoršilo," dodala.