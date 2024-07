Jak Krejčíková dobyla Wimbledon: Cesta z krize, obraty, suverenita i víra v druhé podání

Dlouhá léta se trávě vyhýbala, letos ale vzala wimbledonskou misi jako součást svého restartu a nakonec slavila velmi emotivní titul. Barbora Krejčíková (28) vyhrála londýnskou travnatou slavnost s bravurou šampionky a domů si odvezla druhou grandslamovou trofej. Tu první získala už před třemi lety v Paříži. A stejně jako tehdy, i tentokrát připomněla odkaz ženy, která ji nasměrovala k velkému tenisu – Jany Novotné.

Rok 2024 byl pro Barboru Krejčíkovou náročný hlavně psychicky. Trápila se zdravotně a na jindy oblíbené antuce čtyřikrát v řadě končila v prvních kolech. Před startem Wimbledonu měla sezonní bilanci sedmi vítězství proti devíti prohrám. V posvátném prostředí ale hodila starosti za hlavu a zapsala sedm výher v řadě.

Možná ji trošku pomohly okolnosti. Před startem londýnského turnaje se odhlásila světová dvojka Aryna Sabalenková, jedničku Igu Šwiatekovou překvapivě vyřadila už ve třetím kole Julia Putincevová, další z favoritek Coco Gauffová skončila v osmifinále na krajance Emmě Navarrové.

Krejčíková ale odmítla spekulace o snadné cestě. Když se dostala do přímé konfrontace se soupeřkami, které si na velkou trofej myslely, zvládla zápasy s bravurou a hlavně lépe mentálně. Šlo i o duel s Jelenou Rybakinovou, která Wimbledon vyhrála v roce 2022. "Všechny holky, které tady jsou, hrají dobře a každý bod je důležitý. Jsem na sebe pyšná, že jsem to zvládla," mluvila pak pokorně po posledním míčku, který nedokázala Jasmine Paoliniová ve finále vrátit do kurtu. "Je to úžasná realita. Neskutečný úspěch," uvědomovala si.

Po zisku prvního grandslamu v Paříži se nedokázala vypořádat s rolí obhájkyně a vypadla už v prvním kole s Danielle Parryovou. Podobně se letos nepovedl Wimbledon Markétě Vondroušové, která také skončila už po prvním zápase. Krejčíková ale svou krajanku zastoupila a český tenis díky ní dostal podruhé v řadě dosáhl na úžasný úspěch.

Klíčové momenty

Krejčíková šla do turnaje jako 31. nasazená hráčka, ale její první dva duely (s Kuděrmetovovu a Volyněcovou) vůbec nebyly přesvědčivé. Postupem času však získávala sebevědomí a její výkony gradovaly. Nejlepší zápasy odehrála v osmifinále (s Danielle Collinsovou) a semifinále (proti Rybakinové). Ve finále pak zužitkovala zkušenost i výrazně lepší servis, než jakým disponovala Paoliniová.

Krejčíková – Kuděrmetovová 7:6, 6:7, 7:5 (1. kolo)

Do souboje šla s vědomím, že tři poslední vzájemné duely prohrála a plné ruce práce měla s ruskou soupeřkou i tentokrát. Zápas se kvůli počasí překládal až na středu a ještě se začalo se zhruba dvouhodinovým zpožděním. Krejčíková v úvodní sadě tahala za kratší konec, dvakrát prohrávala o brejk a musela likvidovat celkem čtyři setboly na vlastním servisu. Přesto set v tiebreaku urvala poměrem 7:4.

Manko musela dohánět i ve druhém dějství a i když za stavu 4:4 odvrátila sérii tří brejkbolů, tentokrát ve zkrácené hře neuspěla a dokonce uhrála jen jeden bod. Dramatický byl i závěrečný set. Dvakrát prohospodařila náskok a potřebovala dva pokusy na dopodávání více než tříhodinového zápasu. V závěrečném gamu se schylovalo k dalšímu tiebreaku, když Krejčíková vyrobila dvě dvojchyby a prohrávala 0:30. Vývoj ale otočila.

Krejčíková – Rybakinová 3:6, 6:3, 6:4 (semifinále)

Rybakinová hned od prvního míče pálila ostrými a bylo jasné, že hodlá diktovat tempo hry. To se jí v úvodním dějství povedlo, teprve až za stavu 2:5 si poprvé Krejčíková v utkání udržela servis.

Trápení Krejčíkové na podání pokračovalo i ve druhé sadě, ale tentokrát dokázala navzdory brejkbolu Rybakinové v každém gamu až do stavu 3:2 servis hájit. Poté udeřila na returnu, odskočila do vedení 4:2 a následně převzala otěže zápasu. Proti soupeřce, jejíž hru zdobí servis, nakonec ale právě Krejčíková uspěla díky své jistotě na podání. Při skóre 3:3 přidala na agresivitě, brejkem se přiblížila k postupu a poté ho ze stavu 0:30 potvrdila. Náskok uhájila a po dvou hodinách a devíti minutách se mohla radovat.

Krejčíková – Paoliniová 6:2, 2:6, 6:4 (finále)

Zdánlivě jasný zápas se začal komplikovat ve druhém setu. Italka, která byla dlouho nevýrazná, získala brejk a dokázala dopodávat sadu k vyrovnání na 1:1.

V rozhodujícím dějství si Krejčíková počkala na "Tildenův game" a ve stejné chvíli jako s Rybakinovou si vytvořila rozhodující náskok. Poslední gamy hrála česká tenistka velmi ofenzivně a i když jí Paoliniová zkomplikovala cestu za koncem zápasu ještě dvěma brejkboly, nekonečnou 12. hru pro sebe Krejčíková získala třetím proměněným mečbolem. Poslední razantní servis poslala na bekhendovou stranu Italky, která už nedokázala vrátit míč zpět.

Důležitá čísla

13

Tolik grandslamů proběhlo, než si česká tenistka znovu sáhla na trofej z turnajů velké čtyřky. V červnu 2021 vyhrála Roland Garros a na zopakování vítězného tažení čekala přes tři roky. Nutno říci, že na poměry světové špičky hrála tu dobu v útlumu, i když se třikrát dostala do čtvrtfinále (US Open 2021 a AO 2022 a 2024). Déle čekaly na svůj další grandslam jen tři hráčky – Světlana Kuzněcovová, Arantxa Sanchezová a Mary Pierceová.

35

Tolik dvojchyb vyrobila Krejčíková v průběhu sedmi zápasů Wimbledonu a jasně vévodí statistikám tohoto nelichotivého ukazatele. Naznačuje to ale i její nastavení a víru v podání. Ani druhý servis nechtěla dávat zadarmo a alespoň trochu bilanci vyvažovala 26 esy. Některé z nich měly cenu zlata.

32

Krejčíková je druhou nejníže postavenou hráčkou žebříčku WTA, které se podařilo vyhrát Wimbledon. Zařadila se za krajanku Vondroušovou, která loni triumfovala jako nenasazená a hrála v All England Clubu ze 42. místa rankingu. Barboře Krejčíkové patřilo na začátku turnaje 32. místo, ale samozřejmě si polepší. Titul z nejslavnějšího grandslamu jí vrací do TOP 10.

Když Krejčíková triumfovala v roce 2021 v Paříži, věnovala svou závěrečnou řeč své bývalé trenérce Janě Novotné. Bylo zřejmé, že její odkaz bude chtít připomenout i ve Wimbledonu. Vždyť právě na londýnské trávě získala zesnulá česká tenisová legenda na konci své krásné kariéry svůj jediný grandslamový titul ve dvouhře (ve čtyřhře a v mixu jich získala dalších pět).

Krejčíková věděla, že právě díky vlivu Novotné mohla vyrůst ve ve světovou hráčku. Cestu ke svému vzoru přitom našla jen díky odvaze napsat šampionce dopis: "Už ani nevím, co jsem v něm psala, ale že hraju tenis, je mi 18, skončila jsem mezi juniory a nevím, co dál. Jestli by se na mě podívala a poradila, jakým směrem jít," vyprávěla Krejčíková na centrkurtu s trofejí v ruce.

A pokud má nějaká tenisová pohádka šťastný konec, tak tahle skončila i dojetím a se slzami v očích. "Bavím se s Janou ve svých snech. Co bych jí chtěla dnes říct? Otočím to… Vím co by řekla ona mně. Řekla by, že je na mě hrdá a super šťastná…."