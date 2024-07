Vzpomínka na Novotnou? Dala se čekat. Bára má hodně podobných rysů jako Jana, říká Suková

Český tenis má další vítězku Wimbledonu. Barbora Krejčíková (28) přehrála ve finále nejslavnějšího grandslamového turnaje světa Italku Jasmine Paoliniovou a navázala na loňský triumf Markéty Vondroušové. Vítězství Barbory, ale i úspěšnou českou éru v posledních letech okomentovala pro Livesport Zprávy legenda českého tenisu Helena Suková, která v All England Clubu získala dvě deblové trofeje po boku Jany Novotné, zesnulé bývalé trenérky současné šampionky.

Barbora při svém projevu zmínila, že prožívá asi nejlepší den svého života. Přitom už grandslamovou trofej vyhrála v Paříži…

"Víte, Wimbledon je prostě jedinečný a unikátní. Samozřejmě, má už doma trofej z Roland Garros, ale tenisté vždycky sní o Wimbledonu. Úplně jsem ten její pocit chápala."

Co říci k jejímu vystoupení na celém turnaji? Jasmine Paoliniová ji pochválila i za krásný tenis…

"Ano, je to kreativní hra, která se líbí. Ale celkově Bára hrála celý turnaj dobře. Ve finále pak měla naprosto neskutečný první set a pak i bravurně zvládla závěr, i když musela překonat krizi. Klobouk dolů před ní. Dnešní tenis není jen o kvalitě hry, kterou má ona velmi vysokou, hodně záleží i na tom, jak je na tom člověk po psychické stránce. Bylo vidět, že v tomhle ohledu je Bára silnější než Paoliniová a byla silnější i zápasy předtím. Třeba semifinále s Rybakinovou vyhrála díky mentalitě a dobrému nastavení v hlavě."

Zajímavé je, že je vlastně první Češkou, která dokázala vyhrát na dvou površích. Předtím se to podařilo Martině Navrátilové, která ale hrála pod vlajkou USA…

"Její kvalita hry je na nejvyšší úrovni, tím uspěje na antuce i trávě. Ale také je třeba říct, že tráva je dnes ve Wimbledonu trochu jiná, než bývala za dob Martiny. Trošku nahrává tomu, že nemusíte tak často chodit na síť, že se dá zápas vyhrát i zezadu. A asi to bude vidět na statistikách, Paoliniová určitě chodila na síť daleko častěji."

Barbora navázala na Petru Kvitovou a Markétu Vondroušovou, za posledních 14 let má naše země už čtvrtou trofej, navíc ještě Karolína Plíšková hrála před třemi lety finále. V čem je ten český tenis tak unikátní?

"Tohle je věčná otázka. Ale my prostě těch holek, které hrají dobře už od juniorských let, máme spoustu. Myslím, že je to jistotou úderů, kterou naše holky mají. To je na trávě nesmírně důležité. Rozhodně je to ale neskutečná bilance a je neuvěřitelné, že se všem těm holkám podařilo vyhrát celý turnaj."

V Česku se ani pořádně na travnatých kurtech nedá trénovat, nebo jsou vůbec někde?

"Pár kurtů v Česku máme, ale každá tráva je jiná. I v té Anglii má každé místo trochu jiný druh trávy. Jiná je v Eastbourne, jiná ve Wimbledonu, jiná třeba v Nottinghamu nebo Birminghamu. Já jsem vždycky říkala, že se vlastně nejlíp člověk připraví, když si předtím zatrénuje na tvrdém povrchu, kde si trochu srovná údery a pak jde přímo na trávu."

Barbora znovu zmínila ve svém projevu Janu Novotnou, která pro ni byla mentorkou. Vy jste s Janou ve Wimbledonu vyhrávala grandslamové trofeje ve čtyřhře…

"Vždycky, když Bára dosáhla na nějaký větší úspěch a dostala možnost projevu, tak jí zmiňuje. Takže jsem to čekala a určitě to nikoho nepřekvapilo. Ona opravdu Janu hodně napodobuje, těch společných rysů je tam hodně. Jana ji vedla v raném věku, spolupracovaly spolu tři roky, takže měla možnost jí toho hodně předat. Formovala ji, vylepšila její hru a Bára si to samozřejmě hodně uvědomuje."

Když Barbora Krejčíková vyhrála před třemi lety Roland Garros, tak hned při obhajobě svou roli nezvládla a vypadla v prvním kole. Teď je znovu po třech letech grandslamovou vítězkou. Myslíte že může přidat i další titul?

"Užívejme si toho, že vyhrála teď. Záležet bude na spoustě věcí a hlavně na tom, jak bude držet zdraví, aby neměla zranění, vždyť teď s nimi bojovala dlouhou dobu. Držme palce nejen jí, ale i dalším našim holkám, aby se jim dařilo."