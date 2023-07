Jak na Pegulaovou? Její styl dlouhých výměn bude Maky sedět, věští kouč Hřebec

Do letošního roku byl Wimbledon pro českou tenistku Markétu Vondroušovou (24) nejméně úspěšným grandslamem. Ze čtyř účastí na něm třikrát vypadla hned v prvním kole, předloni ve druhém. A letos? Po čtyřech výhrách (z toho dvakrát nad soupeřkou z elitní dvacítky nasazených) už se chystá na čtvrtfinále. V něm se jí postaví Američanka Jessica Pegulaová (29), světová čtyřka. Co na ni může platit, rozebral v analýze Livesport Zpráv člen trenérského štábu Vondroušové Jiří Hřebec (72).

Pro hráčku, které pomáhá, když je doma v Česku, to bude teprve druhé čtvrtfinále na turnajích velké čtyřky. Dosud se jí tak daleko povedlo dojít jen v roce 2019 na French Open, kde se probila až do finále. Ale ve Wimbledonu? "Je to neskutečné. Kdyby mi to někdo řekl před turnajem, odpovím mu, že se zbláznil. I kvůli tomu, jak jsem tady hrála v předchozích letech, jsem to vůbec nečekala," citovala ji agentura ČTK.

Pohledem kouče

Podle Hřebce byl problém v hlavě. "Jsem hrozně rád, že se na trávě chytila. Vsugerovala si totiž, že jí nesedí. Přitom byla ve Wimbledonu v juniorkách v semifinále. Úplně špatně na ní nehrála," podotýká někdejší reprezentant.

V Londýně zatím Vondroušová prodává výbornou přípravu v Nymburce a své dovednosti. "Tráva je pro šikovné hráče. Maky tomu musela začít věřit, zatím je to od ní neskutečně dobrý turnaj. Strašně důležité jsou nohy, to je její základ. Neuvěřitelně dobře se pohybuje a její soupeřky vědí, že se hodně nadřou na to, aby proti ní udělaly bod. Všechno vyběhá," říká Hřebec.

A všiml si, že po skalpu Veroniky Kuděrmetěvové ve 2. kole došlo u Vondroušové ke změně přístupu. "Pochopila, že může uspět, uvolnila se, začala víc riskovat, což na trávě pomohlo," sumíruje.

Pegulaová by poslední české zástupkyni ve dvouhře na Wimbledonu měla podle jeho názoru sedět. "Stojí blízko u zadní lajny, spoléhá na dlouhé výměny. To je pro Maky dobré, nemá ráda zabíječky typu Sabalenkové. Libuje si ve výměnách, kdy se hraje. Podobné to bylo v zápase s Bouzkovou," připomíná Hřebec úspěch v osmifinálovém českém derby.

Vondroušová – Pegulaová řečí čísel

Pořadí v žebříčku (před Wimbledonem/živé):

Vondroušová: 42/28.

Pegulaová: 4/3.

Češka loni podstoupila operaci zraněného zápěstí na levé ruce, půl roku chyběla na turnajích a málem vypadla z elitní stovky. Rok 2022 zakončila na 99. místě, což byl její nejhorší výsledek od roku 2016. Ovšem zase se škrábe zpátky, aktuálně už je v elitní třicítce, kam dlouhodobě patří od zmíněné finálové senzace na Roland Garros. Pegulaová za celou kariéru vyhrála pouhé dva turnaje, i tak je už stabilní členkou top 5.

Markéta Vondroušová si postup do čtvrtfinále užila. Profimedia

Bilance v sezoně:

Vondroušová: 28 vítězství/10 proher

Pegulaová: 35 vítězství/11 proher

Vondroušová naznačila formu už před Wimbledonem, kdy na trávě v Berlíně postoupila do čtvrtfinále. Bylo její třetí v tomto roce, v únoru v Linci dokonce došla mezi poslední čtyřku. Postup Pegulaové do čtvrtfinále v All England Clubu (jejím prvním v kariéře) znamená, že tého hranice dosáhla už na všech čtyřech grandslamech. I na Australian Open se jí to povedlo letos.

Vzájemné zápasy:

0:0

Obě soupeřky na sebe narazily jen jednou – ve čtyřhře letos v březnu v Indian Wells. Radovala se Američanka v páru s Coco Gauffovou. Vondroušovou spolu s Miriam Kolodziejovou zdolaly v 1. kole 7:6, 6:2. Jiné vzájemné zkušenosti nemají. "Ani jsme spolu moc netrénovaly. Vím ale, že hraje takové dlouhé placky, což bude na trávě dost nepříjemné," tušila Vondroušová.

Cesta turnajem

Průměrný ranking soupeřek:

Vondroušová: 31,3

Pegulaová: 56,8

Jednoznačně těžší pouť mezi závěrečnou osmičku měla Vondroušová, která na ní musela vyřadit tři hráčky výš postavené než ona. Postupně poslala ven Rusku Kuděrmetěvovou (12), Chorvatku Vekičovou (21) a krajanku Bouzkovou (33), která jí jako první vzala v Londýně set. Pro Pegulaovou bude dosud žebříčkově nejkvalitnější soupeřkou. Až na úvodní kolo s krajankou Davisovou si počínala suverénně a ztratila maximálně pět her.

Využívání brejkbolů:

Vondroušová: 41 % (17/42)

Pegulaová: 58 % (21/36)

Odvracení brejkbolů:

Vondroušová: 59 % (10/17)

Pegulaová: 69 % (11/16)

Herní zbraně

Servis

Vondroušovou podání zatím trápí. V prvním setu proti Kuděrmetěvové měla jeho úspěšnost jen nízkých 46 %, a ani v dalších zápasech se na něj nemohla příliš spolehnout. Většinou jej trefí zhruba v 60 % (soupeřka byla v minulém kole o 12 % lepší). Což by proti Pegulaové, která skvěle returnuje, představovalo problém.

Hra na síti

Tady je naopak výhoda na straně někdejší juniorské světové jedničky. Zatímco Pegulaová se snaží uspět trpělivou silovou hrou od základní čáry, Vondroušová vyniká pestrým tenisem a vedle (obzvlášť na trávě) účinných dropshotů je daleko aktivnější na síti. Například proti Bouzkové se na ni vydala ve 40 případech a úspěšná byla 28x (70 %). Pegulaová zakončovala v minulém kole na síti pouze 12x…