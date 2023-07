Jak na Svitolinovou? Pestrost Vondroušové by jí mohla vadit, soudí bývalý kouč reprezentace

Každé dva roky velký úspěch. Markéta Vondroušová (24) jím navíc vždy překvapí ve chvíli, kdy se to od ní téměř nečeká. V roce 2019 senzačně prošla do finále French Open, předloni hrála o olympijské zlato v Tokiu, kam se dostala díky chráněnému žebříčku a nyní je před branami finále Wimbledonu, kde dosud uhrála nejvýš druhé kolo. V cestě do boje o slavný stříbrný talíř v All England Clubu stojí mladé Češce ukrajinská údernice Elina Svitolinová (28). Jaký by na ni mohl být recept, na to odpovídá v analýze pro Livesport Zprávy někdejší trenér fedcupového týmu David Kunst (57).

Teď už jde do tuhého. Svitolinová je prvotřídní kalibr, v minulém kole vyřadila jindy suverénní světovou jedničku Igu Šwiatekovou. "Předvádí tu neskutečné zápasy. Hrozně bojuje a daří se jí v tříseťácích. Myslím si, že je v nejlepší formě, co kdy byla," citovala Vondroušovou agentura ČTK.

Pohledem kouče

Pro dlouholetého reprezentačního kouče Kunsta ovšem postup před Polku zas takovou senzací nebyl. "Viděl jsem jejich šance tak 50 na 50. Pro Šwiatekovou je tráva podle mě jejím nejhorším povrchem, čekal jsem, že může prohrát. Svitolinová zahrála velmi slušně, ne nadarmo to byla třetí hráčka světa," připomněl.

Možná i proto marně hledal nějakou výraznou slabinu ve hře Ukrajinky. "Je solidní zezadu, dobře se hýbe, je vynikající na nohách, oba údery má vyrovnané, dělá málo chyb, umí si pomoct dobrou obranou…" vypočítal.

Přesto podle něj není Vondroušová bez nároku, naopak. "Šance je docela veliká, když se jí podaří udržet její styl. Protože pestrost hry by mohla Svitolinové vadit. Sem tam nějaký čop, kraťas… Z toho Markéta může těžit, slice i spin jí zatím na turnaji psal," hodnotil.

Minulý vzájemný duel obou hráček, v semifinále olympiády v Tokiu, viděl přímo z tribuny. "Markéta se tam zápas od zápasu zlepšovala, Wimbledon mi to trošku připomíná. Na tom minulém utkání proti ní se dá stavět, může jít na kurt se sebedůvěrou," mínil.

V čem by podle Kunsta mohla Vondroušová přidat, je servis. A také mu u ní chybí rovné forhendy podél čáry. "Měla by ho zapojovat víc. Těží z toho, že je levačka, správně hraje na pravačky forhend ven z kurtu do behkendu, ovšem tohle by její hru ještě zvedlo. To byl třeba jeden z důvodů, proč v Tokiu nestačila na Bencicovou, která má bekhend výborný," vybavil si.

Vondroušová – Svitolinová řečí čísel

Pořadí v žebříčku (před Wimbledonem/živé):

Vondroušová: 42/24.

Svitolinová: 76/28.

V pořadí 42. hráčka žebříčku WTA proti soupeřce ze 76. příčky v semifinále prestižního Wimbledonu? Postavení obou protivnic před turnajem klame, obě propadly ne vinou špatných výsledků. První musela v loňském roce vyřešit trampoty se zápěstím operací a půl roku chyběla na turnajích, druhá scházela dokonce celých 12 měsíců, neboť se jí v říjnu narodila dcerka. V All England Clubu startuje na divokou kartu.

Bilance v sezoně

Vondroušová: 29 vítězství/10 proher

Svitolinová: 17 vítězství/8 proher

Vondroušová naznačila formu už před Wimbledonem, kdy na trávě v Berlíně postoupila do čtvrtfinále. Bylo její třetí v tomto roce, v únoru v Linci dokonce došla mezi poslední čtyřku. Svitolinová sice na okruh naskočila po mateřské pauze teprve koncem dubna, nicméně už měsíc nato se radovala z triumfu ve Štrasburku. A na následném French Open zvládla čtvrtfinále.

Vzájemné zápasy

2:3

Jak řečeno výše, obě už proti sobě jedno velké semifinále hrály. Boj o závěrečný duel olympijského turnaje v Tokiu zůstává i dosud posledním měřením sil. V něm Vondroušová dominovala, své soupeřce povolila jen čtyři gamy.

Poslední čtyři vzájemné bitvy. Livesport

Ještě o jeden méně proti ní Ukrajinka uhrála v zápase předtím, ve čtvrtfinále antukového turnaje v Římě v covidové sezoně. Bilanci na stranu soupeřky překlápí skreč, navíc Češka až na jednu výjimku – úplně první vzájemný duel na tvrdém povrchu v Dauhá v roce 2018 – vždycky dokázala vyhrát alespoň set.

Cesta turnajem

Průměrný ranking soupeřek

Vondroušová: 25,8.

Svitolinová: 147.

Jestli se mluví o někom v souvislosti s trnitým prodíráním se pavoukem, je to Svitolinová. Ve čtyřech z pěti duelů na turnaji totiž stála proti bývalé vítězce grandslamu: V. Williamsové, Keninové, Azarenkové a Šwiatekové, k tomu úřadující světové jedničce. Takový kousek se v otevřené éře před ní povedl jen dvěma hráčkám. Vondroušová zase vyřadila čtyři nasazené tenistky po sobě…

Nevynucené chyby

Vondroušová: 123.

Svitolinová: 127.

Dvojchyby

Vondroušová: 12.

Svitolinová: 12.

Styl obou charakterizuje důraz na minimum chyb, každá ale v jednom zápase "uletěla". Vondroušová v derby s Bouzkovou, v němž nasbírala 44 nevynucených ztrát, tedy tolik, kolik v předchozích třech kolech dohromady. Svitolinová neměla v tomto směru den také v osmifinále, proti Azarenkové jich vyrobila 40. Skvěle se držela ve statistice dvojchyb, až do čtvrtfinále proti Šwiatekové, kde se jich dopustila devět z celkových dvanácti, které jí na turnaji statistikové napočítali.

Herní zbraně

Servis

Svitolinové se bude brát podání velmi obtížně. Na turnaji je to jedna z jejích opor, proti Šwiatekové dosáhla skvělé úspěšnosti 81 % vyhraných bodů při vlastním servisu . Čili čtyři z pěti míčků při podání Svitolinové šly na její konto. O kolo dřív nasázela Azarenkové osm es. Vondroušová jich sice za celý turnaj posbírala jen 16 (například proti Bouzkové ani jedno), ovšem Pegulaovou zaskočila sedmi čistými body ze servisu.

Pohyb

Hodně se mluví o tom, že Vondroušová je skvělá obranářka, že zachrání i nemožné. "Pohyb je její doménou, má ho možná nejlepší na okruhu," vyzdvihl Kunst. Zajímavé je proto srovnání dosud absolvovaných metrů obou soupeřek. Zatímco Češka na Wimbledonu (s výjimkou 1. kola) naběhala vždy méně než její sokyně, u Svitolinové je to přesně naopak. A to dokonce i v zápase s 43letou Venus Williamsovou! Keninová ji pak donutila zdolat o 300 metrů víc, což je v tenise výrazný rozdíl (2634 – 2319). Efektivnější hra je na straně sokolovské rodačky.

