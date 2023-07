Trenér Vondroušové před semifinále Wimbledonu: Bude to bitva. Maky musí hrát agresivně

Jako hráč měl Jan Hernych (44) travnatý povrch v oblibě. A nyní ve Wimbledonu s radostí sleduje, jak na něm našla zalíbení i jeho tenisová svěřenkyně Markéta Vondroušová (24). Rodačka ze Sokolova prošla letos v All England Clubu nečekaně mezi čtyři nejlepší hráčky turnaje a ve čtvrtek se utká o postup do finále proti Ukrajince Elině Svitolinové (28). Hernych českým novinářům řekl, že pokud Vondroušová vydrží v agresivní hře, má šanci i proti ní.

"Tohle samozřejmě nečekal nikdo, ale vždy jsem říkal, že Maky nemá špatnou hru na trávu. Je velmi šikovná. Z mého pohledu tam byl důležitý pohyb a také to, aby si začala věřit," uvedl Hernych, který se například dostal před 17 lety do finále travnatého turnaje v Hertogenboschi. "Říkal jsem jí nějaké tipy, ale to je na všech površích. Spíš je to o vedení tréninku. Je potřeba si to vyzkoušet v trénincích a zápasech," doplnil.

Hernych se vrátil k Vondroušové po necelých třech letech. Před čtyřmi lety jí pomohl do finále Roland Garros, o rok později spolupráci ukončili, pak ji letos v květnu zase obnovili. "Musel jsem samozřejmě ještě vyřídit nějaké věci, protože jsem byl zaměstnaný na Štvanici," uvedl a s ohledem na rodinu probíral nabídku i doma s manželkou. "Samozřejmě mě to lákalo. S Maky jsme měli už hezký vztah. Profesně a lidsky jsem se na to těšil," doplnil.

Vyhlášené antukářce Vondroušové před Wimbledonem pomohlo, že od sebe nic nečekala. Dosud tam byla nejlépe předloni ve 2. kole. "Sama po Paříži říkala, že má měsíc klid. Takhle byla nastavená. Spíš si ale potřebovala na trávě zvyknout, naučit se na ní hrát a perfektně pohybovat. To je základ. Hraje tu opravdu dobře. Věří si, že může soupeřky přetlačit. To je dobrý klíč," líčil Hernych.

Vondroušová laborovala v minulé sezoně se zraněným zápěstím, nyní je fit. Na Štvanici o ni pečuje fyzioterapeut Martin Janoušek, během turnajů pak sama provádí různé cviky. V pořádku by měl být i bolavý kotník, kvůli němuž se odhlásila ze čtyřhry, kterou hrála po boku Miriam Kolodziejové. "Je to pořád stejné. Má ho zatejpovaný, ale drží to. To odstoupení bylo správné rozhodnutí. Ušetřila síly," podotkl Hernych.

Finále v Paříži? Markéta je dál

Ve čtvrtečním semifinále Vondroušová vyzve Ukrajinku Svitolinovou, která se letos vrátila po mateřské přestávce. S o čtyři roky starší soupeřkou má zatím bilanci 2:3, poslední dvě utkání včetně předloňského semifinále na olympiádě v Tokiu ale česká tenistka vyhrála. "Byl jsem u dvou z těch pěti zápasů a vždycky to byla bitva. Na trávě spolu ale ještě nehrály. Bude platit to samé, co v minulých duelech. Maky musí hrát svou agresivní hru," doplnil Hernych.

V porovnání s finále Roland Garros 2019 je už podle něj Vondroušová dál. Vyzdvihl její vývoj a posun. "V Paříži byla ještě mladá, náctiletá holka. Teď už je zkušenější, má za sebou spoustu vyhraných zápasů a úspěchů. Je to jiné," řekl.

Vzájemné zápasy Vondroušová - Svitolinová Livesport

Zatímco Vondroušová oslavila na konci června v Londýně 24. narozeniny, on měl o pár dní později 44. Zatímco Hernych udělal svěřenkyni k večeři salát, on naopak obdržel hodinky s měřením tepové frekvence. "Během zápasu si ji ale neměřím. Spíše když někam jdu. Měl jsem to přednastavené tak, abych chodil běhat," usmál se kouč.

Během Wimbledonu bydlí s Vondroušovou, Kolodziejovou a její rodinou v domečku kousek od areálu. Mezi všemi panuje dobrá atmosféra. "Pro mě je to základ. Lidi musí mít podobné smýšlení, smysl pro humor. Na baráku hrajeme karty, různé společenské hry, občas koukneme na film. Nenudíme se. Markéta má dobrý smysl pro humor. Je takový drsnější, ale tohle mi sedí," dodal Hernych.

Los ženského pavouka ve Wimbledonu