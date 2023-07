Krejčíková opět zvládla wimbledonský start. Uspěla i Kvitová, Plíšková překvapivě vypadla

Barbora Krejčíková (27) i potřetí zvládla vstup do Wimbledonu, letos začala na kurtu číslo 1 výhrou 6:2 7:5 nad Britkou Heather Watsonovou (31). Dvojnásobná šampionka Petra Kvitová (33) stejně jako loni odstartovala třísetovou výhrou nad Italkou Jasminou Paoliniovou (27), s níž si poradila i počtvrté. Naopak úvodní kolo travnatého grandslamu v londýnském All England Clubu poprvé od svého debutu nezvládla Karolína Plíšková (31), jež podlehla hráčce třetí světové stovky. Karolína Muchová (26) a Linda Nosková (18) se úvodního vystoupení už druhý den po sobě nedočkaly.

Barbora Krejčíková před Wimbledonem absolvovala sice jediný, ale za to povedený turnaj. V Birminghamu si zahrála finále dvouhry, třikrát překonala své maximum na trávě a navíc slavila triumf ve čtyřhře. Následně si oproti původnímu plánu naordinovala odpočinek.

A zřejmě udělala dobře. V All England Clubu si ve svém o den odloženém vstupu do soutěže poradila s domácí Heather Watsonovou. Osmifinalistku loňského ročníku na druhém nějvětším kurtu v areálu porazila prvním vzájemném duelu 6:2, 7:5. Neztratila přitom jediné své podání.

"Heather patří velké uznání. Věděla jsem, že to bude těžké utkání, ona měla podporu publika a hrála opravdu dobře. Bylo to pro mě obtížné první kolo," řekla Krejčíková v pozápasovém rozhovoru na kurtu.

Statistiky utkání. Livesport

"Zápas jsem začala velice dobře. Hrála jsem rychle, to jí úplně nesedělo. První set jsem uhrála 6-2, ale bylo to o jednom brejku. Ve druhém jsem měla dost příležitostí. Hodně 30:0, nedařilo se mi to prolomit. Cítila jsem, že čím více budeme hrát a bude uhrávat svůj servis, tím přijde pak zápletka. Bez toho to nejde. Byla jsem ráda, že jsem tu zápletku zvládla a dohrát to ve dvou setech," zhodnotila Krejčíková.

Vítězka předloňského Roland Garros ve dvouhře i ve čtyřhře hraje ve Wimbledonu potřetí. V minulosti vyhrála vždy minimálně dva zápasy, při svém předloňském debutu došla dokonce až do osmifinále.

"Letošní sezona je celkem povedená. Ve Wimbledonu jsem hrála poprvé v roce 2021 a od té doby se s trávou čím dál více sbližuju. Už i na ní hraju docela ráda," usmála se rodačka z Ivančic.

O třetí kolo i při své třetí účasti si zahraje už ve čtvrtek s ruskou kometou Mirrou Andrejevovou. Šestnáctiletá ruská hvězdička při své premiéře na londýnském grandslamu zdolala 6:4, 3:6, 7:5 Číňanku Xiyu Wang, navázala na zdárně absolvovanou kvalifikaci a na své první akci na trávě vyhrála i čtvrtý zápas, čímž si zajistila posun do Top 100.

Dvojnásobná šampionka Petra Kvitová se svého vstupu do Wimbledonu dočkala po dvoudenním čekání díky přesunu zápasu do večerního programu na Centrální kurt pod zataženou střechu.

Stejně jako loni v All England Clubu odstartovala třísetovou výhrou nad Jasminou Paoliniovou. O šest let mladší Italku, která v hlavní soutěži na trávě dosud nikdy nevyhrála, porazila 6:4, 6:7, 6:1 a vedení ve vzájemné bilanci zvýraznila na 4:0.

"První kola jsou vždycky zrádná. Navíc dnes byl zápas přesunut na centr kurt a hrálo se v odlišných podmínkách. Ale díky za to, že tady tu střechu máme," řekla v pozápasovém rozhovoru na kurtu Kvitová, jež výhrou navázala na nedávný triumf na trávě v Berlíně.

"Ve druhém setu jsem se jí marně snažila sebrat servis. Ve třetím setu jsem se trochu zlepšila, lépe jsem podávala, brejknula jí a nakonec vyhrála. A to je pozitivní," dodala šampionka z let 2011 a 2014.

O obhájení loňského třetího kola si zahraje s Aljaksandrou Sasnovičovou, nebo Španělkou Nuriou Párrizasovou. Blíže k postupu má Sasnovičová, jež vyhrála první set. Utkání se bude dohrávat ve čtvrtek.

Karolína Plíšková se během antukového jara dostala do krize a nevyhrabala se z ní ani na trávě. Od 21. dubna odehrála sedm utkání, šest z nich prohrála a jedinou výhru si připsala po skreči soupeřky.

Nejméně očekávanou porážku v sezoně utrpěla v úvodním kole Wimbledonu. S až 225. hráčkou světa Natalijou Stevanovičovou ze Srbska nezaznamenala jediný brejk, od stavu 2:2 ztratila sedm gamů v řadě a byť odvrátila pět mečbolů, porážce 2:6, 3:6 nezabránila.

Statistiky utkání. Livesport

"Soupeřka mi to hodně znepříjemnila, ale já nehrála vůbec dobře. Servis nepsal, i když nebyl úplně nejhorší. Hrálo se mi ale strašně špatně. Tu vysvitlo slunce, tady zafoukalo. Bylo těžké najít klid ve výměnách. A do toho jsem pořád lovila ty její čopy na zemi. Hrála nepříjemně a já si s tím bohužel neporadila," řekla Plíšková.

Vstup do grandslamu nezvládla stejně jako minulý měsíc na Roland Garros, kde prohrála se Sloane Stephensovou. Ve Wimbledonu finalistka z roku 2021 prohrála své zahajovací utkání poprvé od svého debutu v roce 2012.

Finalistka letošního French Open Karolína Muchová už druhý den marně čekala na svůj úvodní zápas. S Němkou Jule Niemeierovou se měla utkat v úterý, kvůli dešti se ale na kurt nedostaly a vinou nahuštěného programu a dalších dešťových přeháněk nestihly duel alespoň rozehrát ani ve středu. Pořadatelé je poslaly 'domů' kolem 18:45 londýnského času.

Stejný osud jako Muchovou v Londýně potkal také Lindu Noskovou. Osmnáctiletá Češka už dva dny čeká na svou wimbledonskou premiéru, s Maďarkou Dalmou Gálfiovou by se měla utkat až ve čtvrtek.

Ve druhém kole je zatím šest českých tenistek. Krejčíková s Kvitovou postupem navázaly na Kateřinu Siniakovou, Markétu Vondroušovou, Marii Bouzkovou a Barboru Strýcovou.

