Tennis Tracker: Wimbledon píše příběh třetího dne, déšť komplikuje i úterní dohrávky

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se dělo a děje 5. července?

21:20 – Jiří Veselý i podeváté v kariéře vyhrál zápas prvního kola Wimbledonu. Na úvod letošního ročníku dvojnásobný osmifinalista nečekaně porazil 7:6, 4:6, 6:2, 6:3 loňského osmifinalistu a letos nasazenou dvaadvacítku Sebastiana Kordu z USA, přerušil sérii pěti porážek a poprvé od 12. července 2022 vyhrál zápas na hlavním okruhu.

Statistiky zápasu Veselý –⁠ Korda Livesport

21:02 – Kvůli počasí do tří dnů natáhnutý šlágr úvodního kola wimbledonské dvouhry mužů vyhrál Stefanos Tsitsipas. Řecký tenista udolal bývalého vítěze US Open Rakušana Dominica Thiema až po celkově čtyřech hodinách hry 3:6, 7:6, 6:2, 6:7, 7:6. Ve druhém kole vyzve dalšího grandslamového šampiona, domácího vítěze z let 2013 a 2016 Andyho Murrayho.

20:43 – Novak Djokovič prodloužil svou neporazitelnost na trávě již na 30 zápasů, všechny vítězství zaznamenal ve Wimbledonu. To poslední si připsal proti Australanu Jordanu Thompsonovi, kterému nenabídl ani jeden brejkbol a porazil ho 6:3, 7:6, 7:5. O osmifinále se utká s Wawrinkou, nebo Etcheverrym.

Statistiky zápasu Thompson –⁠ Djokovič Livesport

20:01 – Paula Badosaová, jež kvůli únavové zlomenině obratle trávila poslední týdny odpočinkovým režimem ve společnosti přítele Stefanose Tsitsipase, ve Wimbledonu zvládla svůj první zápas od poloviny května. Španělská tenistka si poradila 6:3, 6:3 s Američankou Alison Riskeovou-Amritrajovou a vykročila za obhajobou osmifinále z posledních dvou ročníků.

19:36 – Karolína Plíšková poprvé od svého debutu v roce 2012 nezvládla vstup do Wimbledonu. Předloňská finalistka letos v prvním kole prohrála 2:6, 3:6 s až 225. hráčkou světa Natalijí Stevanovičovou ze Srbska a z posledních sedmi zápasů utrpěla už šestou porážku.

19:28 – Dán Holger Rune si před dvěma týdny připsal první výhry na trávě a nyní slaví premiérové vítězství i ve Wimbledonu. Šestý hráč světa již v pondělí rozehraný duel s domácím outsiderem startujícím na divokou kartu Georgem Loffhagenem zvládl bez ztráty setu i podání a zvítězil 7:6, 6:3, 6:2.

19:15 – Světová jedenáctka Barbora Krejčíková i potřetí zvládla vstup do Wimbledonu, letos odstartovala výhrou 6:2 7:5 nad Britkou Heather Watsonovou. O třetí kolo i při své třetí účasti si 27letá Češka zahraje s ruskou kometou Mirrou Andrejevovou, nebo Číňankou Xiyu Wang.

Statistiky zápasu Watsonová –⁠ Krejčíková Livesport

18:41 – Jiří Lehečka ve druhém kole Wimbledonu narazí na pět zápasů neporaženého Francisca Cerúndola. Argentinský tenista, který v sobotu v Eastbourne slavil první triumf na trávě, v Londýně odstartoval vítězstvím 5:7, 6:3, 6:3, 6:4 nad Portugalcem Nunem Borgesem.

18:38 – Roman Saffjulin slaví vítězný debut v hlavní soutěži Wimbledonu. V pondělí prohrával s Robertem Bautistou 1:2 na sety, ve středeční dohrávce ale vývoj otočil. Ruský tenista nad zkušeným Španělem zvítězil 2:6, 7:6, 6:7, 6:4, 7:5 a vyhrál hned svůj premiérový pětisetový zápas.

18:10 – Milos Raonic i na druhém turnaji po téměř roční zdravotní pauze vyhrál svůj úvodní zápas. Do Wimbledonu kanadský finalista z roku 2016 vstoupil vydřeným vítězstvím 6:7, 6:4, 7:6, 6:1 nad Rakušanem Dennisem Novakem, kterého v Londýně porazil podobným výsledkem i před pěti lety.

17:53 – Světová jednička Iga Šwiateková si ve Wimbledonu suverénně poradila i s druhou soupeřkou, Španělku Saru Sorribesovou v prvním vzájemném střetnutí deklasovala 6:2, 6:0. O vyrovnání svého maxima na trávě v All England Clubu si 22letá Polka zahraje s Martičovou, nebo Parryovou.

Statistiky zápasu Šwiateková –⁠ Sorribesová Livesport

17:44 – Daniil Medveděv i popáté v kariéře zvládl vstup do Wimbledonu, na kterém loni kvůli zákazu startu Rusů a Bělorusů chyběl. Na úvod letošního ročníku si třetí hráč světa poradil 7:5, 6:4, 6:3 s domácím Arthurem Ferym.

17:42 – Devátý hráč světa Taylor Fritz se po dvou dnech dočkal dohrávky pátého setu prvního kola Wimbledonu proti Němci Yannicku Hanfmannovi, kterého nakonec udolal 6:4, 2:6, 4:6, 7:5, 6:3 a bilanci v pětisetových duelech upravil na 8:9. Ve druhém kole se americký tenista obhajující čtvrtfinále utká se Švédem Mikaelem Ymerem.

Statistiky zápas Hanfmann –⁠ Fritz Livesport

17:15 – Marta Kosťuková podruhé v kariéře a poprvé na grandslamu vyhrála zápas, v němž dostala kanára. V prvním kole Wimbledonu ukrajinská tenistka udolala v deštěm přerušovaném duelu 0:6, 7:5, 6:2 světovou osmičku Mariu Sakkariovou z Řecka a až v 15. střetnutí s hráčkou elitní desítky si připsala premiérové vítězství.

17:06 – Jiří Lehečka zvládl vstup i do třetího letošního grandslamu. Premiérovou výhru ve Wimbledonu si připsal proti Rakušanu Sebastianu Ofnerovi, kterého v deštěm přerušovaném duelu na trávě v All England Clubu porazil 6:4, 6:4, 6:4. Ve druhém kole se utká s čerstvým šampionem z Eastbourne Franciscem Cerúndolem, nebo s Nunem Borgesem.

Statistiky zápasu Lehečka –⁠ Ofner Livesport

16:57 – Wimbledon komplikuje nejen deštivé počasí, ale dnes ho narušili i dva ekologičtí aktivisté ze skupiny Just Stop Oil (Zastavme ropu). Ti vběhli na kurt číslo 18 a na chvíli zastavili Grigora Dimitrova s Japoncem Šo Šimabukurem. Na trávník naházeli oranžové konfety, bulharský semifinalista z roku 2014 ale po úklidu pokračoval v suverénním výkonu a zvítězil 6:1, 6:2, 6:1.

Ekologická aktivistka narušila zápas Dimitrova se Šimabukurem. Profimedia

16:42 – Bývalá světová dvojka Anett Kontaveitová vstoupila do svého posledního Wimbledonu, po kterém kvůli problémům se zády ukončí kariéru, vítězstvím 6:4, 6:4 nad italskou kvalifikantkou Lucrezií Stefaniniovou. O vyrovnání maxima na trávě v All England Clubu si 27letá Estonka zahraje s Marií Bouzkovou

16:30 – Pořadatelé Wimbledonu kvůli dnešním dešťovým přeháňkám druhý den po sobě začínají s redukcí programu. Oproti původnímu plánu již odložili deset zápasů druhého kola, mezi nimi i souboj Kateřiny Siniakové s Ukrajinkou Lesjou Curenkovou.

16:12 – Zatímco desítky tenistů se ve Wimbledonu ještě vůbec nedostali na kurt, světová desítka Darja Kasatkinová je jako první už ve třetím kole. Na Centrálním kurtu smetla po zatažení střechy 6:0, 6:2 domácí Jodie Annu Burrageovou a ve dvou zápasech tak ztratila dohromady pouhých sedm gamů. O osmifinále si zahraje s Azarenkovou, nebo Podoroskou.

12:08 – I třetí hrací den letošního ročníku slavného Wimbledonu narušuje déšť. Pořadatelé jsou kvůli včerejšímu vydatnému dešti ve výrazném skluzu a začátek dnešního programu se zpozdí. Na poslední chvíli se změnila předpověď a nad Londýnem jsou hlášeny přeháňky zhruba na další dvě hodiny.

08:00 – Úder Aryny Sabalenkové mezi nohama, učebnicový prohoz Mattea Berretitniho nebo ideální kraťas Carlose Alcaraze. Podívejte se na nejlepší výměny druhého hracího dne Wimbledonu.

06:00 – Pořadatelé Wimbledonu budou ve středu dohánět zpoždění zaviněné úterním deštěm. První kolo londýnského grandslamu by mělo dohrávat sedm českých tenistů, Kateřina Siniaková nastoupí už k zápasu druhého kola. Více informací o českých tenistech v článku.

02:00 – Tomás Martín Etcheverry po Australian Open a Roland Garros letos slaví premiérovou výhru i ve Wimbledonu. K dohrávce včerejšího první kola proti Bernabému Zapatovi dnes nastoupil za stavu 1:2 na sety pod zataženou střechou na kurtu číslo 1 a po premiérovém obratu z 0:2 na sety zvítězil 6:7. 5:7, 6:3, 6:4, 7:5. Ve druhém kole 23letý Argentinec vyzve trojnásobného grandslamového šampiona Stana Wawrinku (h2h 0:0).

Statistiky zápasu Etcheverry –⁠ Zapata Livesport

00:00 – Organizátoři Wimbledonu se definitivně vzdali možnosti vrátit se v úterý se zápasy na menší kurty. Večerní program tak pokračoval už jen na dvou největších dvorcích se zatahovací střechou, kam byli přesunuty i dva rozehrané duely Daniela Evanse s Quentinem Halysem a Tomáse Martína Etcheverryho s Bernabém Zapatou.