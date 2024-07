Livesport Daily #302: Výhra Krejčíkové vyvolává vzpomínku na Janu Novotnou, říká reportér Plašil

Nevýrazná sezona, bez větších úspěchů, lemovaná zraněním i nemocemi – jen marně vyhlížela Barbora Krejčíková (28) loňské tituly z Dubaje a San Diega. Na kurtu byla jen stínem tenistky, která loni porážela ty nejlepší, nebo před třemi lety dokráčela pro grandslamový titul na Roland Garros. A přesto teď okouzlila celý tenisový svět, když si došla pro triumf ve Wimbledonu. Jak se jí to povedlo, to probíráme v dnešní epizodě podcastu Livesport Daily s tenisovým reportérem Radiožurnálu Jaroslavem Plašilem.

"Nenapadlo by mě to, u Barbory jsem si neříkal, že by měla jít v letošním Wimbledonu nějak daleko. Už v prvním kole měla těžký los. S Veronikou Kuděrmetovovou prohrála poslední tři zápasy. Navíc těsně prohrávala poslední zápasy na okruhu, takže jí chybělo sebevědomí," připomíná Plašil rozpoložení, ve kterém Krejčíková přijížděla do Londýna.

V posledních šesti turnajích jen jednou dokázala přejít přes úvodní kolo, v žebříčku se propadla až do čtvrté desítky. Postupně ale v All England Clubu zdolala Katie Volynetsovou, Jessicu Bouzasovou Maneirovou, letošní miamskou šampionku a kometu sezony Danielle Collinsovou. Po výhře nad Lotyškou Jelenou Ostapenkovou najednou stanula v semifinále, znovu sebevědomá, na kurtu precizní a téměř bezchybná. To vše s vidinou, že by na konci týdne mohla 26 let po své bývalé trenérce Janě Novotné zažívat na centrálním kurtu stejné pocity.

"Janu milovali opravdu všichni fanoušci, zvlášť ve Wimbledonu. Ani po těch letech nevěří tomu, že už tu není. Ty výhry Barbory Krejčíkové Janu těm lidem vždycky nějak trochu vrací," připomíná Plašil důležitost Jany Novotné pro Báry kariéru, i to, jak odchod někdejší wimbledonské šampionky z roku 1998 zasáhl celý tenisový svět.

Sama Bára opakovaně Janu Novotnu při svém tažení za wimbledonským titulem zmiňovala, i to, že právě kvůli ní chtěla v Londýně obstát. V ochozech jen její zmínka vždycky vyvolala velký ohlas. Po zkaženém posledním returnu Jasmine Paoliniové ve finále "tam nahoru" poslala Janě symbolický polibek. Na wimbledonské zdi šampionů už navždy zůstane jméno Barbory Krejčíkové zapsáno.

Livesport Daily #302: Výhra Krejčíkové vyvolává vzpomínku na Janu Novotnou, říká reportér Plašil Livesport

V úterní epizodě Livesport Daily jsme také probírali:

V čem Krejčíkové svědčila pozice outsiderky?

Proč o sobě její trenér říká, že je začátečník?

Proč jsou české tenistky takovým fenoménem?

Všechny díly Livesport Daily najdete také na oblíbených podcastových platformách – Spotify a Apple Podcasts.