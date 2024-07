Místy jsem chtěla skrečovat, uvedla Fruhvirtová po obratu. Ve Wimbledonu bojuje s virózou

Sedmnáctiletá tenistka Brenda Fruhvirtová prožila v hlavní soutěži Wimbledonu památný debut. Přestože v pondělním utkání 1. kola prohrávala se slavnější vrstevnicí Mirrou Andrejevovou z Ruska 1:6, 0:3 a kvůli nemoci chtěla vzdát, nakonec vývoj otočila a po výhře 1:6, 6:3, 6:2 slavila na trávě v All England Clubu premiérový postup do další fáze. V rozhovoru s novináři netajila spokojenost, zároveň ale zůstávala opatrná.

"Asi bych to neřadila mezi největší vítězství kariéry. Samozřejmě některé výhry jsou lepší, některé jsou normální, ale každé vítězství je super. Nehodnotím to jako vrchol své kariéry," uvedla Fruhvirtová.

O dva roky mladší sestra Lindy Fruhvirtové se dostala do 2. kola grandslamu podruhé. Letos z úvodní fáze postoupila také na lednovém Australian Open. Proti semifinalistce letošního Roland Garros a turnajové čtyřiadvacítce Andrejevové předvedla velký obrat, byla jen tři gamy od vyřazení.

"To skóre bylo takové, protože jsem se necítila vůbec dobře. Pár dní zpátky jsem onemocněla a bylo nepříjemné s tím hrát. Pak jsem si řekla, že je to Wimbledon, grandslam a ještě tady hraju poprvé hlavní soutěž konečně bez kvalifikace, takže to ještě zkusím," řekla Fruhvirtová.

Statistiky zápasu. Enetpulse

Kvůli viróze ji bolelo v krku, měla rýmu a bolely ji uši. Brala si také zdravotní pauzy. "Místy jsem chtěla skrečovat, protože jsem cítila, že už to nejde dál, ale pak jsem si říkala, že bych z toho byla hodně smutná, kdybych to vzdala. Řekla jsem si, že je to grandslam a ten se nevypouští, takže dokud neodpadnu, tak tam budu něco vytvářet," podotkla.

Od stavu 0:3 ve druhém setu sebrala soupeřce všech sedm servisů a vývoj otočila. Sedmnáctiletá Ruska v závěru utkání netajila bezradnost.

"Vůbec jsem nekoukala, co vyváděla soupeřka, měla jsem svých problémů dost. Po každé výměně jsem chodila, ať tam přežiju, ještě to zkouším dál a nevzdám to. Normálně se na soupeřku koukám, jak je na tom, jestli je nahoře, nebo dole, ale teď to bylo spíš o mně. Kdybych byla stoprocentní, zápas by měl už od začátku jiný průběh, protože hru na to mám. Ale teď mi trochu chybí zdraví," řekla Fruhvirtová.

Přestože byla po utkání vysílená, vítěznou radost si užila. "Na kurtu to bylo přežívání, ale mečbol byl pro mě o to víc emocionální," uvedla 88. hráčka světa.

V dalším kole ji čeká Španělka Paula Badosaová, která vyřadila v 1. kole Karolínu Muchovou. Fruhvirtová se chce před zápasem dostat zdravotně do pořádku. "Bude to s pomocí doktorů. Budu se snažit udělat, co to půjde, a snad se budu cítit alespoň lépe," řekla. "Tahle sezona je taková nahoru dolů. Trošku bojuju se zdravotními potížemi, takže je to pro mě těžké," doplnila.