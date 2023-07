Nemohu tomu uvěřit, je to obrovský úspěch. Splnil se jí největší sen, těší Šavrdu

Úspěšný boj Markéty Vondroušové (24) v ženském finále Wimbledonu sledovalo v sobotu na pražské Štvanici několik desítek členů klubu I. ČLTK Praha, za který rodačka ze Sokolova hraje. Šťastný manažer klubu Vladislav Šavrda novinářům po skončení slavnostního ceremoniálu řekl, že vítězství Vondroušové je tak obrovský úspěch, že mu zatím – stejně jako ona sama – nemůže uvěřit. Česká tenistka podle něj ve finále uplatnila svůj cit pro vývoj hry.

Fanoušci se před začátkem utkání sešli u projekčního plátna v klubové restauraci. Nervóznější vstup levoruké Češky do zápasu prožívali nejdříve v tichu, v místnosti ale postupně sílil jak potlesk, tak i povzbudivé výkřiky a rady.

Ke konci zápasu pak příznivci propukali v ohlušivý řev při každém míči, který tuniská soupeřka Ons Jabeurová nedokázala Vondroušové vrátit. Vítězný závěr utkání přítomní přivítali jásotem vestoje a na úspěch české tenistky si připili šampaňským se zvoláním "na Maky!".

"Moje bezprostřední reakce je stejná jako Markéty: já tomu prostě nemůžu věřit. Je to tak obrovský úspěch, který jsme samozřejmě nikdo nečekali. Splnil se největší sen, který se může každému tenistovi splnit," uvedl Šavrda. Podotkl, že k výhře v grandslamovém turnaji se musí sejít všechno: nejen forma, psychika, zdraví, ale i štěstí.

Připustil, že v začátku zápasu se obával, že rychle zvítězí Jabeurová, která byla podle něj lepší a aktivnější. "Pak to Markéta dokázala vrátit zpátky. Má v sobě obrovský cit pro vývoj hry. Ve chvíli, kdy vidí, že pasivita nestačí, tak sama přidá a donutí soupeřku k chybám," popsal. Vondroušová je podle něj zkrátka šampionka. "Zvládla to nervově báječně. I u soupeřky byla vidět nervozita, a přestože vypadala pořád suverénně, najednou se to zvrátilo ve prospěch Markéty," pokračoval.

I. ČLTK Praha je nejstarší tenisový klub v Česku, příští sobotu oslaví 130 let existence. "Věřím, že tady Markéta s námi zvládne být, a myslím si, že to budou standing ovation," řekl Šavrda. Zopakoval, že klub dostal k výročí ten nejlepší dar jak od Vondroušové, tak od své další hráčky Karolíny Muchové, která se minulý měsíc probojovala do finále antukového grandslamu Roland Garros. Připomněl také, že klub má ve Wimbledonu ještě další finálové želízko v ohni: sedmnáctiletou juniorku Nikolu Bartůňkovou, která v sobotu porazila první nasazenou Rusku Alinu Kornějevovou.

Stříbrná medailistka z olympijských her v Tokiu Vondroušová se v sobotu stala první tenistkou v historii, která ovládla Wimbledon jako nenasazená hráčka, a to přesto, že travnatý povrch dosud nepatřil k jejím oblíbeným. Dosavadním grandslamovým maximem pro ni bylo finále Roland Garros z roku 2019.