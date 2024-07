Paoliniová je bojovnice, vrátí téměř každý míček, varuje před finále Wimbledonu Kodeš

Bývalý wimbledonský šampion Jan Kodeš čeká v dnešním finále na travnatém grandslamu mezi Barborou Krejčíkovou (28) a Jasmine Paoliniovou (28) velký boj. Přestože je česká tenistka v jeho očích zkušenější, italská soupeřka je typem hráčky, která se nikdy nevzdává. V rozhovoru s českými novináři v Londýně vítěz turnaje z roku 1973 nicméně věřil více Krejčíkové.

"Ve finále je důležité, jak se s tím obě hráčky vypořádají psychicky a jak zvládnou atmosféru. Wimbledon ještě (v singlu) nevyhrály, ale Bára je ve výhodě, protože už jeden grandslam má. S tím se hraje líp," připomněl Kodeš titul Krejčíkové z Roland Garros z roku 2021. "Myslím, že by měla vyhrát, ale člověk nikdy neví. Záleží, jak začne," doplnil.

Turnajová sedmička Paoliniová je na životní vlně. Vedle Wimbledonu hrála finále také minulý měsíc na antukovém Roland Garros. Něco podobného se v jedné sezoně naposledy povedlo Američance Sereně Williamsové v roce 2016. Osmadvacetiletá Paoliniová je také první Italkou ve finále Wimbledonu v takzvané open éře.

"Má strašně dobré nohy, které jsou na trávě důležité. Vyběhá kraťasy, loby, všechno. Je to typická Italka," podotkl osmasedmdesátiletý Kodeš. "Hrála dobře už v Paříži, kde ve čtvrtfinále porazila (Jelenu) Rybakinovou. Sebevědomí tedy má," doplnil.

Na rozdíl od semifinále s Rybakinovou se Krejčíková musí připravit na zápas s delšími výměnami. "S Paoliniovou je dobré to, že nedává esa a nezískává body tak lacino jako Rybakinová. Takže se bude hrát, a proto je důležité, aby Bára hrála dobře ve výměnách. Bude to boj," předpokládá Kodeš. "Paoliniová je nevyzpytatelná v tom, že je bojovná. Do posledního balonu bude lítat. A takové hráčky jsou nepříjemné, protože všechno vrací. Bára bude muset hrát dobře," uvedl bývalý pátý hráč světa.

V případě, že by dnes Krejčíková uspěla, navázala by na loňský triumf Markéty Vondroušové a stala se čtvrtou českou šampionkou ve dvouhře v open éře. Vedle ní získaly titul také ještě její bývalá trenérka Jana Novotná (1998) a Petra Kvitová (2011, 2014). "Bylo by to fantastické, kdyby Bára vyhrála. Měli bychom dvě Češky za sebou, to by bylo úžasné," řekl Kodeš. V deblu už Krejčíková Wimbledon vyhrála v letech 2018 a 2022.

Kodeš nebude na centrkurtu v All England Clubu chybět. "S Bárou se známe dlouho. Já se jí snažil pomáhat už na Roland Garros, které vyhrála. Vždycky jí něco napíšu, dali jsme si v Praze oběd. Je třeba to brát jako finále každého jiného turnaje. Bára už vyhrála Dubaj nebo Ostravu. Oproti Paoliniové je zkušenější," doplnil Kodeš.