Obrat z říše snů! Vondroušová udolala Pegulaovou a zahraje si semifinále Wimbledonu

Markéta Vondroušová se probojovala do semifinále Wimbledonu.

Markéta Vondroušová (24) znovu dokázala vylepšit své maximum ve Wimbledonu. Ve svém druhém čtvrtfinále na grandslamech porazila bývalá finalistka French Open 6:4, 2:6, 6:4 světovou čtyřku Jessicu Pegulaovou (29), ačkoli s Američankou v rozhodující sadě prohrávala už 1:4. O druhé finále na podnicích velké čtyřky si zahraje s Elinou Svitolinovou (28).

Markéta Vondroušová vyhrála před startem letošní sezony jen dva ze 12 zápasů v hlavních soutěžích na nejvyšší tour na trávě. V posledních týdnech však ukázala, že může pomýšlet na úspěchy i na nejrychlejším povrchu. Po premiérovém čtvrtfinále v těchto podmínkách na generálce v Berlíně se probojovala mezi nejlepší kvarteto ve slavném Wimbledonu.

V All England Clubu, kde byla při předchozích čtyřech startech nejdál jednou ve druhém kole a loni kvůli půlroční pauze zaviněné zraněním zápěstím vůbec nehrála, rozhodně neměla jednoduchou cestu do závěrečných bojů.

Statistiky utkání. Livesport

Už v prvním kole narazila na vycházející hvězdu Peyton Stearnsovou a následně čelila nasazeným a na trávě velmi nebezpečným Veronice Kuděrmetovové a Donně Vekičové. Všechny tři soupeřky přehrála ve dvou setech. Rozhodující sadu potřebovala až v osmifinálovém derby s Marií Bouzkovou.

Pro mnohé asi nečekané tažení neskončilo ani ve čtvrtfinále na Jessice Pegulaové, ačkoli to se šancemi poslední české naděje nevypadalo v závěru zápasu vůbec dobře a spousta lidí s největší pravděpodobností rodačku ze Sokolova odepsala.

Vondroušová dotáhla manko 0:2 a čtyřmi gamy v řadě vývoj úvodního dějství otočila. Náskok sice neudržela, nicméně v posledních dvou gamech měla navrch a po 38 minutách šla do vedení. Od začátku druhé sady však mnohem více chybovala a ztratila 10 z následujících 13 her.

Za stavu 1:4 v rozhodující sadě nebyla daleko od vyřazení. Pauza o game dříve kvůli blížícímu se dešti a zatažení střechy ale Češce evidentně pomohla. Ačkoli byla jediný míček od skóre 1:5, dokázala srovnat krok a v maratonském devátém gamu díky mnohem agresivnější hře než v předchozím průběhu zápasu zlikvidovala tři gameboly soupeřky a využila hned první brejkbolovou příležitost. Utkání pak suverénně doservírovala.

Bývalá světová čtrnáctka Vondroušová si zahrála své druhé grandslamové čtvrtfinále. To jediné předchozí před čtyřmi lety na pařížské antuce senzačně dotáhla až do finále, v němž podlehla Ashleigh Bartyové. Pegulaová se ve čtvrtfinále podniků velké čtyřky představila pošesté a ani tentokrát se do dalšího kola nedostala.

Ještě na začátku sezony figurovala stříbrná medailistka z poslední olympiády na konci elitní stovky a na konci února z ní vypadla. Díky zatím nejlepší travnaté části roku v kariéře se ovšem v pondělí vrátí do TOP 25. O své druhé finále na majorech bude usilovat proti Elině Svitolinové.

Vondroušová je už třetí českou semifinalistkou Wimbledonu z posledních čtyř ročníků, předloni hrála finále Karolína Plíšková a v roce 2019 se do semifinále probojovala Barbora Strýcová.

Další čtvrtfinálové boje jsou na programu ve středu. Obhájkyni titulu Jelenu Rybakinovou čeká repríza loňského finále s Ons Jabeurovou a Aryna Sabalenková nastoupí proti Madison Keysové.

Iga Šwiateková ovládla v roce 2018 juniorku ve Wimbledonu, ale na profesionální tour na nějaký výraznější výsledek na trávě stále čeká. V posledních týdnech sice dosáhla na své premiérové čtvrtfinále a zároveň semifinále na nejrychlejším povrchu a v All England Clubu zkompletovala čtvrtfinálové účasti na všech grandslamech, nicméně i tak bude s probíhající částí sezony zklamaná.

Na londýnském pažitu, kde loni přišla o historickou 37zápasovou neporazitelnost, začala třemi suverénními výhrami. Už v osmifinále ale koketovala s koncem na turnaji, když odvracela dva mečboly proti Belindě Bencicové. A v souboji s bývalou světovou trojkou Elinou Svitolinovou už další obrat nedokonala.

Světová jednička vedla 5:4 a měla možnost úvodní sadu dopodávat. V následujících třech hrách však získala dohromady jen dva fiftýny. Náskok brejku neudržela ani ve druhém dějství, ovšem rozhodující set si přece jen vynutila, ačkoli v tie-breaku prohrávala už 1:4. Také v něm však pokračovala v nezvykle vysokém počtu nevynucených chyb a uhrála pouhé dva gamy.

Šwiateková může v příštím vydání žebříčku přijít o post světové jedničky. Čtyřnásobnou grandslamovou šampionku a vítězku nedávného French Open může sesadit Aryna Sabalenkové, které k tomu stačí postoupit do finále.

Svitolinová se v dubnu vrátila po mateřské pauze a už stihla triumfovat na nejvyšším okruhu (Štrasburk) a také dojít do čtvrtfinále obou grandslamů. Zatímco v Paříži neuspěla, ve Wimbledonu si podruhé zahraje semifinále. Od půlky května má skvělou zápasovou bilanci 13:2 a středečním vítězstvím vylepšila svou úspěšnost proti světovým jedničkám na 7:6.

Mezi nejlepším kvartetem na grandslamech je potřetí, dál se nepodívala na US Open 2019 ani v témže roce právě ve Wimbledonu. Ve čtvrtek zabojuje o první finále na majorech a celkově 21. na nejvyšším okruhu. Nad Vondroušovou vede 3:2, ovšem poslední dva souboje prohrála.

Výsledky dvouhry žen ve Wimbledonu