Úspěšný debut i ve Wimbledonu. Fruhvirtová na úvod kvalifikace vyřadila krajanku Bejlek

Brenda Fruhvirtová (16) zahájila svou premiéru ve slavném Wimbledonu vítězstvím 6:0, 7:5 nad krajankou Sárou Bejlek (17) a stále může i na svém třetím dospělém grandslamu projít kvalifikačními boji. Další krok k účasti v hlavní soutěži se pokusí udělat proti Katherine Sebovové (24). První kolo kvalifikace čeká v úterý ještě Barboru Palicovou (19) a Lucii Havlíčkovou (18).

Brenda Fruhvirtová loni posbírala na nižším okruhu ITF celkem osm trofejí, ale letos startuje výhradně na nejvyšší tour. Jedinou výjimkou je zastávka na W40 v Indii, kde zvládla i své deváté profesionální finále, získala svůj největší titul a první mimo antukové podniky série W25.

Letošní sezona je pro jednu z nejtalentovanějších teenagerek ve znamení debutů na grandslamech. Tříkolovou kvalifikací prošla na Australian Open i v areálu Rolanda Garrose a to samé se jí stále může podařit také při debutu ve Wimbledonu, kde by měla další šanci zaútočit na premiérový postup do druhého kola na hlavním okruhu.

Mladší z talentovaných sester začala v Roehamptonu, kde se wimbledonské kvalifikační boje tradičně konají, suverénně. Krajance Sáře Bejlek povolila v úvodních sedmi gamech pouhé tři míčky. Pak ale začala sama chybovat a postup si ze stavu 6:0 a 2:0 ještě pořádně zkomplikovala, dokonce musela likvidovat setbol. Po srovnání na 5:5 už ale zase aktivní hrou dominovala. Zatímco úvodní dějství trvalo pouhých 16 minut, ve druhém se bojovalo bez 10 minut hodinu.

O účast ve finále kvalifikace bude bojovat s Katherine Sebovovou. S Kanaďankou změří síly poprvé. Bejlek naopak přišla o možnost kvalifikovat se na čtvrtém grandslamu v řadě a stejně jako loni skončila ve wimbledonské kvalifikaci hned na úvod.

V úterý vstoupí do bojů o hlavní fázi nejslavnějšího turnaje ještě Barbora Palicová a Lucie Havlíčková. Kvarteto mužů se představilo již v pondělí, postoupil pouze Tomáš Macháč.

Výsledky ženské kvalifikace Wimbledonu