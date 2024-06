Vondroušová si lehce poranila kyčelní kloub, Wimbledon by však měla stihnout

Markéta Vondroušová (24), která nedohrála čtvrteční duel druhého kola turnaje v Berlíně, má lehce poraněný kyčelní kloub, její obhajobu titulu ve Wimbledonu by však zranění nemělo ohrozit. Webu iSport.cz to řekl trenér Petr Vaníček, který českou tenistku v Německu doprovázel. Vondroušovou ještě čeká o víkendu vyšetření magnetickou rezonancí, po němž by mělo být definitivně jasno.

"Vypadá to, že má trošku poškozené pouzdro kyčelního kloubu. Ale není to nic zásadního. V Německu ji viděl fyzio, teď se musí chvilku počkat a v sobotu nebo v neděli půjde na magnetickou rezonanci, kde se vše ukáže," uvedl Vaníček.

Vondroušová se zranila v utkání proti Rusce Anně Kalinské. V prvním setu za stavu 5:3 na trávě podklouzla a nepříjemně spadla. Vyžádala si pauzu na ošetření a nechala si obvázat pravé stehno. Po návratu na berlínský kurt však měla viditelné potíže a za stavu 5:5 duel se slzami v očích skrečovala.

Světová šestka Vondroušová tak vynechá příští týden turnaj v německém Bad Homburgu. Třetí grandslam sezony Wimbledon od 1. července by měla stihnout. "Prognózy jsou pozitivní," doplnil Vaníček.