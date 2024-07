Wimbledon má znovu po roce českou šampionku. Krejčíková ve finále přehrála Paoliniovou

Barbora Krejčíková (28) porazila ve finále slavného Wimbledonu 6:2, 2:6, 6:4 Jasmine Paoliniovou (28) a navázala na loňský triumf krajanky Markéty Vondroušové. Zatímco brněnská rodačka zvládla i své druhé kariérní finále na grandslamových podnicích, Paoliniová stejně jako na nedávném French Open neuspěla. Krejčíková se díky prvenství na nejslavnějším turnaji vrátí do TOP 10 světového pořadí a jako první v samostatné historii České republiky ovládla ve dvouhře dva různé grandslamy.

Wimbledon stejně jako loni dobyla česká tenistka a také triumf Barbory Krejčíkové je šokující. Bývalá šampionka French Open se totiž v posledních měsících ohromně trápila a do Londýna nedorazila ve vůbec dobré formě. V úvodních dvou kolech však zvládla bitvy s Veronikou Kuděrmetovovou a Katie Volynetsovou, rozjela se a následně porazila čtyři členky TOP 20 žebříčku, včetně předloňské šampionky Jeleny Rybakinové a rozjeté Jasmine Paoliniové.

Krejčíková vstoupila do utkání s ledovým klidem, hned po skončení prvního gamu šla do náskoku brejku a suverénně ho potvrdila. Na centrálním dvorci dominovala i v následujícím minutách, fantasticky servírovala, mnohem méně kazila a za odměnu vedla za stavu 4:1 už o dva brejky. Ve zbytku úvodního dějství se žádná změna nekonala, Krejčíková na kurtu nadále ve všech směrech excelovala a Paoliniové povolila v prvním setu, v němž trefila 90 % prvních podání, pouhé dva gamy.

Paoliniová po hladké ztrátě úvodní sady setřásla veškerou nervozitu a začala se prezentovat mnohem rychlejší a přesnější hrou. Krejčíková nedokázala na změnu zareagovat, více chybovala a dostala se do nepříznivého manka 0:3. Druhé dějství nakonec kopírovalo to předchozí, ovšem s opačným výsledkem. Tentokrát získala jen dvě hry Češka, která trefila čtyři vítězné údery a 14 nevynucených chyb.

Až v rozhodujícím dějství se hra vyrovnala, do stavu 3:3 si aktérky suverénně hájily servis. Jako první se k brejkbolu propracovala znovu aktivnější Krejčíková, ale první šanci v sedmé hře nevyužila. Dostala se však k další a na tu vyrobila Italka dvojchybu. Krejčíková ještě utkání pořádně zdramatizovala. Za stavu 5:4 vedla už 30:0, ale pustila chybami Paoliniovou k brejkbolu, který na síti zlikvidovala. Vzápětí neproměnila mečbol a nabídla Italce další šanci na srovnání skóre. I s tou si poradila aktivní hrou. Po esu následoval druhý mečbol a ani ten nebyl vítězný. Vyšlo to až na třetí pokus.

Statistiky zápasu. Livesport

"Nemám slov. Je to prostě neskutečné, co se stalo. Je to určitě nejlepší den mé tenisové kariéry a možná i mého života. Je to opravdu náročné vysvětlit, co teď cítím," řekla v rozhovoru na kurtu Krejčíková. "S Jasmine jsme bojovaly o každý balon, nakonec jsem já ta šťastnější," doplnila.

Do historie Wimbledonu se Krejčíková zapsala jako sedmá česká finalistka. Kralovat v tomto dějišti dokázaly také její zesnulá trenérka Jana Novotná (1998), Petra Kvitová (2011 a 2014) a Markéta Vondroušová (2023) jako jediná nenasazená v open éře. Neuspěly naopak Věra Suková, Hana Mandlíková ani Karolína Plíšková.

Poprvé v historii Češky ovládly jeden grandslam dva roky po sobě, mezi muži to dokázali Jan Kodeš a Ivan Lendl. Krejčíková zajistila ve dvouhře žen celkově 10. triumf pro Česko, mimo Wimbledon a její prvenství na French Open 2021 se radovala hned čtyřikrát Hana Mandlíková (Australian Open 1980 a 1987, French Open 1981 a US Open 1985). V samostatné historii České republiky je Krejčíková první Češkou, která triumfovala na dvou různých grandslamech.

Krejčíková, která až na trávě zapsala svá první vítězství v dohraných zápasech po lednovém čtvrtfinále na Australian Open, upravila svou finálovou bilanci na 8:5 a slaví první titul od loňských triumfů v Dubaji a San Diegu. Ve finále grandslamů uspěla i podruhé. Ve čtyřhře dobyla major sedmkrát, v letech 2018 a 2022 slavila ve Wimbledonu.

Prvenství na posvátném londýnském pažitu vynese Krejčíkovou zpět do TOP 10 žebříčku, kterou bude v novém vydání uzavírat. Brněnská rodačka se navíc vrátí na post české jedničky, jelikož Vondroušová zakončila obhajobu loňského triumfu už v prvním kole a propadne se o 12 pozic.

Paoliniová naopak prohrála i své druhé grandslamové finále, před měsícem na French Open uhrála jen tři gamy se světovou jedničkou Igou Šwiatekovou. Po porážce s Krejčíkovou disponuje finálovou bilancí 2:5, tituly má z Portorože 2021 a letošní tisícovky v Dubaji. V sobotu se mohla stát třetí italskou vítězkou grandslamů, povedlo se to pouze Francesce Schiavoneové na French Open 2010 a Flavii Pennettaové na US Open 2015. Ve Wimbledonu je jedinou italskou semifinalistkou a zároveň finalistkou.

Rovněž její postup do finále je překvapivý, ještě před pár týdny neměla na kontě ani jednu výhru v hlavních soutěžích na nejvyšší tour na trávě a všech šest předchozích startů ve Wimbledonu zakončila v prvním kole či kvalifikaci.

Před začátkem letošní sezony nepřešla na grandslamech ani jednou druhé kolo, letos však postoupila do druhého týdne v Melbourne, Paříži i Londýně. Teprve loni v srpnu debutovala v TOP 40 pořadí a nyní bude poprvé členkou nejlepší pětky.

Výsledky dvouhry žen ve Wimbledonu