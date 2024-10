Badosaová se omluvila za nevhodné gesto: Přijímám plnou zodpovědnost, poučím se z toho

Španělská tenistka Paula Badosaová (26) se kvůli žaludečním problémům krátce před svým prvním utkáním odhlásila z turnaje ve Wuhanu. Semifinalistka předchozího turnaje v Pekingu byla v minulých dnech terčem kritiky za fotografii s rasistickým podtextem.

Pozdvižení především na sociálních sítích vzbudila fotografie z restaurace v Pekingu, kterou zveřejnil trenér Badosaové na instagramu. Tenistka si na ní roztahuje jídelními hůlkami koutky očí, čímž imituje obličeje Asijců.

Po vlně kritiky se patnáctá hráčka světového žebříčku omluvila na sociální síti X. "Je mi to opravdu líto, netušila jsem, že by se to dalo považovat za rasismus. Má chyba, za kterou přijímám plnou zodpovědnost. Poučím se z toho, snad mě pochopíte," napsala šestadvacetiletá tenistka.

V prvním kole turnaje ve Wuhanu nahradila Badosaovou Italka Lucia Bronzettiová a Australanku Ajlu Tomljanovicovou porazila ve dvou setech.

Výsledky turnaje ve Wuhanu