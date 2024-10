Siniaková ve Wuhanu porazila juniorskou vítězku US Open a zahraje si se Sabalenkovou

Siniaková úspěšně vstoupila do turnaje WTA 1000 ve Wuhanu.

Kateřina Siniaková (28) na úvod turnaje WTA 1000 ve Wuhanu přehrála snadno 6:3, 6:1 filipínskou vítězku předloňského US Open juniorek Alexandrou Ealaovou a postoupila do druhého kola. V něm vyzve Bělorusku Arynu Sabalenkovou (H2H 0:1), jež si v závěru sezony dělá zálusk na návrat do čela světového žebříčku. V úterý se v Číně představí ještě Marie Bouzková (26), která vyzve Veroniku Kuděrmetovovou (27).

Sinikaová začala souboj se 148. hráčkou světového žebříčku ztrátou podání, ale do zápasu se brzy vrátila. Devatenáctiletá filipínská tenistka totiž výhodu vlastního servisu využila jen v následujícím gamu a pak už se jí to ve zbytku zápasu nepodařilo ani jednou ze sedmi příležitostí. Siniakovou, které patří v pořadí WTA 37. místo, tak neohrozily ani ještě dvě vlastní ztráty podání a za hodinu a 17 minut slavila osmadvacetiletá Češka postup.

Ve Wu-chanu dnes ještě zasáhne do hry Marie Bouzková, která se utká s Veronikou Kuděrmětovovou z Ruska. Na akci kategorie WTA 1000 hrané na tvrdém povrchu a dotované částkou 3,221.715 dolarů plní roli nasazené sedmičky Barbora Krejčíková, jež má v prvním kole volný los. Z turnaje se na poslední chvíli odhlásila Karolína Muchová, která se po finálové účasti v Pekingu rozhodla dát přednost odpočinku.

