Tennis Tracker: Muchová se po finále v Pekingu odhlásila z Wuhanu, Cobollimu pomohla chyba sudího

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, novinky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 8. října?

12:53 – Jiří Lehečka poprvé na čtvrtém turnaji po únavové zlomenině zad nedokázal vyhrát dva zápasy. V Šanghaji ho o sérii připravil čtrnáctý hráč světa Dán Holger Rune, kterému ani jednou nesebral podání a prohrál 4:6, 5:7. Více informací najdete v článku

11:13 – Chyba zkušeného rozhodčího Carlose Bernandese při hlášení skóre přispěla na turnaji Masters v Šanghaji k pondělnímu postupu Flavia Cobolliho do 3. kola přes trojnásobného grandslamového šampiona Stana Wawrinku. Omyl sudího usnadnil italskému mladíkovi ve třetím setu cestu k brejku, díky němuž pak zkušeného Švýcara zdolal 6:7, 7:6, 6:3. Více informací najdete v článku

06:51 – Karolína Muchová se po náročném a úspěšném vystoupení na turnaji WTA 1000 v Pekingu, kde odehrála sedm zápasů, připsala si dva skalpy hráček TOP 10 a prohrála až v nedělním finále s Coco Gauffovou, odhlásila z další prestižní tisícovky ve Wuhanu. "Letos bohužel nejsem schopná ve Wuhanu hrát. Po náročném programu v Pekingu potřebuju čas na rekonvalescenci. Uvidíme se příští týden v Ningbu," oznámila na sociálních sítích osmadvacetiletá Češka, která trpí na častá zranění a snaží se jim předcházet. Místo Muchové si ve Wuhanu zahraje Ruska Kamila Rachimovová, jež v úterý v prvním kole narazí na Japonku Mojuku Učijamaovou. Více informací najdete v článku

13:00 – Marie Bouzková v prvním zápase od odstoupení z turnaje v Guadalajaře neuspěla. Na podniku WTA 1000 v čínském Wuhanu podlehla v úvodním kole 4:6, 6:7 Rusce Veronice Kuděrmetovové, která upravila vzájemnou bilanci na 4:3. Více informací najdete v článku

12:16 – Tomáš Macháč a Zhizhen Zhang na teprve druhém ze sedmi společných turnajů prohráli svůj úvodní zápas. Na Masters 1000 v Šanghaji šampioni z Marseille, semifinalisté Australian Open a čtvrtinalisté Wimbledonu podlehli 6:7, 7:6, 7:10 italským finalistům dvou letošních grandslamů a čerstvým vítězům z Pekingu Simonemu Bolellimu s Andreou Vavassorim.

12:12 – Semifinalistka z Pekingu Paula Badosaová se kvůli zažívacím potížím odhlásila z další tisícovky ve Wuhanu. Místo Španělky večer nastoupí k utkání prvního kola proti čerstvé australské šampionce z Hongkongu Ajle Tomljanovicové italská náhradnice Lucia Bronzettiová.

11:30 – Bývalá světová trojka a aktuálně 22. hráčka světa Maria Sakkariová kvůli zranění pravého ramena předčasně ukončila sezonu. Devětadvacetiletá Řekyně se naposledy představila na US Open, kde v prvním kole vzdala právě kvůli problémům s ramenem. Největšího úspěchu letos dosáhla na podniku WTA 1000 v Indian Weels, kde v březnu prohrála až ve finále s Igou Šwiatekovou.

11:04 – Adam Pavlásek si na druhý pokus připsal výhru po boku 43letého veterána a bývalé světové trojky Jeana-Juliena Rojera. Na tisícovce v Šanghaji česko-nizozemský pár porazil 6:4, 6:2 šestou nasazenou finsko-britskou dvojici Harri Heliövaara a Henry Patten.

10:45 – Jakub Menšík v Šanghaji vyzve ve svém premiérovém osmifinále na turnajích Masters 1000 světovou desítku Grigora Dimitrova (H2H 1:0), s nímž si v květnu poradil na antuce v Madridu a proti kterému se pokusí protáhnout vítěznou třízápasovou šňůru s hráči TOP 10. Bulharský semifinalista loňského ročníku ve třetím kole porazil 7:6, 6:2 Australana Alexeie Popyrina, oplatil mu porážku z Montrealu a vzájemnou bilanci vyrovnal na 2:2.

10:24 – Kateřina Siniaková ve Wuhanu odstartovala vítězně i ve čtyřhře, v níž v pondělí získala jistotu účasti na Turnaji mistryň po boku Američanky Taylor Townsendové. V Číně hraje debl po pěti letech s Ruskou Jekatěrinou Alexandrovovou a do soutěže vstoupily výhrou 6:4, 6:3 nad norsko-tchajwanskou dvojicí Ulrikke Eikeriová a Fang-Hsien Wu.

10:10 – První hráč světa Jannik Sinner se v osmifinále Masters v Šanghaji utká s Benem Sheltonem (H2H 3:1), s nímž loni ve stejné fázi turnaje prohrál, ale pak tři vzájemné duely po sobě vyhrál bez ztráty setu. Američan ve třetím kole přehrál 6:3, 6:4 Španěla Roberta Carbállese.

09:43 – Taylor Fritz podle papírových předpokladů porazil 6:3, 6:4 Japonce Josuke Watanukiho a poprvé až při páté účasti na Masters v Šanghaji se dostal do osmifinále. V něm sedmého nasazeného Američana vyzve Jiří Lehečka, nebo Holger Rune.

09:02 – Gaël Monfils v Šanghaji porazil 7:6, 2:6, 6:1 krajana Uga Humberta a stal se druhým nejstarším osmifinalistou tamního turnaje Masters 1000 po Švýcaru Rogeru Federerovi. O čtvrtfinále si osmatřicetiletý Francouz zahraje s 11 zápasů neporaženým Španělem Carlosem Alcarazem (H2H 1:2), kterého v létě překvapivě zdolal v Cincinnati.

08:38 – Jakub Menšík v Šanghaji porazil ve třech setech i třetího soupeře. Po Pedru Martínezovi a Andreji Rubljovovi si poradil 6:1, 6:7, 6:2 s Kazachem Alexanderem Ševčenkem a je poprvé v osmifinále turnaje Masters 1000. O čtvrtfinále si devatenáctiletý Čech zahraje s Australanem Alexeiem Popyrinem, nebo Bulharem Grigorem Dimitrovem. Více informací najdete v článku

08:11 – Kateřina Siniaková na úvod turnaje WTA 1000 ve Wuhanu přehrála snadno 6:3, 6:1 filipínskou vítězku předloňského US Open juniorek Alexandrou Ealaovou a postoupila do druhého kola. V něm vyzve Bělorusku Arynu Sabalenkovou (H2H 0:1), jež si v závěru sezony dělá zálusk na návrat do čela světového žebříčku. Více informací najdete v článku

08:07 – Stefanos Tsitsipas na Masters v Šanghaji porazil 6:3, 7:5 Francouze Alexandreho Mullera a poprvé od olympiády a po sérii čtyř nepovedených turnajů vyhrál dva zápasy po sobě. V osmifinále se řecký tenista utká letos poprvé v Rusem Daniilem Medveděvem (H2H 4:9).

08:04 – Tomáš Macháč se na tisícovce v Šanghaji dočkal po dvoudenním marném čekání kvůli dešti zápasu třetího kola a bez problémů ho zvládl. Australana Alexandara Vukice přehrál 6:4, 6:2 a také druhý vzájemný duel vyhrál ve dvou setech. O postup do čtvrtfinále, jímž by vyrovnal maximum na akcích Masters (Miami 2024), utká se světovou třináctkou Tommym Paulem z USA (H2H 1:0), kterého udolal před dvěma týdny v japonské metropoli. Více informací najdete v článku

06:34 – Počasí v Číně po deštivých dnech konečně přeje tenisu a nemělo by narušit tenisový program. Na turnaji WTA 1000 ve Wuhanu v úterý začala překvapivou výhrou Polka Magda Linetteová, jež vyřadila po setech 6:2, 6:2 neoblíbenou nasazenou soupeřku Ljudmilu Samsonovovou z Ruska, s níž v předchozích třech vzájemných duelech, z toho dvou v této sezoně, neuhrála ani set.