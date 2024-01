Tennis Tracker: Češky odstartovaly kvalifikaci Australian Open. Dál jde Bejlek i B. Fruhvirtová

Nový rok, nová sezona. Tenisová raketa se na Livesport Zprávách vrací do akce. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 9. ledna?

12:16 – 31. hráč světa Alexander Bublik vstoupil do sezony vítězstvím. V Adelaide si osmý nasazený Kazach poradil 6:2, 6:3 s domácím tenistou až ze třetí světové stovky Jamesem McCabem.

10:33 – Jiří Lehečka si připsal první letošní výhru. Po dvou nezdarech v United Cupu se dočkal na turnaji ATP 250 v australském Adelaide, na úvod generálky na Australian Open potvrdil roli favorita proti domácímu kvalifikantovi Adamu Waltonovi a bez ztráty podání zvítězil 6:1, 6:3. O postup do čtvrtfinále se sedmý nasazený Čech utká se Srbem Dušanem Lajovičem (h2h 0:0).

09:30 – Barbora Krejčíková úspěšně odehrála první deblový zápas po rochodu s Kateřinou Siniakovou. Se svou novou parťačkou Laurou Siegemundovou z Německa vstoupily do turnaje WTA 500 v Adelaide výhrou 6:4, 7:6 nad norsko-španělskou dvojicí Ulrikke Eikeriová a Cristina Bucsaová.

07:47 – Arthur Fils na turnaji ATP 250 v Aucklandu vyřadil loňského šampiona Richarda Gasqueta. Devatenáctiletý Francouz porazil o osmnáct let staršího krajana 6:3, 6:4, vyhrál i druhý vzájemný duel a postoupil do druhého kola.

06:55 – Markéta Vondroušová se odhlásila z generálky na Australian Open. Wimbledonská šampionka, jež minulý týden odehrála dva zápasy v United Cupu, se kvůli problémům s kyčlí omluvila z turnaje v Adelaide, kde dnes měla v prvním kole čelil Aliaksandře Sasnovičové. Bělorusku vyzve náhradnice Taylor Townsendová z USA.

06:43 – Marie Bouzková zahájila vítězstvím i druhý turnaj v nové sezoně. V tasmánském Hobartu si znovu po dvou měsících poradila se Švýcarkou Viktorijí Golubicovou, kterou porazila 6:2, 6:4 a vzájemnou bilanci upravila na 3:1. O již druhé letošní čtvrtfinále si pátá nasazená Češka zahraje s kazašskou kvalifikantkou Julií Putincevovou (h2h 0:1), které může oplatit loňskou porážku z Pekingu.

06:23 – Kateřina Siniaková na turnaji WTA 500 v australském Adelaide navázala na úspěšně absolvovanou dvoukolovou kvalifikaci. Do hlavní soutěže sedmadvacetiletá Češka vstoupila jednozančnou výhrou 6:2, 6:1 nad krajankou Karolínou Plíškovou, s níž v předchozích třech vzájemných duelech neuhrála ani set.

05:22 – Brenda Fruhvirtová vylepšila svou bilanci v kvalifikacích grandslamů na 9:2. Boj o druhý start na Australian Open šestnáctiletá česká teenagerka zahájila vítězstvím dvakrát 6:4 nad domácí outsiderkou Petrou Huleovou. Ve druhém kole se utká s další Australankou Taliou Gibsonovou

04:59 – Sára Bejlek vstoupila do nové sezony jednoznačnou výhrou 6:3, 6:1 nad Japonkou Himeno Sakacumeovou a vykročila za zopakováním úspěšně absolvované kvalifikace Australian Open. Ve druhém kole sedmnáctiletá Češka narazí na Indku Ankitu Rainaovou.