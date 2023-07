Tennis Tracker: Djokovič i Šwiateková zvládli vstup do Wimbledonu na výbornou

Tennis Tracker: Djokovič i Šwiateková zvládli vstup do Wimbledonu na výbornou

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se dělo a děje 3. července?

19:04 – Markéta Vondroušová porazila v úvodu Wimbledonu Američanku Payton Stearnsovou 6:2, 7:5 a postoupila podruhé v kariéře do 2. kola.

19:01 – Wimbledon, to nejsou jen zápasy hvězd na travnatých kurtech v arénách All England Clubu. Catherine, princezna z Walesu a osminásobný vítěz turnaje Roger Federer společně představili práci sběračů míčků. Koneckonců fenomenální švýcarský tenista se nikdy netajil tím, že právě jako ball-boy coby malý kluk začínal.

18:30 – Novak Djokovič ve Wimbledonu i poosmnácté v kariéře a na 66. grandslamu v řadě zvládl svůj úvodní zápas. Letos čtyřnásobný obhájce titulu odstartoval výhrou 6:3, 6:3, 7:6 nad argentinským antukářem Pedrem Cachínem a úspěšně vykročil za ziskem 24. grandslamové trofeje a osmým triumfem na trávě v All England Clubu. Více informací najdete v článku.

17:30 – Jordan Thompson potřetí v kariéře a poprvé ve Wimbledonu otočil zápas z 0:2 na sety, na úvod travnatého grandslamu v londýnském All England Clubu zdolal 2:6, 2:6, 6:4, 7:6, 6:3 Američana Brandona Nakashimu. Ve druhém kole 29letý Australan vyzve čtyřnásobného obhájce titulu Djokoviče.

15:50 – Světová jednička Iga Šwiateková zahájila snadným vítězstvím 6:1, 6:3 nad Lin Zhu své letošní působení ve Wimbledonu, kde loni přišla o historickou 37zápasovou neporazitelnost a dosud byla nejdál v osmifinále. Bývalá šampionka místní juniorky bude pokračovat v útoku na pátou grandslamovou trofej proti Martině Trevisanové, nebo Saře Sorribesové. Více informací najdete v článku.

14:55 – Linda Fruhvirtová zkompletovala účasti v hlavních soutěžích všech grandslamů, ale ve Wimbledonu stejně jako na nedávném French Open skončila hned v prvním kole. Osmifinalistka lednového Australian Open se v koncovce druhé sady při ošklivém pádu zranila a za stavu 5:7, 7:6 a 1:4 vzdala trojnásobné osmifinalistce Petře Martičové. Další soupeřkou nasazené Chorvatky bude domácí Harriet Dartová, nebo Diane Parryová. Více informací najdete v článku.

14:40 – Tereza Martincová dohrála i na třetím letošním grandslamu v úvodním kole. Bývalá světová čtyřicítka momentálně figurující až na 115. místě nepotvrdila roli favoritky proti Nadie Podoroské, ačkoli byla pár míčků od svého třetího postupu do druhého kola v sezoně, a Argentince podlehla 6:3, 6:7, 4:6. Podoroská, která oplatila Češce dva roky starou porážku z tohoto dějiště, bude v dalším kole čelit Yue Yuan, či bývalé světové jedničce Viktorii Azarenkové. Více informací najdete v článku.

14:30 – Jessica Pegulaová nevyužila ve druhé sadě tři mečboly v derby s Lauren Davisovou a na začátku rozhodujícího dějství ztratila servis. Světová čtyřka ale nakonec krajanku zdolala 6:2, 6:7, 6:3 a stále usiluje o svou první osmifinálovou účast ve Wimbledonu. Její další soupeřkou bude Cristina Bucsaová, či Kamilla Rachimovová.

14:15 – Lorenzo Musetti v letošní sezoně sbírá své první výhry na travnatých dvorcích a na třetí pokus se mu povedlo přejít přes první kolo slavného Wimbledonu. Nasazený Ital začal v All England Clubu hladkou výhrou 6:3, 6:1, 7:5 nad antukovým specialistou Juanem Pablem Varillasem. O znovu vylepšení svého maxima v tomto dějišti si zahraje s Johnem Isnerem, nebo Jaumem Munarem.

14:00 – Andrej Rubljov si v úvodním kole Wimbledonu poradil za hodinu a 35 minut 6:3, 7:5, 6:4 s Maxem Purcellem a i na třetím letošním grandslamu zvládl první kolo. V útoku na zkompletování čtvrtfinálových účastí na všech majorech bude nasazená sedmička pokračovat proti krajanovi Aslanovi Karacevovi, nebo Lucovi Van Asschemu.

13:30 – Barbora Strýcová zahájila letošní ročník slavného Wimbledonu vítězstvím 6:1, 7:5 nad Marynou Zaněvskou a připsala si svou třetí výhru v rámci rozlučkového turné, během něhož porazila Belgičanku už podruhé. O první vítěznou sérii přesně po čtyřech letech, kdy v tomto dějišti došla až do semifinále, si zahraje s Magdou Linetteovou, nebo Jil Teichmannovou. Více informací najdete v článku.

08:05 – Kateřina Siniaková se po zisku titulu v Bad Homburgu posunula ve světovém žebříčku na 32. příčku. Polepšila si o dvacet míst a jen o jednu pozici zaostala za svým maximem. Více informací najdete v článku.

06:20 – V rámci prvního hracího dne letošního ročníku Wimbledonu vstoupí do turnaje šest českých tenistek. Úvodní kolo absolvují Linda Fruhvirtová a Kateřina Siniaková, které mají nasazené soupeřky, a dále Marie Bouzková, Tereza Martincová, Barbora Strýcová a Markéta Vondroušová. Obhájce titulu a největší favorit Novak Djokovič zahájí útok na posunutí vlastního rekordu v počtu grandslamových trofejí. Pondělní šlágr obstarají Sofia Keninová s Cori Gauffovou.