Djokovič na 66. grandslamu v řadě zvládl první kolo. Ve Wimbledonu vyhrál i poosmnácté

Novak Djokovič měl tu čest zahajovat Wimbledon už posedmé v kariéře jako obhájce titulu v úvodním zápase na Centrálním kurtu a svou roli favorita a opět zvládl. Sice už ve třetím gamu proti Pedru Cachínovi přišel o podání, ale další servis už neztratil a zvítězil ve třech setech 6:3, 6:3, 7:6.

I když zápas trval jen něco málo přes dvě hodiny, strávil na stadionu celé odpoledne. Zápas totiž protáhla dešťová přeháňka. Pořadatelé sice po prvním setu zatáhli střechu, kurt ale kvůli vysoké vlhkosti vzduchu zůstával kluzký a pauza se protáhla na hodinu a půl.

"Pro lidi to muselo být frustrující, když museli čekat na náš návrat na kurt. My s Pedrem chtěli hrát, ale podmínky nebyly dobré. Kurt byl pod střechou velmi kluzký. Pokud by mohli otevřít střechu, tak bychom mohli po deseti minutách hrát. Ale dnes to nešlo a museli jsme čekat. Takový je zkrátka uděl tenistů," uvedl Djokovič, který během dešťové pauzy pomáhal s vysoušením trávníku a jeho kouč Goran Ivaniševič v publiku rozjížděl mexickou vlnu.

"Obvykle chodím na kurt s raketami, ne s ručníky. Ale chtěl jsem dnes udělat něco jiného, trochu pobavit diváky. Doufám, že se jim to aspoň trochu líbilo. To bylo to jediné, co jsme jim v tu chvíli mohli nabídnout," uvedl rodák z Bělehradu k neobvyklé situaci.

Po znovuzahájení zápasu měl Djokovič vývoj pod kontrolou. Ve třetí sadě sice argentinský antukář vzdoroval, zlepšil svou hru, pomáhal si skvělým servisem a dotáhl dějství do tie-breaku, srbský favorit ale komplikace nepřipustil.

"Pedro dnes odehrál skvělý zápas. Hlavně ve třetím setu hrál velmi dobře, skvěle podával, precizně trefoval své údery, nebylo snadné mu sebrat servis. Naštěstí jsem měl lepší vstup do tie-breaku, což mi pomohlo ukončit zápas," komentoval Djokovič.

36letý Srb startuje ve Wimbledonu poosmnácté v kariéře a opět vyhrál svůj úvodní zápas. Bilanci v 1. kole grandslamů vylepšil na 69:2, od nezdaru na Australian Open 2006 v něm vyhrál 66. zápas po sobě.

Na trávě v All England Clubu si nakonec osmkrát zahrál finále a sedm z nich přetavil v triumfy. Slavil v letech 2011, 2014, 2015 a na posledních čtyřech uskutečněných ročnících 2018, 2019, 2021 a 2022.

Pokud by nenašel přemožitele ani letos, 16. července by celkově 8. wimbledonským triumfem vyrovnal rekord Rogera Federera a zároveň by 24. grandslamovým titulem dorovnal absolutní historický zápis Margaret Courtové.

Djokovič dnes prodloužil svou neporazitelnost ve Wimbledonu na 29 utkání. Naposledy 'prohrál' v roce 2017, kdy vzdal čtvrtfinále s Tomášem Berdychem. Od roku 2014 ovládl 6 z 8 ročníků, během té doby vyhrál 48 z 50 utkání, po využití mečbolu ho zdolal jen Američan Sam Querrey. Na Centrálním kurtu od roku 2013, kdy prohrál jediné finále s Andym Murraym, vyhrál 37 zápasů v řadě.

"Je to úžasný turnaj se skvělou tradicí. Celou kariéru jsem toužil po úspěchu ve Wimbledonu. V roce 2011 se můj sen splnil a od té doby se tu snažím tituly obhájit. Snad jsem tím doma v Srbsku přilákal k tenisu další děti. Je to pro mě velká čest, že tu mohu hrát," pokorně prohlásil Djokovič po svém prvním soutěžním zápasu od 11. června, kdy triumfoval na Roland Garros.

"Mé první zápasy na trávě nejsou nikdy jednoduché. Nehrál jsem žádný přípravný zápas. Je to úplně jiný povrch než antuka, na které jsme teď dlouho hráli. Musíte zvolit jinou taktiku, jiný přístup k zápasu, jinak trefovat míčky. Možná tady budu potřebovat více zápasů, abych se adaptoval, ale dnes jsem to zvládl a snad se mi to povede i v dalších zápasech a úroveň mé hry bude stoupat," dodal Srb, jenž před Wimbledonem absolvoval pouze vítězný exhibiční duel v Hurlinghamu s Francesem Tiafoem.

Ve druhém kole, které ve Wimbledonu prohrál pouze v roce 2008 s Maratem Safinem, se Djokovič utká v prvním vzájemném střetnutí s Jordanem Thompsonem. 29letý Australan na úvod zdolal 2:6, 2:6, 6:4, 7:6, 6:3 Američana Brandona Nakashimu a potřetí v kariéře a poprvé ve Wimbledonu otočil zápas z 0:2 na sety.

Také Casper Ruud po finále na French Open neabsolvoval žádný turnaj na trávě a dnes se dočkal své teprve druhé výhry na wimbledonské trávě. Na úvod letošního ročníku čtvrtý hráč světa porazil 6:1, 5:7, 6:4, 6:3 Francouze Laurenta Lokoliho a postupem do 2. kola vyrovnal své maximum z loňska.

O jeho překonání se norský tenista utká s domácím hráčem druhé světové stovky Liamem Broadym, který porazil 3:0 na sety Francouze Constanta Lestienneho a udržel šanci na zopakování loňského třetího kola.

