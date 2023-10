Tennis Tracker: Francouz Paire odfláknul zápas ve Španělsku. Nebojoval, kazil a vzdal

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 10. října?

09:41 – Casper Ruud vypadl na Masters v Šanghaji už v osmifinále a zkomplikoval si boj o účast na Turnaji mistrů, na kterém loni podlehl až ve finále Novakovi Djokovičovi. Nejlepší norský tenista potvrdil slabou letošní formu na betonech a nestačil 6:7, 6:3, 4:6 na Fábiána Marozsána. Maďar, jenž zvládl i svůj druhý letošní a zároveň kariérní souboj s hráči TOP 10, ve svém prvním čtvrtfinále na nejvyšším okruhu vyzve Huberta Hurkacze, nebo Zhizhena Zhanga.

Setboly a mečbol ze zápasu Casper Ruud – Fábián Marozsán. Livesport

08:55 – Tenisovým fanouškům se svým kontroverzním chováním připomněl bývalý 18. hráč světa Benoit Paire. Náladový Francouz předvedl svou slabší tvář na challengeru ve španělské Málaze, kde v pondělí 'odchodil' zápas prvního kola proti domácímu Pedru Martínezovi. 34letý vítěz tří antukových turnajů ATP byl od začátku podrážděný, odpálil míček daleko mimo kurty, vypouštěl výměny, kazil snadné údery a po 17 minutách dostal kanára. Ve druhém setu se pokusil zabojovat, ale když v páté hře nevyužil čtyři brejkboly a vzápětí počtvrté přišel o podání, za stavu 0:6 a 2:4 utkání vzdal a z posledních osmi zápasů si připsal šestou porážku. Navíc mu hrozí, že opakovaně dostane pokutu za vypuštění zápasu.

08:02 – Největší favoritka turnaje WTA 250 v Soulu Jessica Pegulaová z USA na úvod své generálky na Turnaj mistryň nezaváhala. Světová trojka si si v rodné zemi své maminky poradila se Slovenkou Viktórií Hrunčákovou navzdory dvěma ztraceným servisům hladce 6:2, 6:4. O čtvrtfinále si 29letá Američanka zahraje s o deset let mladší krajankou Ashlyn Kruegerovou (h2h 0:0).

06:40 – Bývalá vítězka Australian Open Sofia Keninová skončila na turnaji WTA 250 v jihokorejském Soulu překvapivě hned v prvním kole. Pátá nasazená Američanka podlehla 1:6, 4:6 domácí 162. hráčce světa Su Jeong Jang, která vyhrála i druhý vzájemný zápas, přerušila sérii tří porážek a připsala si první skalp členky TOP 30.

Sofia Keninová v Soulu utrpěla nečekanou porážku. Livesport

06:00 – Ashlyn Kruegerová potvrdila na turnaji v Soulu roli favoritka a Nadiu Podorskou z Argentiny přehrála 6:2, 6:4. Pokud nedojde k velkému překvapení, tak ji v dalším kole čeká její krajanka a turnajová jednička Jessika Pegulaová. Ta se však nejprve musí popasovat s Viktorií Hrunčákovou ze Slovenska.