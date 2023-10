Jak Šwiateková dobyla Peking. Ohlášený útok na trůn i sebevědomí do zbytku kariéry

Pouze jednou během turnaje v Pekingu nechala jednička žebříčku WTA Iga Šwiateková (22) svou soupeřku doufat ve vítězství. Ani Caroline Garciaová (29) ve třísetovém čtvrtfinále však nedokázala nasadit laťku tak vysoko, aby Polku porazila. Historické vítězství v čínské metropoli potvrzuje, že se Šwiateková úspěšně dostává z krize.

Po vyřazení od Jeleny Ostapenkové na US Open a bolestivém loučení s Tokiem vzhlíželi polští tenisoví fanoušci právem k Pekingu s obavami. Je pravda, že v minulosti zde vyhrály Agnieszka Radwaňská a Caroline Wozniacká, ale Iga Šwiateková se v čínské metropoli představila poprvé.

Polka, kterou z piedestalu WTA sesadila Aryna Sabalenková, měla na tvrdých kurtech Národního tenisového centra co dokazovat. Vždyť to není tak dávno, co se poprvé stala žebříčkovou jedničkou, a dnes poprvé musí čelit ztrátě svého postavení. Na jednu stranu tím ze sebe sejme břemeno obhajoby prvního místa, na druhou stranu to ale může zlomit sebevědomí.

Jak už to v tenise bývá, první kolo Šwiatekové k přehlídce dominance nepatřil a obavy o formu bývalé světové jedničky rozptýlit nedokázal. Pouze na druhém returnu proti Saře Sorribesové Tormové (57. WTA) dokázala překročit efektivitu 70 % (druhý return), oči diváků nepotěšila žádným esem, nechala se brejknout hned čtyřikrát a sotva jednou uhájila brejkbol. Pět z devíti vyhraných gamů při jejím podání není nijak působivá statistika. Přestože Španělka nedávno vyhrála turnaj v Clevelandu (a v Pekingu triumfovala ve čtyřhře), od Polky se dal očekávat o něco lepší zápas.

Naštěstí 22letá tenistka v Pekingu potvrdila, že jakmile chytne rytmus, je těžko zastavitelná. Poté, co si v nesmírně obtížném čtvrtfinále poradila s Caroline Garciaovou (10. WTA), momentum jí umožnilo hladce porazit Coco Gauffovou (3. WTA) i Ljudmilu Samsonovou (16. WTA) a poprvé ovládnout čínskou metropoli.

"Cítím, že mi tento turnaj dodá sebevědomí do zbytku kariéry, ukáže mi, že vždy existuje šance překonat obtíže a pracovat na tom, co děláte nebo co cítíte. Vždycky se můžete zlepšit. Někdy je to docela jednoduché, ale my máme tendenci si to v hlavě komplikovat," uvedla Šwiąteková na závěr svého vystoupení na China Open. Na téže konferenci přiznala, že měla problém zapracovat na své ztrátě žebříčkového postavení. Ani ne tak z hlediska soutěžení, spíš návratu ke své nejlepší hře.

Výměny z utkání Samsonovová – Šwiateková. Livesport

Sebevědomí by jí po Pekingu chybět nemělo, vždyť se stala první tenistkou v historii, která před svými 23. narozeninami dosáhla šesti triumfů na turnajích žebříčku WTA 1000. Dosud se o rekord pěti vítězství dělila s Caroline Wozniackou.

Klíčové momenty

Pro mladou Polku začal turnaj lehce kostrbatým zápasem prvního kola, poté rychle nabrala na obrátkách a málem se postavila ke zdi v podobě dramatu s Garciaovou. Právě zvládnutí nejnáročnějšího zápasu ukázalo, že Šwiateková v klíčových momentech opět chytá býka za rohy a i zápasem, jenž se nevyvíjí v její prospěch, může projít vítězně.

Zmíněný zápas proti zkušenější Španělce ukázal, že Polka má stále co zlepšovat. Její brilantní forhend a nesignalizované změny směru se mísily s chybami. Byly momenty, kdy Sorribesová Tormová mohla vše udělat ukázkově a Šwiateková přesto dokázala najít prostor k vítěznému míči. Diváci tleskali efektním výměnám, ale divili se i laciným ztrátám.

Z polského pohledu symbolický okamžik, neboť se poprvé střetly dvě nejlepší hráčky od řeky Visly. A Magda Linetteová už v Číně předvedla opravdu solidní tenis. Swiateková naopak nastupovala do zápasu po střetnutí s Varvarou Gračevovou, které v rozhodujícím druhém setu zcela ovládla. A právě tato síla byla proti Linetteové patrná od prvních míčků. Okamžité vedení 5:0 neponechávalo žádné iluze a Linetteová, známá svou houževnatostí, nedokázala na všestrannost své krajanky v žádném případě reagovat.

Po třech dvouhrách bez ztráty setu přerušila sérii Caroline Garciaová, která před třemi ročníky triumfovala v Pekingu. Obě hráčky zaujaly úrovní své hry, získat bod z returnu byl výkon na obou stranách sítě a první set rozhodl až nesmírně těsný tie-break. Druhá sada nabídla divákům rozhodně jinou dynamiku, přesto podobný výsledek.

Po působivém returnu Francouzky následoval tie-break, v němž se Garciaová rovněž zachránila od porážky, Šwiąteková však v koncovce zachovala chladnou hlavu. Po dotažení setu do tie-breaku už byla třetí sada one-woman-show a celý duel s Gauffovou pak měl velmi podobný, nečekaně jednostranný obraz. Lokomotiva se rozjela a dotáhla to až do konce.

Výměny z utkání Garciaová – Šwiateková. Livesport

Důležitá čísla

0

Tolik nevynucených chyb udělala Šwiateková v prvním setu finálového zápasu proti Samsonové. Polka byla doslova bezchybná a ukazuje, že krok za krokem rozjíždí proces efektivního skládání své hry.

1

Pouze jeden set ztratila Swiateková za celý turnaj v Pekingu, když jich získala 12. Naposledy se jí to podařilo v červnu na Roland Garros. Během China Open navíc tento set ztratila až po dlouhém tie-breaku a pro obě hráčky to byla sada na absolutní špičkové úrovni.

16

Jedná se o šestnáctou turnajovou výhru v kariéře Swiatekové. Samotné číslo nepředstavuje rekord, vždyť je řeč o teprve 22leté hráčce. A přesto dosáhnout 16 vítězství v pouhých 20 finále kariéry je nevídaný počin, který potvrzuje, že zrychlující se vlak je nesmírně těžké zastavit.

Vítězství v Pekingu má velkou váhu. Je to Šwiatekové první velký úspěch od chvíle, kdy po US Open přišla o vedení v žebříčku. Význam vítězství byl patrný i ze strany tenistky, která právě poprvé oznámila, že si znovu jde pro křeslo lídra.

"Kdybych se znovu stala světovou jedničkou, určitě bych byla na všechno lépe připravená. Ne, že bych něco vyloženě měnila, ale věděla bych, jak se s tím vypořádat. Myslím, že kdybych se to naučila a vzala si z toho ponaučení, bylo by to jednodušší. Určitě je ale nejdřív potřeba se tam dostat. Prostě se o to pokusím. Zatím pracuji krok za krokem," řekla před turnajem. A pak svá slova zhmotnila i na kurtu...