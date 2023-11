Tennis Tracker: Fruhvirtová v Japonsku nezvládla roli favoritky, Bejlek má skalp Erraniové

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 21. listopadu?

21:55 – Pokud čeští tenisté ve středu postoupí do semifinále Davis Cupu, narazí v něm na Finy. Seveřané slaví historický úspěch v týmové soutěži po čtvrtfinálové výhře nad kanadskými obhájci tituly, které zdolali 2:1. Rozhodující bod získali ve čtyřhře Harri Heliövaara Otto Virtanen, kteří porazili 7:5, 6:3 pár Alexis Galarneau a Vasek Pospisil.

19:39 – Sára Bejlek necelé dva dny po životním triumfu v chilské Colině úspěšně vstoupila do dalšího antukového turnaje WTA 125k v brazilském Florianópolisu. Sedmnáctiletá Češka si v prvním kole připsala skalp bývalé světové pětky a finalistky Roland Garros 2012 Sary Erraniové, o devatenáct let starší čtvrtou nasazenou Italku porazila 6:1, 7:6 a připsala si 11. výhru v řadě. O postup do čtvrtfinále si zahraje s Francouzkou Leoliou Jeanjeanovou (h2h 0:0).

19:25 – První čtvrtfinále Davis Cupu ve španělské Málaze rozhodne až závěrečná čtyřhra. Souboj Finý s kanadskými obhájci titulu vyrovnal na 1:1 po dvouhrách Otto Virtanen, který porazil 6:4, 7:5 Gabriela Dialla.

17:24 – Milos Raonic ve španělské Málaze ve svém prvním zápase v reprezentačním dresu porazil 6:3, 7:5 Fina Patricka Kaukovaltu a poslal Kanadu ve čtvrtfinále Davis Cupu do vedení 1:0.

15:08 – V Málaze bude v 16:00 rozehráno první čtvrtfinále Davisova poháru mezi Kanadou a Finskem, na které kapitáni před pár okamžiky oznámili překvapivou nominaci bez týmových jedniček Félixe Augera-Aliassimea a Emila Ruusuvuoriho. Souboj o semifinále, v němž by vítěz mohl narazit na české tenisty, rozehrají Milos Raonic a Patrick Kaukovalta, následovat bude dvouhra mezi Gabrielem Diallem a Ottou Virtanenem. Do čtyřhry jsou nahlášeni Alexis Galarneau s Vaskem Pospisilem a Harri Heliovaara s Patrikem Niklasem-Salminenem.

14:52 – Čeští tenisté se ve španělské v Málaze připravují na středeční čtvrtfinále Davisova poháru proti Australanům. Úterní trénink si zpestřili tradičním nohejbálkem.

06:29 – Osmnáctiletá Linda Fruhvirtová udělala symbolickou tečku za nepříliš povedenou sezonou, když na dvou turnajích ITF W100 v japonském Takasaki utrpěla dvě nečekané porážky proti outsiderkám. Tento týden nejvýše nasazená Češka skončila dokonce hned v 1. kole po porážce 6:1, 6:7, 6:7 s domácí hráčkou až ze čtvrté světové stovky Ajano Šimizuovou, která odvrátila dva mečboly a na třetí pokus si připsala premiérový skalp členky TOP 100. VÍCE V ČLÁNKU

05:30 – Čtvrtfinálovým zápasem mezi obhájci titulu Kanadou a Finskem odstartuje v úterý v Málaze vyřazovací fáze tenisového Davisova poháru. Vítěz utkání může narazit v semifinále na Česko, které se o den později utká s loňskými finalisty z Austrálie. Další dvojice tvoří Nizozemsko s Itálií a Velká Británie se Srbskem. Finále týmové soutěže o "salátovou mísu" se uskuteční v neděli 26. listopadu.