Tennis Tracker: Gengel v Egyptu ukončil čekání na titul, Kopřiva má první výhru v Davis Cupu

Nový rok, nová sezona. Tenis se na Livesport Zprávách vrací do akce. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 4. února?

18:05 – 14. účastníkem finálového turnaje Davisova poháru se stali Belgičané, kteří vyhráli kvalifikační duel v Chorvatsku. Vítězný třetí bod v bouřlivé atmosféře ve Varaždinu získal za stavu 2:1 Zizou Bergs, jenž porazil 6:1, 7:5 Duje Ajdukoviče.

17:51 – Argentinští tenisté vedou v kvalifikaci Davis Cupu nad Kazachstánem 2:1. Bod ze čtyřhry na antuce v Buenos Aires vybojovali debloví specialisté Maximo González a Andres Molteni, kteří po obratu z 6:7, 1:3 a 0:30 udolali až po více než dvou a půl hodinách boje 6:7, 6:4, 6:0 pár Aleksander Nedovjesov a Dmitrij Popko.

17:29 – Alexander Bublik jako první vyhrál turnaj ATP, během něhož musel všechny zápasy otáčet ze stavu 0:1 na sety. Kazašský tenista to dokázal v hale ve francouzském Montpellier, kde předloni slavil svůj premiérový triumf. Letos přitom hned ve svém úvodním vystoupení čelil třem mečbolům Kanaďana Denise Shapovalova, kritické momenty však přežil a dokráčel si pro celkově čtvrtý titul. V jubilejním 10. finále zdolal 5:7, 6:2, 6:3 Chorvata Bornu Čoriče (27) a vyhrál třetí turnaj během osmi měsíců.

15:53 – Vít Kopřiva si podruhé zahrál za rozhodnutého stavu zápas v Davisově poháru a připsal si první vítězství. Na domácí půdě ve Vendryni u Třince porazil 3:6, 6:3, 11:9 hráče páté světové stovky Orela Kimhiho a výhru českých tenistů proti Izraelcům v kvalifikaci o postup na finálový turnaj zpečetil na 4:0.

15:42 – Belgičtí tenisté se vyrovnaném kvalifikačním duelu Davisova poháru ve Varaždinu proti Chorvatsku ujímají podruhé vedení. Ve čtyřhře deblových specialistů uspěli Sander Gille a Joran Vliegen, kteří zdolali 2:6, 6:3, 7:6 Ivana Dodiga s Matem Pavičem.

15:18 – Dva tituly ve dvouhře, jeden ve čtyřhře. Deblové finále na Australian Open a zápasová bilance 22:3. Světová dvanáctka Jelena Ostapenková toho během uplynulých 33 dní stihla opravdu hodně a zaznamenala skvělý vstup do sezony. Sedm dní po finálovém nezdaru v Melbourne ovládla halový turnaj WTA 500 v rakouském Linci, byť hned ve svém úvodním vystoupení čelila mečbolu. Ve finále lotyšská tenistka nedala v souboji bývalých finalistek šanci Rusce Jekatěrině Alexandrovové, kterou přehrála 6:2, 6:3 a získala celkově 8. titul.

14:55 – Linda Nosková po úspěšně zvládnuté kvalifikaci vstoupí do hlavní soutěže turnaje WTA 500 v Abú Zabí soubojem se světovou šestnáctkou Veronikou Kuděrmetovovou (h2h 0:0). V případě výhry narazí na čtvrtou nasazenou krajanku Barboru Krejčíkovou.

13:40 – Diana Šnajderová na turnaji v thajském Hua Hin slaví první triumf na okruhu WTA. Ve finále devatenáctiletá Ruska uspěla na druhý pokus, když zdolala 6:3, 2:6, 6:1 loňskou šampionku Lin Zhu z Číny.

13:37 – Čeští tenisté znovu po roce postoupili na finálový turnaj Davisova poháru. V kvalifikačním zápase na domácí půdě ve Vendryni potvrdili roli favorita proti Izraelcům a postup vybojovali nejrychlejším možným způsobem. Po sobotních výhrách ve dvouhře zvládli i nedělní čtyřhru, ve které bodovali Tomáš Macháč a Adam Pavlásek. Na výhru se příliš nenadřeli, Daniel Cukierman a Edam Leshem jim po pěti gamech vzdali kvůli svalovému zranění Cukiermana.

11:31 – Linda Fruhvirtová se prvního letošního úspěchu nedočká ani v Abú Zabí. Osmnáctiletá Češka skončila na podniku WTA 500 v závěrečném druhém kole kvalifikace, v němž podlehla 4:6, 3:6 Američance Danielle Collinsové.

10:55 – Marek Gengel po nepovedené loňské sezoně, během které se neúspěšně pokoušel prosadit na challengerech či v kvalifikacích turnajů ATP a ve světovém žebříčku se propadl ze třetí až do osmé světové stovky, po dlouhých měsících prožívá radost z triumfu. Osmadvacetiletý Čech ovládl bez ztráty setu podnik ITF M15 v egyptském Šarm aš-Šajchu, kde si poprvé od prosince 2022 zahrál finále a po výhře 6:3, 6:2 nad Bělorusem Aliaksandrem Liaoněnkou ukončil čekání na 9. titul. Více infortmací v článku.

10:48 – Dvanácté ze 16 míst na finálovém turnaji Davisova poháru obsadila Kanada. O vítězství v kvalifikaci nad Jižní Koreou rozhodl na domácí půdě v Montrealu Gabriel Diallo, který zdolal 7:5, 4:6, 6:1 Soengchana Honga a přinesl 'do šatny' dva ze tří bodů svého týmu.

10:43 – Chilští tenisté mají v kvalifikaci Davisova poháru nečekané potíže s Peruánci. Alejandro Tabilo sice po obratu zdolal 4:6, 6:2, 6:1 Juana Pabla Varillase, ale světová dvacítka Nicolas Jarry pak senzačně podlehl 2:6, 6:2, 3:6 hráči z páté světové stovky Ignaciu Busemu a stav po prvním dni je vyrovnaný 1:1 na zápasy.

10:39 – Začátek roku 2024 nezastihl světovou čtyřku Jessicu Pegulaovou v optimální formě. Po odstoupení z Adelaide a čtyřhry na Australian Open se zkušená Američanka odhlásila z prestižních turnajů na Středním Východě. Na tisícovkách v Dauhá a Dubaji se v únoru nepředstaví kvůli zranění krku.

09:55 – Na výbornou zvládla kvalifikační boje v Abú Zabí Linda Nosková, která si v závěčném kole poradila i s Cristinou Bucsaovou. Španělku za hodinu a 34 minut porazila 6:4, 7:6 a může se těšit na účast v hlavní soutěži.

07:15 – Nicolas Mahut a Edouard Roger-Vaselin zajistili ve čtyřhře Francii rozhodující třetí bod nad Tchaj-wanem a tím i postup do skupinové fáze Davis Cupu.