Do čtyřhry nastoupíme ve složení, jaké jsem napsal. Není důvod nic měnit, prohlásil Navrátil

Kapitán českých tenistů Jaroslav Navrátil (66) nasadí do nedělní čtyřhry v kvalifikaci Davisova poháru proti Izraeli původně nahlášenou dvojici Tomáš Macháč, Adam Pavlásek. Vedení 2:0 po sobotních triumfech Jakuba Menšíka a Jiřího Lehečky ho potěšilo a věří, že jeho svěřenci získají i třetí bod, který by jim zajistil postup do skupinové fáze. Před novináři také vyzdvihl domácí atmosféru ve Vendryni.

"S vítězstvími musím být spokojený. Vedeme 2:0, což jsme všichni čekali," řekl Navrátil. "V neděli (do čtyřhry) nastoupíme ve složení, jaké jsem napsal. Není důvod nic měnit. Doufám, že hned v té čtyřhře zápas dorazíme," doplnil.

Menšík v sobotu porazil 6:1, 7:6 Yshaie Oliela, Lehečka poté zdolal stejným poměrem Daniela Cukiermana. "Kuba začal sebevědomě, ale po první sadě začal tlačit na pilu. Dělal chyby, v tie-breaku prohrával 2:4, ale pak vyhrál pět míčků za sebou. Klobouk dolů, jak ten zápas dokončil," uvedl Navrátil. "U Jirky byl zápas podobný. Nevím, jestli se kluci nějak domluvili. Nakonec ale ukázal, že je hráčem první světové třicítky," uvedl Navrátil.

Českým tenistům stačí jedna výhra, aby si zajistili postup. Mohou ji získat již ve čtyřhře, která se hraje v neděli od 13:00. Proti Macháčovi s Pavláskem jsou nahlášení Edan Leshem a Roy Stepanov. Izraelský kapitán Jonathan Erlich na tiskové konferenci věřil, že se v ní ještě povede hostům utkání zamotat.

To se povedlo Izraelcům před necelými dvěma lety, kdy v baráži Erlich s Cukiermanem porazili Lehečku s Macháčem. Češi pak završili vítězství až v další dvouhře.

"Měl by to být jinačí debl než v Izraeli, protože kluci jsou rozehraní. Adam je zkušený deblista, který hraje velice slušně na síti. Tomáš perfektně returnuje a zlepšil i voleje," řekl Navrátil. "V Izraeli nás strašně trápil Erlich. V tu dobu měl už nějakých 40 let a byl nejlepším hráčem na kurtu. Naopak Jirka s Tomášem si nesedli. Myslím, že to teď bude jiné. Věřím, že kvalita a zkušenost bude hovořit pro nás," uvedl Navrátil.

Navrátil děkoval fanouškům

Kapitán ocenil atmosféru ve Vendryni. Přestože se duel hraje kvůli zvýšeným bezpečnostním opatřením v menší hale o kapacitě 1300 fanoušků, Navrátil si sobotní kulisu pochvalovat.

"Myslím, že jsme viděli neskutečnou kulisu. Z Třince je publikum spíš hokejové, ale klobouk před nimi dolů. Třeba Kubu Menšíka strašně zvedli, když se tolik nedařilo. Chtěl bych jim jako kapitán poděkovat. Oba kluci si to při příchodu do kabiny také chválili. Doufám, že nám lidé pomohou i v neděli," dodal Navrátil.