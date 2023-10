Tennis Tracker: Hurkacz v Šanghaji zazářil na servisu, ve finále nasázel nevídaných 20 es

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 16. října?

07:49 – Němec Alexander Zverev se po skvělém vstupu do obnovené série turnajů v Asii trápí a nedaří se mu potvrdit start na Turnaji mistrů. Naposledy devátý hráč světa nestačil při svém debutu na turnaji ATP 500 v Tokiu v úvodním kole na Australana Jordana Thompsona a po předchozí šňůře sedmi vítězství nevyhrál už tři zápasy a šest setů po sobě.

06:42 – Hubert Hurkacz je prvním hráčem od roku 2010, který ve finále turnaje ATP Masters 1000 (Šanghaj) nasázel 20 es. Před 13 lety se to podařilo Ivanu Ljubičičovi, jenž zaznamenal dokonce 21 přímých bodů z podání ve finále v Indian Wells.