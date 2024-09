Tennis Tracker: Krejčíková vypadla v mixu ve čtvrtfinále, Svrčina se vrátil po diskvalifikaci vítězně

Barbora Krejčíková se definitivně rozloučila s letošním US Open.

22:34 – Barbora Krejčíková se definitivně rozloučila s letošním ročníkem US Open. Úřadující wimbledonská šampionka prohrála po boku Matthewa Ebdena ve čtvrtfinále mixu 6:7, 6:2, 7:10 s Aldilou Sutjiadiovou a Rohanem Bopannou, kteří v předchozím kole porazili Kateřinu Siniakovou a Johna Peerse.

12:50 – Dalibor Svrčina suverénně zahájil své působení na challengeru v Šanghaji, kde v úvodním kole deklasoval dvakrát 6:1 Nicoláse Mejíu, který v žebříčku figuruje o téměř 100 míst výše. Jednadvacetiletý Čech, jenž byl před týdnem v Zhangjiagangu diskvalifikován za urážku umpirového sudího, se o další čtvrtfinále popere se Seong-Chan Hongem, nebo Tung-Lin Wuem.

23:30 – Soupeřkou Karolíny Muchové ve čtvrtfinále US Open bude semifinalistka loňského French Open a nasazená dvaadvacítka Beatriz Haddadová Maiaová (H2H 3:0). Brazilka udolala 6:2, 3:6, 6:3 bývalou světovou jedničku, grandslamovou šampionku a dvojnásobnou finalistku newyorského majoru Caroline Wozniackou a podruhé v kariéře postoupila do čtvrtfinále grandslamů.

22:02 – Daniil Medveděv v osmifinále US Open deklasoval 6:0, 6:1, 6:3 outsidera Nuna Borgese, který v předchozím kole vyřadil po odvrácených mečbolech českého teenagera Jakuba Menšíka. Šampion ročníku 2021 a loňský finalista bude ve čtvrtfinále čelit světové jedničce Jannikovi Sinnerovi, nebo domácímu Tommymu Paulovi.

20:44 – Marie Bouzková se Sarou Sorribesovou se rozloučily s deblovou soutěží na grandslamovém US Open v osmifinálové fázi. Česká tenistka se svou španělskou kamarádkou nestačila 2:6, 4:6 na turnajové pětky Nicole Melicharovou-Martinezovou a Ellen Perezovou.

20:26 – Tomáš Macháč asi nebude na své premiérové osmifinále na grandslamových turnajích vzpomínat v dobrém. Poslední Čech v mužské dvouhře totiž v této fázi na US Open schytal výprask 3:6, 1:6, 2:6 od Jacka Drapera, s nímž vyhrál všechny tři předchozí souboje. Britský mladík ve svém prvním čtvrtfinále na majorech vyzve Alexe de Minaura, nebo Jordana Thompsona. Více informací najdete v článku.

19:41 – Jessica Pegulaová v osmifinále US Open alespoň trochu zbrzdila životní období další z ruských komet Diany Šnajderové, kterou přehrála i díky úspěšné likvidaci sedmi z devíti brejkbolů 6:4, 6:2. V dalším kole se domácí naděje utká se světovou jedničkou Igou Šwiatekovou, nebo Ljudmilou Samsonovovou a bude se snažit na sedmý pokus projít do svého prvního semifinále na grandslamech.

19:03 – Adam Pavlásek s Ivanem Dodigem skončili na US Open v osmifinále. Česko-chorvatský tandem v něm po téměř dvouhodinovém boji podlehl 5:7, 6:7 úřadujícím šampionům French Open a nasazeným čtyřkám Marcelovi Arévalovi a Matemu Pavičovi.

18:18 – Karolínu Muchovou dělí už jen jedna výhra od úspěšné obhajoby loňského semifinále na US Open. Bývalá světová osmička v osmifinále přehrála 6:3, 6:3 pátou hráčku pořadí a finalistku posledních dvou podniků velké čtyřky Jasmine Paoliniovou a zajistila si setrvání v TOP 100 žebříčku. Ve čtvrtfinále bude čelit bývalé světové jedničce a grandslamové šampionce Caroline Wozniacké, nebo Beatriz Haddadové Maiaové. Více informací najdete v článku.

16:52 – Martin Krumich porazil v prvním kole na challengeru v Rakousku 7:6, 6:2 krajana Jonáše Forejtka a oplatil mu letošní porážku z turnaje ITF. O své druhé kariérní čtvrtfinále na challengerech (Prostějov 2022) bude 21letý Čech bojovat s Maxem Houkesem, nebo Jeromem Kymem.

08:20 – Qinwen Zheng v repríze olympijského finále udolala Donnu Vekičovou 7:6, 4:6, 6:2 a obhájila čtvrtfinále na US Open. S Chorvatkou vyhrála už třetí vzájemný duel v řadě. V boji o semifinále vyzve Arynu Sabalenkovou.

07:20 – Frances Tiafoe třetí rok v řadě postoupil do čtvrtfinále domácího US Open. Američan přehrál 6:4, 7:6, 2:6, 6:3 Australana Alexeie Popyrina, přemožitele obhájce titulu Novaka Djokoviče. O druhé zdejší a zároveň grandslamové semifinále se utká s Grigorem Dimitrovem.

07:10 – Aryna Sabalenková postoupila na US Open čtvrtý rok v řadě do čtvrtfinále. Loňská finalistka porazila v New Yorku Belgičanku Elise Mertensovou za hodinu a 38 minut 6:2, 6:4 a svoji vítěznou sérii protáhla na devět zápasů.

07:05 – Alexander Zverev prošel počtvrté v řadě do čtvrtfinále US Open. Finalista z roku 2020 v utkání s domácím Američanem Brandonem Nakashimou o úvodní set, další tři však obládl naprosto jednoznačně a zvítězil 3:6, 6:1, 6:2, 6:2.

07:00 – Loňská šampionka Coco Gauffová na letošním US Open svůj jediný grandslamový titul neobhájí. Americká jednička prohrála 3:6, 6:4, 3:6 už v osmifinále s krajankou Emmou Navarrovou, které podlehla ve stejné fázi turnaje i ve Wimbledonu.