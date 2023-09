Tennis Tracker: Linda Fruhvirtová v Ósace i Plíšková v San Diegu končí v 1. kole

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 12. září?

10:05 – Linda Fruhvirtová skončila v japonské Ósace hned v prvním kole i ve čtyřhře. Česká teenagerka nevyužila po boku Rusky Diany Šnajderové celkem čtyři mečboly a s Fernandou Contrerasovou a Despinou Papamichailovou prohrály po dvou hodinách 4:6, 7:5, 13:15.

09:13 – Dominik Palán na sérii turnajů v Číně marně usiluje o překonání svého žebříčkového maxima (291. místo). Na challengeru v Guangzhou dvaadvacetiletý Čech končí hned v prvním kole po porážce 6:7, 2:6 s nejvýše nasazeným 53. hráčem světa Christopherem O'Connellem z Austrálie, byť ve svém prvním střetnutí s členem TOP 100 podával na zisk úvodní sady a v tie-breaku měl dva setboly.

09:05 – Karolína Plíšková potřetí v kariéře a podruhé během sedmi týdnů prohrála zápas, v němž soupeřce nadělila kanára. Na turnaji WTA 500 v San Diegu podlehla pět minut po půlnoci 6:7, 6:0, 3:6 Anhelině Kalininové a z posledních 14 zápasů si připsala už 11. porážku. Ukrajinka si ve třetím vzájemném duelu připsala první výhru a zajistila si souboj s další Češkou Barborou Krejčíkovou (h2h 0:2).

Sestřih zápasu Kalininová – Plíšková. Livesport

08:54 – Miriam Kolodziejová sedmý turnaj po sobě deblovou výhrou neodstartovala. Na akci WTA 500 v americkém San Diegu s Gruzínkou Oksanou Kalašnikovovou v 1. kole podlehly 6:7, 6:4, 6:10 slovensko-čínské dvojici Tereza Miháliková a Yi-Fan Xu.

07:29 – Podnik WTA 250 v japonské Ósace přišel v úvodním kole po nasazené čtyřce Lindě Fruhvirtové také o turnajovou dvojku Tatjanu Mariaovou. Šestatřicetiletá Němka podlehla po více než třech hodinách boje 6:2, 4:6, 6:7 Maďarce Panně Udvardyové, přestože ve třetím setu měla dva mečboly a v rozhodujícím tie-breaku vedla 5:1.

07:22 – Camila Osoriová v San Diegu zdolala v souboji dvou kvalifikantek 6:3, 1:6, 6:4 Polku Magdalenu Frechovou a postoupila do druhého kola. V něm kolumbijská tenistka vyzve trápící se světovou devítku Mariu Sakkariovou (h2h 0:1).

Sestřih zápasu Magdalena Frechová – Camila Osoriová Livesport

07:15 – Emma Navarrová na domácím podniku WTA v San Diegu porazila 7:5, 6:0 Italku Jasminu Paoliniovou a navázala na dvě výhry z kvalifikace. Ve druhém kole se znovu po pár týdnech střetne s Aliaksandrou Sasnovičovou.

Sestřih zápasu Jasmine Paoliniová – Ema Navarrová Livesport

07:04 – "Od první výměny jsem se snažila hrát co nejlépe. Byla to bitva a popravdě jsem neodehrála dobrý zápas. Ale udělala jsem maximum, aby se zápas lidem líbil," řekla Anastasia Potapovová po vítězném vstupu do turnaje v San Diegu.

Rozhovor s Anastasií Potapovovou po výhře nad Alyciou Parksovou Livesport

06:57 – Nejvýše nasazená Ons Jabeurová vstoupí do turnaje WTA 500 v San Diegu zápasem proti 27. hráčce světa Anastasii Potapovové (h2h 1:0). Ta v prvním kole zdolala 6:2, 5:7, 6:4 domácí Alyciu Parksovou.

Sestřih zápasu Anastasia Potapovová – Alycia Parksová Livesport

06:40 – Linda Fruhvirtová neukončila své trápení ani na turnaji WTA 250 v japonské Ósace proti 161. hráčce světa Harrietě Dartové. Osmnáctiletá Češka v dohrávce prvního kola podlehla britské soupeřce 5:7, 7:5, 2:6 a prohrála již 8. zápas v řadě a ve světovém žebříčku vypadne z elitní stovky.

Sestřih zápasu Harriet Dartová – Linda Fruhvirtová Livesport

06:17 – Světová patnáctka Belinda Bencicová na druhém ze tří posledních turnajů nezvládla své úvodní vystoupení. Na podniku WTA 500 v americkém San Diegu pátá nasazená Švýcarka nestačila na kvalifikantku Aliaksandru Sasnovičovou, 102. hráčce světa podlehla 3:6, 6:3, 2:6

6:11 – Karolínu Plíškovou čeká utkání prvního kola na turnaji v San Diegu. Česká tenistka nastoupí proti Anhelině Kalininové v 6:35, tedy o dvě a půl hodiny později, než sliboval původní rozpis.

5:55 – Linda Fruhvirtová v Ósace dohrává zápas prvního kola proti Harriet Dartové. Po dvou setech bylo skóre nerozhodné 1:1.