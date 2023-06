Tennis Tracker: López se stal novým ředitelem finálového turnaje Davis Cupu

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se dělo a děje 15. června?

12:20 – Tomáš Macháč oplatil na challengeru v Bratislavě zhruba měsíc a půl starou porážku Zdeňkovi Kolářovi, krajana přehrál 6:4, 6:0 a postoupil do čtvrtfinále. V něm se nasazená pětka utká s turnajovou jedničkou Alexem Molčanem, nebo Kimmerem Coppejansem.

12:00 – Španělský tenista Feliciano López, jenž v létě ukončí po 25 letech na ATP Tour kariéru, bude ředitelem letošního finálového turnaje Davis Cupu. Čtyřnásobný šampion prestižní týmové soutěže vystřídá v této roli krajana Davida Ferrera, který ji vykonával loni a v prosinci byl jmenován kapitánem španělského daviscupového výběru. Více informací najdete v článku.

06:00 – Alizé Cornetová si poprvé od loňského skalpu Igy Šwiatekové ve Wimbledonu zahrála s hráčkou TOP 10 a svou neporazitelnost na trávě s nimi prodloužila už na 5 zápasů a 10 setů v řadě. V Nottinghamu porazila 6:1, 6:4 světovou osmičku Mariu Sakkariovou z Řecka, s níž si poradila až na čtvrtý pokus, a poprvé v sezoně postoupila do čtvrtfinále turnaje WTA. Více informací najdete v článku.