Tennis Tracker: Menšík si na challengeru v Bratislavě připsal skalp Verdasca

Livesport / ČTK

Co všechno se dělo a děje 14. června?

19:20 – Jiří Lehečka ve Stuttgartu na svou premiérovou výhru na trávě nenavázal. Ve druhém kole turnaje ATP 250 český tenista nenašel recept na servis světové dvanáctky Francese Tiafoea z USA, kterému podlehl 6:7, 4:6. Více informací najdete v článku.

Sestřih zápasu Lehečka – Tiafoe. Livesport

19:15 – Jakub Menšík si na antukovém challengeru v Bratislavě připsal skalp bývalé světové sedmičky Fernanda Verdasca. Dlouhodobě se trápícího o 22 let staršího Španěla porazil hladce 6:1, 6:4 a postoupil do čtvrtfinále. V něm 17letý Čech narazí na Chilana Marcela Barriose.

19:00 – Alizé Cornetová si poprvé od loňského skalpu Igy Šwiatekové ve Wimbledonu zahrála s hráčkou TOP 10 a svou neprozitelnost na trávě s nimi prodloužila už na 6 zápasů a 12 setů v řadě. V Nottinghamu porazila 6:1, 6:4 světovou osmičku Mariu Sakkariovou z Řecka, s níž si poradila až na čtvrtý pokus, a poprvé v sezoně postoupila do čtvrtfinále turnaje WTA.

Sestřih zápasu Cornetová – Sakkariová. Livesport

17:30 – Borna Čorič prohrál svůj první zápas na trávě po čtyřech letech. V nizozemském Hertogenbschi chorvatský semifinalista z roku 2019 podlehl dvakrát 4:6 Američanu Mackenziemu McDonaldovi.

16:10 – "Pro mě je tento turnaj výjimečný, protože jsem tu v roce 2019 vyhrál svůj první zápas na trávě. Děkuji všem, kteří přišli, moc to pro mě znamená," prohlásil Sinner v pozápasovém rozhovoru.

Pozápasový rozhovor Sinnera. Livesport

16:05 – Jannik Sinner zakončil antukové jaro velkým zklamáním v podobě vyřazení už ve druhém kole French Open a chuť si bude chtít spravit na trávě. Čtvrtfinalista loňského Wimbledonu začal na nejrychlejším povrchu snadnou výhrou 6:4, 6:2 nad nebezpečným Alexanderem Bublikem v Hertogenboschi. O postup do semifinále se utká s Emilem Ruusuvuorim.

Sestřih zápasu Sinner – Bublik. Livesport

15:50 – Hubert Hurkacz nevstoupil do travnaté části sezony přesvědčivě. Loňský vítěz podniku v Halle a semifinalista předloňského Wimbledonu udolal ve Stuttgartu bez jediného brejku 4:6, 7:6, 7:6 kvalifikanta a 121. hráče světa Josukeho Watanukiho a po více než třech měsících postoupil do čtvrtfinále. V něm změří síly s Christopherem O'Connellem.

14:00 – Donna Vekičová končí na trávě v Nottinghamu překvapivě už ve druhém kole a dál čeká na první čtvrtfinále od březnového triumfu v Monterrey. Bývalá šampionka nestačila 4:6, 1:6 na loňskou semifinalistku Viktoriji Golubicovou. Švýcarka se ve svém prvním čtvrtfinále na nejvyšším okruhu po téměř roce střetne s Tatjanou Mariaovou, nebo Heather Watsonovou.

13:00 – Ve Wimbledonu čekají na tenisty rekordní odměny. Londýnský grandslam má letos celkovou dotaci 44,7 milionu liber (asi 1,3 miliardy korun), což je o 11 procent víc než loni. Na webu o tom informovali organizátoři. Prémie pro vítěze dvouhry narostla na 2,35 milionu liber (65 milionů korun), zatímco poražení finalisté si z trávy v All England Clubu odnesou šek na 1,75 milionu. Loni šampioni v singlu dostali za titul dva miliony liber.

12:50 – "Vika je šampionka, takže to pro mě byl výjimečný zápas. Snažila jsem se být v klidu a hrát co nejlépe. Soustředila jsem se hlavně na podání," prohlásila v pozápasovém rozhovoru Kruegerová.

Pozápasový ohlas Kruegerové. Livesport

12:40 – Viktoria Azarenková zatím neukončila už několik měsíců trvající krizi ani na trávě. Dvojnásobná semifinalistka Wimbledonu prohrála ve druhém kole v Hertogenboschi 3:6, 2:6 s až 152. hráčkou světa Ashlyn Kruegerovou. Devatenáctiletá Američanka, která na turnaji sbírá svá první vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu, si ve svém prvním čtvrtfinále na této úrovni zahraje s Viktórií Hrunčákovou, nebo Biancou Andreescuovou. Více informací najdete v článku.

Sestřih zápasu Azarenková – Kruegerová. Livesport

12:15 – Lucie Havlíčková se do osmifinále na turnaji ITF v Římě nepodívá. V úvodním kole turnaje nestačila na Australanku Astru Sharmaovou, které podlehla ve dvou setech 3:6, 5:7.

6:30 – Ve středu se hraje rovnou několik turnajů, které nabídnou zajímavé bitvy na trávě. Na nejvyšší úrovni bojují tenistky a tenisté v nizozemském S-Hertogenbosch, britském Nottinghamu i německém Stuttgartu, kde se střetne například i český tenista Jiří Lehečka s Američanem Francesem Tiafoem.

