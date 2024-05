Tennis Tracker: Moya promluvil o startu Nadala v Paříži, Malečková největší čtvrtfinále prohrála

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje v pondělí 16. května?

Hlavní události

21:49 – Chile má v semifinále jednoho turnaje Masters 1000 poprvé dva zástupce. Den po Alejandru Tabilo se na antuce v Římě dostal poprvé mezi kvarteto nejlepších na tisícovce i 24. hráč světa Nicolás Jarry, který zdolal 3:6, 7:5, 6:4 světovou osmičku Stefanos Tsitsipase z Řecka a vedení ve vzájemné bilanci zvýšil na 4:2. O největší finále si osmadvacetiletý Jarry zahraje s Američanem Tommym Paulem (H2H 1:2), jehož porazil na loňském Roland Garros.

13:23 – Jesika Malečková odehrála na podniku 125k v Parmě své největší čtvrtfinále v kariéře. Devětadvacetiletá Češka v něm podlehla 0:6, 5:7 nasazené čtyřce Anně Karolíně Schmiedlové ze Slovenska.

Sestřih utkání Paul – Hurkacz

Tommy Paul poprvé v kariéře dokázal na jednom turnaji vyřadit dva členy elitní desítky žebříčku. Bývalý šampion juniorského French Open zdolal ve čtvrtfinále v Římě 7:5, 3:6, 6:3 Huberta Hurkacze a navázal na skalp loňského šampiona Daniila Medveděva. O své premiérové finále na podnicích Masters bude usilovat proti Stefanosovi Tsitsipasovi, nebo Nicolásovi Jarrymu. Více informací najdete v článku.

Paul po téměř třech hodinách boje zdolal Hurkacze. Livesport

09:00 – Nejistota okolo startu Rafaela Nadala na grandslamovém Roland Garros pomalu mizí. "Stále není nic jisté. Snažíme se nabrat tempo. Ozývají se sice šrámy z minulosti a stále bojujeme s nějakými zraněními. Také je jasné, že chybí soutěžní rytmus, ale to už lepší nebude, protože už nejsou žádné turnaje," naznačil kouč španělského tenisty Carlos Moya aktuální situaci.

Čtrnáctinásobný šampion French Open aktuálně trénuje ve své akademii a podle deníku AS se na začátku příštího týdne přesune do Paříže.

Další zprávy

19:38 – Na trávě londýnského areálu v Queen's Clubu se v roce 2025 poprvé po padesáti letech představí i tenistky. O novém turnaji, který se bude hrát hned zkraje travnaté sezony, informovala WTA. Ženský turnaj se v Queen's Clubu naposledy konal v roce 1973, poté byl přesunut do Eastbourne. Nyní se akce kategorie 500 vrací do Londýna v termínu od 9. do 15 června. V Eastbourne se bude o dva týdny později nově hrát turnaj kategorie 250.

WTA při zveřejnění kalendáře pro nadcházející sezonu také oznámila, že velké turnaje kategorie 1000 v Montrealu a Cincinnati budou nově trvat dvanáct dní.

18:04 – Iga Šwiateková je jediný krok od třetího triumfu na antukové tisícovce v Římě. Světová jednička v semifinále přehrála 6:4, 6:3 třetí hráčku pořadí Coco Gauffovou a vzájemnou bilanci upravila na 10:1. Ve finále se může stejně jako před dvěma týdny v Madridu potkat se svou žebříčkovou sousedkou Arynou Sabalenkovou, která večer nastoupí proti Danielle Collinsové. Více informací najdete v článku.

10:00 – Na French Open se poctivě připravují i Stan Wawrinka a Andy Murray. Oba veteráni startují na antukovém challengeru ve francouzském Bordeaux a oběma se podařilo postoupit do osmifinále. Wawrinka se ve čtvrtek střetne s druhým nasazeným Pedrem Martínezem, Murrayho čeká domácí Grégoire Barrére.