Tennis Tracker: Murray si už nezahraje, Raducanová v mixu nenastoupí. Shelton trefil rekord

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 6. července?

Hlavní události

16:29 – Domácí legenda Andy Murray už se ve Wimbledonu nepředstaví, protože jeho partnerka Emma Raducanuová kvůli zranění vzdala smíšenou čtyřhru. Původně měli soutěž zahájit dnes, ale jednadvacetiletá tenistka má problémy se zápěstím a omluvila se. Murray, dvojnásobný vítěz travnatého grandslamu, už předem po menší operaci zad vzdal singl a s bratrem Jamiem vypadli ve čtvrtek z deblové soutěže.

"Bohužel jsem se dnes ráno probudila se ztuhlým pravým zápěstím. Proto jsem musela učinit složité rozhodnutí odstoupit z mixu. Strašně mě to mrzí, chtěla jsem s Andym hrát," uvedla Raducanuová v prohlášení.

13:02 – 14. hráč světa Ben Shelton ve čtvrtek zaznamenal nejrychlejší servis v dějinách Wimbledonu. Cestou k pětisetové výhře ve druhém kole nad Lloydem Harrisem jednadvacetiletý Američan poslal na jihoafrického soupeře podání letící rychlostí 246,2 km/h. Šlo o devátý nejtvrdší servis v historii, rekord drží Australan Sam Groth (263,4 km/h).

Další zprávy

16:11 – Barbora Krejčíková ve Wimbledonu postoupila do osmifinále a vyrovnala své maximum z roku 2021. Ve třetím kole vedla 6:0, 4:3 a 40:0 nad Jessicou Bouzasovou ve chvíli, kdy jí španělská soupeřka kvůli bolestem zad vzdala. O zkompletování sbírky grandslamových čtvrtfinále se osmadvacetiletá Češka utká s Danielle Collinsovou, nebo Beatriz Haddadovou Maiaovou.

Statistiky zápasu Barbora Krejčíková – Jessica Bouzasová Livesport

14:30 – Ani ne půl hodiny po odloženém začátku sobotního programu Londýn skrápí blesková dešťová přeháňka a zápasy ve Wimbledonu jsou přerušeny. Do šaten musí také Barbora Krejčíková, která v utkání třetího kola hraje i díky zisku 18 fiftýnů v řadě 6:0, 0:1 a 30:0 při svém podání s Jessicou Bouzasovou ze Španělska. Pokračovat se nyní bude pouze pod zataženou střechou, na Centrálním kurtu právě nastupují Alexander Zverev s Cameronem Norriem a na 'jedničce' hrají Denis Shapovalov s Benem Sheltonem. Na ostatních dvorcích by se nezačne dříve než v 15:30 SELČ.

13:33 – V Londýně přestalo pršet a sobotní program by již déšť výrazně komplikovat neměl. Pořadatelé schovávají plachty nad travnatými kurty, natahují sítě a tenisté by po dvouhodinovém čekání měli během pár desítek minut začít bojovat ve větrných podmínkách o zkompletování osmifinálových dvojic v soutěžích singlistů.

12:39 – Bývalá světová desítka aktuálně figurující až ve třetí stovce žebříčku Lucas Pouille v All England Clubu ke svému prvnímu zápasu ve třetím kole grandslamu po pěti letech nenastoupí. Třicetiletý francouzský kvalifikant z turnaje pár hodin před soubojem s Alexem de Minaurem odstoupil kvůli zranění břišních svalů. Australan si o první wimbledonské čtvrtfinále zahraje s Arthurem Filsem, nebo Romanem Safiullinem.

12:06 – Sobotní boje ve Wimbledonu již tradičně komplikuje déšť. Pořadatelé travnatého grandslamu oznámili, že program na kurtech bez zatahovací střechy začne nejdříve v 12:00 místního času (13:00 SELČ), dá se však očekávat posun o dalších minimálně 30-60 minut. Odpoledne by se již mělo hrát za slunného, nicméně větrného počasí. Na duel čeká i poslední česká naděje ve dvouhrách Barbora Krejčíková, jež se se Španělkou Jessicou Bouzasovou utká o postup do osmifinále.

09:00 – Také v sobotu se má tenisový fanoušek na co těšit, jelikož v All England Clubu budou probíhat další boje o postup do další fáze turnaje. Zřejmě nejatraktivnější duel obstará v mužské části Cameron Norrie, jenž vyzve Alexandera Zvereva. Ve hře bude také světová dvojka Novak Djokovič, jehož čeká měření sil s Alexeiem Popyrinem z Austrálie.

Mezi ženami to bude ještě zajímavější. Barbora Krejčíková nastoupí proti Jessice Bouzasové Maneirové, přičemž o pár hodin později dojde i na Igu Šwiatekovou, jež bude čelit Julii Putincevové. Pouť Wimbledonem v sobotu skončí také pro jednu z dvojice Ons Jabeurová – Elina Svitolinová.