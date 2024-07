Raducanuová ve Wimbledonu vyřadila Sakkariovou a má druhý skalp TOP 10, Gauffová dál dominuje

Emma Raducanuová (21) ve třetím kole Wimbledonu přehrála 6:2, 6:3 světovou devítku Mariu Sakkariovou (28) a zapsala svůj teprve druhý skalp TOP 10. Bývalá šampionka US Open se probojovala do druhého týdne grandslamů potřetí v kariéře a o vylepšení svého maxima na domácím majoru bude usilovat proti kvalifikantce Lulu Sunové. Coco Gauffová (20) pokračuje v All England Clubu v dominanci, po cestě do osmifinále ztratila jen 10 gamů a ve třetím kole smetla 6:4, 6:0 domácí Sonay Kartalovou (22).

Emma Raducanuová slavila před třemi lety na US Open historický triumf z kvalifikace, jenže od té doby na nějaký výraznější úspěch čeká a neustále bojuje se zdravotními problémy. Ty se mladé Britce nevyhnuly ani v letošní sezoně, musela vynechat mimo jiné grandslamové French Open.

Na domácích travnatých turnajích ale i díky stoprocentní fyzické kondici sbírá výborné výsledky. Po semifinále v Nottinghamu a čtvrtfinále v Eastbourne vyrovnala své maximum ve Wimbledonu, kde stále neztratila set.

Po Renatě Zarazúaové a Elise Mertensové si poradila také se světovou devítkou Mariou Sakkariovou. Proti Řekyni, která naopak neprožívá v posledních týdnech dobré období, odvrátila všech sedm brejkbolových hrozeb a sama využila čtyři z devíti šancí na brejk. K postupu si pomohla velmi solidní 76% úspěšností trefených prvních servisů.

Statistiky zápasu. Livesport

Raducanuová je už skoro tři roky grandslamovou šampionkou, přesto zapsala své úvodní dva skalpy TOP 10 až v posledních týdnech. Navíc po sedmi nezdarech. Zatímco na generálce v Eastbourne proti Jessice Pegulaové odvracela mečbol, Sakkariové stejně jako v semifinále US Open 2021 povolila jen pět gamů.

Ve druhém týdnu grandslamů je potřetí v kariéře. Oba předchozí postupy do osmifinále podniků velké čtyřky zaznamenala během životní sezony 2021. Ve Wimbledonu musela vzdát Ajle Tomljanovicové a na US Open to dotáhla ke zmíněnému triumfu.

V osmifinále letošního Wimbledonu poprvé změří síly s Lulu Sunovou. Třiadvacetiletá Novozélanďanka musela ve druhém kole kvalifikace odvracet mečbol Gabriely Knutsonové a o zhruba týden později postoupila do osmifinále nejslavnějšího turnaje a stále navazuje na skalp členky TOP 10 Qinwen Zheng. Ve třetím kole přetlačila ve dvou tie-breacích její krajanku Lin Zhu.

Coco Gauffová loni překvapivě skončila ve Wimbledonu hned v prvním kole, ale poté nastartovala životní období, během něhož poprvé triumfovala na pětistovkách, tisícovkách i grandslamech. Letos postoupila na obou předchozích majorech do semifinále a k účasti mezi nejlepším kvartetem se blíží i na londýnském pažitu.

Světová dvojka prošla do osmifinále se ztrátou pouhých 10 gamů. Po odstoupení Aryny Sabalenkové je největší favoritkou dolní poloviny pavouka a tuto roli suverénně potvrdila proti Caroline Dolehideové, Ance Alexii Todoniové i Sonay Kartalové. Domácí kvalifikantce povolila jen čtyři hry a dorazila ji kanárem.

Američanka postoupila do osmifinále Wimbledonu už potřetí v kariéře, přestože letošní start je jejím teprve pátým v tomto dějišti. V této fázi neuspěla před pěti lety proti Simoně Halepové ani o dva roky později v souboji s Angelique Kerberovou.

O první čtvrtfinále v All England Clubu zabojuje proti krajance Emmě Navarrové (H2H 1:0). Další z Američanek našla na třetí pokus recept na Dianu Šnajderovou a po obratu zastavila její sérii sedmi výher na travnatých dvorcích. Navarrová už potřetí vylepšila své maximum ve Wimbledonu a popere se o postup do svého premiérového grandslamového čtvrtfinále.

Další osmifinálové dvojice v dolní půlce pavouka vytvořily Paula Badosaová s Donnou Vekičovou a Jasmine Paoliniová s Madison Keysovou.

Výsledky dvouhry žen ve Wimbledonu