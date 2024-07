Tennis Tracker: Nadal nechybí na entry listu pro US Open, Alcaraz už plánuje příští sezonu

Rafael Nadal by na letošním US Open chybět neměl

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 16. července?

Hlavní události

22:18 – Jméno Rafaela Nadala se objevilo na entry listu pro US Open 2024. Osmatřicetiletý Španěl, který hraje zřejmě svou poslední sezonu, využívá 'chráněného žebříčku' a na newyorském grandslamu by se měl představit teprve podruhé za posledních pět let. Na betonových kurtech ve Flushing Meadows získal čtyři z 22 grandslamových trofejí, naposledy triumfoval v roce 2019.

19:59 – Holger Rune úspěšně zahájil krátkou antukovou přípravu na olympijský turnaj. Do pětistovky v Hamburku druhý nasazený Dán vstoupil výhrou 6:4, 6:4 nad Maďarem Fábiánem Marozsánem. O čtvrtfinále se utká s argentinským kvalifikantem Marcem Trungellitim (H2H 2:0).

12:15 – Letošní sezona je teprve za půlkou a Carlos Alcaraz už plánuje začátek té následující. Úřadující šampion French Open a Wimbledonu oznámil, že bude v únoru debutovat na halovém podniku ATP 500 v Rotterdamu. Účast přislíbil také letošní vítěz a aktuální světová jednička Jannik Sinner.

Sestřih utkání Nadal – Borg

Rafael Nadal absolvuje v Bastadu, kam zavítal poprvé od triumfu v roce 2005, svůj první turnaj po vyřazení v úvodním kole oblíbeného French Open. Antukový král začal ve švédském městě hladkou výhrou 6:3, 6:4 nad domácí divokou kartou Leem Borgem, synem 11násobného grandslamového šampiona Björna Borga. O teprve druhé čtvrtfinále v letošní sezoně bude bývalý lídr žebříčku usilovat proti nasazené pětce Cameronovi Norriemu (H2H 4:1). Více informací najdete v článku.

12:00 – Reilly Opelka v poslední době bojoval se zraněním a v pondělí odehrál na trávě v Newportu svůj teprve druhý zápas od loňského srpna a první v aktuální sezoně. Bývalý 17. hráč světa zdolal 6:1, 2:6, 7:6 Constanta Lestienneho a zabojuje o první čtvrtfinále po více než dvou letech.

Další zprávy

23:39 – Jakubu Menšíkovi se přesun do USA kvůli jedinému turnaji krátce před olympiádou na antuce příliš nevyplatil. Na travnaté akci ATP 250 v Newportu český teenager skončil hned v prvním kole na raketě až 210. hráče světa Alexe Bolta z Austrálie, kterému podlehl 2:6, 4:6.

21:01 – Bývalá světová osmnáctka Benoit Paire při debutu na trávě v Newportu udolal v dohrávce prvního kola 6:3, 3:6, 7:6 domácího Zachary Svajdu a po čtyřech měsících a sérii osmi porážek ukončil čekání na vítězství. Na zeleném pažitu vyhrál po pěti letech. O první čtvrtfinále na turnaji ATP od srpna 2021 se pětatřicetiletý Francouz utká s dalším Američanem Marcosem Gironem (H2H 0:0), jenž plní roli nasazené dvojky.

20:22 – Stan Wawrinka končí na domácí antuce ve Gstaadu, kde si před 19 lety zahrál své první finále na okruhu ATP, hned v prvním kole. 39letý Švýcar nestačil na Slováka Lukáše Kleina, kterému podlehl po jediném ztraceném podání 6:7, 6:2, 5:7.

16:21 – Bývalý vítěz Matteo Berrettini si v prvním kole ve Gstaadu poradil 6:4, 7:6 s loňským šampionem Pedrem Cachínem, kterého čeká pád v žebříčku minimálně na 184. místo. Ital, jenž ve švýcarském městě startoval dvakrát a pokaždé prošel do finále, se o čtvrtfinále utká s Danielem Galánem (H2H 0:0).

12:50 – Rebecca Šramková zdolala na antuce v Budapešti 6:3, 4:6, 6:4 kvalifikantku Miriam Bulgaruovou a zahraje si o své teprve druhé kariérní čtvrtfinále na nejvyšším okruhu. Slovenská tenistka, jež se mezi nejlepší osmičku na této úrovni podívala zatím jen loni ve Varšavě, bude ve druhém kole čelit Xiyu Wang, nebo další rumunské soupeřce Ance Alexii Todoniové.