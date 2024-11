Tennis Tracker: Německo má první pár v semifinále ATP Finals. Ve čtvrtek se v Málaze hrát bude

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, novinky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 13. listopadu?

Hlavní události

21:12 – Čtvrteční program na finálovém turnaji Billie Jean King Cupu ve španělské Málaze, kde se dnes nehrálo kvůli nepříznivému počasí, proběhne téměř podle podle nastaveného harmonogramu. Oznámila to ITF po důkladné inspekci technického a bezpečnostního zázemí týmů. Dopoledne se od 12:00 (původně 10:00) utkají Japonky s Rumunkami a večer od 17:00 nastoupí Slovenky proti Američankám. Úřady zároveň doporučily, aby byl v 8:00 zrušen nejvyšší (červený) stupeň varování, při kterém platí zákaz vycházení do ulic.

19:40 – Turnaj mistrů v Turíně zná první postupující ze skupiny. Kevin Krawietz a Tim Pütz porazili 7:5, 6:4 domácí duo Simone Bolelli a Andrea Vavassori, navázali na skalp světových jedniček Marcela Arévala s Matem Pavičem a jako první čistě německý pár postoupili do semifinále ATP Finals.

15:48 – Carlos Alcaraz navzdory nemoci pokračuje na Turnaji mistrů. Španělský tenista po úvodní porážce s Casperem Ruudem v Turíně porazil 6:3, 7:6 Andreje Rubljova a udržel se ve hře o postup až do závěrečného vystoupení ve skupině. V té se utká ještě s dvojnásobným šampionem Alexanderem Zverevem. Více informací najdete v článku.

Sestřih zápasu

Carlos Alcaraz si poradil s Andrejem Rubljovem Livesport

Rozhovor s Carlosem Alcarazem Livesport

Další zprávy

18:04 – Carlos Alcaraz si dnešním skalpem Andreje Rubljova připsal jubilejní 20. vítězství nad členem elitní světové desítky na tvrdém povrchu. Španělský mladík to ve věku 21 let a 192 dní dokázal jako druhý nejmladší po Australanu Lleytonu Hewittovi.

17:29 – Dalibor Svrčina tři dny po triumfu v Bhuvanéšvaru pokračuje na turnajích ITF v Indii na vítězné vlně. V Bombaji odstartoval výhrou 6:7, 6:1, 6:4 nad domácím outsiderem z osmé světové stovky Prajwalem Devem, byť ve třetím setu málem přišel o vedení 5:0.

12:51 – Světové jedničky a vítězové Roland Garros Salvádorec Marcelo Arévalo a Chorvat Mate Pavič ve druhém vystoupení na Turnaji mistrů v Turíně porazili 7:5, 6:3 indicko-australské duo Rohan Bopanna a Matthew Ebden, přerušili sérii pěti porážek táhnoucí se od postupu do semifinále US Open a prvním bodem se vrátili do hry o semifinále. Naopak šampioni Australian Open Bopanna s Ebdenem mají po druhé dvousetové prohře mizivou naději na postup, o kterou mohou přijít definitivně ještě dnes večer.

11:43 – Pořadatelé finálového turnaje BJK Cupu v Málaze zrušili s ohledem na nepříznivé počasí program prvního dne, během kterého se měly od 17:00 SEČ utkat domácí Španělky s Polkami. Oblast v Andalusii má znovu zasáhnout bouře Dana, kvůli které Rada města už v úterý večer pozastavila činnost občanských center, středisek veřejné služby, muzeí, knihoven i sportovních zařízení. Duel, ze kterého vzejde čtvrtfinálový soupeř českých tenistek pro sobotní střetnutí, se bude hrát v pátek od 10:00. Více informací najdete v článku.

09:02 – Třiadvacetiletý Ital Jannik Sinner je teprve třetím hráčem v open éře, který ve dvou sezonách po sobě dokázal vyhrát na tvrdém povrchu minimálně 47 zápasů. Dosud to dokázali jen Švýcar Roger Federer (2005–2006) a Srb Novak Djokovič (2012–2013 a 2015-2016).

08:45 – Ve španělské Málaze má ve středu večer odstartovat prvním osmifinálovým duelem finálový turnaj Billie Jean King Cupu, v němž se utkají domácí Španělky v čele s Paulou Badosaovou s Polkami, které spoléhají především na světovou dvojku Igu Šwiatekovou. Na vítězky v sobotním čtvrtfinále čekají české tenistky, harmonogram osmidenní soutěže ale může být hned na úvod nabourán nepříznivým počasím. A to i přesto, že se hraje v hale.

Rada města Málaga totiž s ohledem na varování meteorologů před přetrvávající bouří Dana, která postižené oblasti ničí bleskovými záplavamiy, pozastavila činnost občanských center, středisek veřejné služby, muzeí, knihoven i sportovních zařízení. Zda se nařížení dotkně i tenisové akce konané v Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena Arena, je zatím nejisté.