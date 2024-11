Tennis Tracker: Pavlásek si zahraje druhé finále na Masters. V Paříži ho vybojoval s Glasspoolem

Adam Pavlásek a Lloyd Glasspool postoupili v Paříži do boje o titul.

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, novinky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 2. listopadu?

Hlavní události

21:00 – Český deblista Adam Pavlásek a Brit Lloyd Glasspool na Masters v Paříži pokračují v povedené společné premiéře. Ve čtyřech zápasech neztratili ani set a po semifinálové výhře 6:3, 6:4 nad zkušeným australským párem a vítězi US Open Maxem Purcelem a Jordanem Thompsonem postoupili do finále. O titul si zahrají s dvojicí Wesley Koolhof a Nikola Mektič. Pro českého tenistu to bude druhé letošní finále na tisícovkách.

19:30 – Ugo Humbert si na domácím podniku v Paříži zahraje premiérové finále na tisícovkách. Francouz v semifinále přehrál ve formě hrajícího šampiona z roku 2018 Karena Chačanova 6:7, 6:4, 6:3. O největší titul kariéry se utká s Alexanderem Zverevem. Více informací najdete v článku.

Sestřih zápasu

Ugo Humbert přetlačil Karena Chačanova. Livesport

16:15 – Alexander Zverev pokračuje v cestě za sedmým triumfem z turnajů Masters. Německý tenista v semifinále přehrál Holgera Runeho 6:3, 7:6 a postoupil do druhého zdejšího finále. Zároveň vyřadil Dána z boje o Turnaj mistrů. O celkově 23. trofej si zahraje s vítězem duelu mezi domácím Ugem Humbertem a Karenem Chačanovem. Více informací najdete v článku.

Sestřih zápasu

Alexander Zverev porazil Holgera Runeho. Livesport

07:20 – Alex de Minaur bude v hale v Bělehradu hájit z pozice nasazené jedničky postupovou příčku v boji o Turnaj mistrů, na kterém dosud nestartoval. Sezonu v Srbsku uzavře Jiří Lehečka, který je čtvrtým nasazeným a ve druhém kole čeká na vítěze duelu mezi Marinem Čiličem a Alexandrem Müllerem. V deblu se představí David Nouza s Patrikem Riklem a Adam Pavlásek s Australanem Johnem-Patrickem Smithem.

| los dvouhry |

07:12 – Příští týden se na dvou posledních turnajích ATP v evropských halách rozhodne o zbylých třech účastnících Turnaje mistrů. V Métách se bude snažit vrátit na postupové pozice Andrej Rubljov, naopak hájit sedmou příčku bude Casper Ruud. Šanci zaútočit může mít ještě Dán Holger Rune, tento týden by ale musel vyhrát znovu po dvou letech Masters v Paříži. Ve Francii se bude hrát bez české účasti, obhájcem titulu je domácí Ugo Humbert.

| los dvouhry |

Další zprávy

22:05 – Kateřina Siniaková se svou parťačkou Taylor Townsendovou v Rijádu začaly výhrou. Česko-americký pár ve svém prvním společném zápase na Turnaji mistryň přehrál 3:6, 6:3, 11:9 jedničky turnaje a vítězky US Open Jelenu Ostapenkovou a Ljudmylu Kičenokovou.

20:20 – Jasmine Paoliniová si deburt na Turnaji mistryň osladila premiérovou výhrou. Italka přehrála 7:6, 6:4 Jelenu Rybakinovou a ujala se vedení ve vzájemné bilanci 3:2. V dalších soubojích v Purpurové skupině spolu změří síly vítězky Sabalenková s Paoliniovou a poražené Rybakinová a Qinwen Zheng. Více informací najdete v článku.

18:00 – Aryna Sabalenková v úvodním duelu na Turnaji mistryň v Rijádu přehrála Qinwen Zheng 6:3, 6:4 a vyhrála i pátý vzájemný zápas. Běloruska udělala první krok k obhajobě loňského semifinále a dále usiluje o zakončení sezony na pozici světové jedničky. Více informací najdete v článku.

12:11 – V Paříži vrcholí poslední letošní turnaj série Masters 1000. Vítězem se v neděli stane jeden z kvarteta Alexander Zverev, Holger Rune, Karen Chačanov a Ugo Humbert. A kdo triumfoval v minulosti? Tak na to před startem letošního ročníku odpovídali současní tenisté a měli na to 60 sekund. Na nejvíce šampionů si dokázal vzpomenout Richard Gasquet (15), naopak v kvízu propadl Australan Alex de Minaur (5).

12:00 – Rebecca Šramková v čínském Jiujiangu porazila 7:6, 6:2 německou veteránku Lauru Siegemundovou a na třetím z pěti posledních turnajů postoupila do finále. Přitom předtím byla jejím maximem pouze dvě čtvrtfinále. O druhý titul si osmadvacetiletá Slovenka, jež se posune poprvé do TOP 50, zahraje se Švýcarkou Viktorijí Golubicovou (H2H 0:3). Další informace najdete v článku.

11:29 – Světová čtrnáctka Diana Šnajderová v Hongkongu přehrála 6:4, 6:2 kanadskou obhájkyni titulu Leylah Fernandezovou, po letošních nezdarech v Cincinnati a Wuhanu si připsala její premiérový skalp a počtvrté v sezoně postoupila do finále. O udržení letošní finálové neporazitelnosti si dvacetiletá Ruska zahraje v duelu dvou nejvýše nasazených hráček s Britkou Katie Boulterovou (H2H 0:0).

10:01 – Katie Boulterová v Hongkongu zdolala 6:2, 5:7, 6:2 Číňanku Yue Yuan a počtvrté v kariéře postoupila do finále, v němž dosud neprohrála. O již třetí letošní titul si osmadvacetiletá Britka, jež si zajistila posun do TOP 25, zahraje s Dianou Šnajderovou, nebo Leylah Fernandezovou.

09:31 – Marie Bouzková v čínském Jiujiangu do finále nepostoupila. Nejvýše nasazená Češka v semifinále prohrála všech osm gamů po svém podání, utrpěla debakl 1:6, 2:6 se Švýcarkou Viktorijí Golubicovou, s níž má přitom aktivní vzájemnou bilanci, a neobhájila loňský výsledek. Další informace najdete v článku.

07:04 – Turnaj WTA 250 v Méridě má hned tři nové semifinalistky na hlavním okruhu. Po Zeynep Sönmezové a Alině Kornějevové je poprvé mezi čtyřkou nejlepších i Polina Kuděrmetovová, jež ve čtvrtfinále zdolala 5:7, 6:4, 6:3 Srbku Ninu Stojanovičovou. O finále si jednadvacetiletá Ruska zahraje s Američankou Ann Liovou (H2H 0:0).

07:00 – Alina Kornějevová v mexické Méridě zvládla v pátek dva zápasy během jednoho dne. Teprve sedmnáctiletá Ruska uspěla i ve svém premiérovém čtvrtfinále na turnaji WTA, když Španělku Saru Sorribesovou smetla 6:3, 6:1 a zajistila si posun do TOP 200.

06:56 – Dvaadvacetiletá Turkyně Zeynep Sönmezová v mexické Méridě ve svém teprve druhém čtvrtfinále na okruhu WTA udolala 3:6, 6:3, 6:4 domácí nasazenou jedničku Renatu Zarazúaovou a poprvé postoupila do semifinále.