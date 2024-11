Zverev dál útočí na sedmý triumf z Masters. Ve finále v Paříži vyzve domácího Humberta

Alexander Zverev (27) pokračuje v cestě za sedmým triumfem z turnajů Masters. Německý tenista v semifinále přehrál Holgera Runeho (21) 6:3, 7:6 a v Paříži podruhé postoupil do finále. Zároveň Dána vyřadil z boje o Turnaj mistrů. O celkově 23. trofej si zahraje s domácím Ugem Humbertem (26), který porazil 6:7, 6:4, 6:3 Karena Chačanova (28).

Alexander Zverev ve čtyřech duelech na Masters v Paříži ztratil jediný set, v hale Bercy porazil po Tallonu Griekspoorovi, domácím Arthuru Filsovi a neoblíbeném rivalovi Stefanosu Tsitsipasovi i Holgera Runeho.

Němec byl v prvním setu suverénní na podání, při prvním servisu ztratil jen čtyři míčky, a stačilo mu využít jeden ze dvou brejkbolů. I ve druhé sadě získal jako první brejk, za stavu 5:4 však utkání nedopodával a o vítězi setu musel rozhodnout tie-break. V něm se Zverev rychle dostal do vedení 3:0 a žádné další komplikace už nepřipustil.

Zverev si na pařížské tisícovce zahrál o titul už v roce 2020, tehdy nevyužil vedení 1:0 na sety nad Daniilem Medveděvem. V neděli si o trofej si zahraje proti lepšímu z druhého semifinále mezi domácím Ugem Humbertem a Karenem Chačanovem. V obou případech bude jasným papírovým favoritem.

Díky postupu do finále se úřadující šampion Masters v Římě posune znovu na druhé místo žebříčku ATP před Carlose Alcaraze a potvrzuje, že je v letošním roce konzistentnějším hráčem. V aktuálním ročníku vyhrál už 65 utkání a vyrovnal tak rekordmana sezony Jannika Sinnera, ten však na stejný počet vítězství potřeboval o 14 zápasů méně.

Zverev si zajistil postup do 12. finále na tisícovkách, ve kterém zabojuje o sedmý triumf. Celkově bude usilovat o 23. trofej.

Do druhého semifinále na Masters v Paříži postoupili domácí Ugo Humbert a Rus Karen Chačanov. Francouzovi se povedlo utkáni otočit a nakonec přehrál ve formě hrajícího šampiona z roku 2018 ve třech setech a v Paříži si zahraje premiérové finále na tisícovkách.

Patnáctý nasazený Francouz se na zdejším podniku v předchozích letech dostal nejdále do čtvrtfinále v roce 2020. Halové podmínky mu však náramně sedí. Během své kariéry na nich získal polovinu svých titulů (3/6) a tento týden si na nejrychlejším povrchu z letošních tisícovek připsal největší výhru kariéry, když porazil Carlose Alcaraze. Na cený skalp Španěla navázal a zahraje si o nejcenější titul v kariéře.

V prvním setu si oba hráči dvakrát prohráli servis a tak musel rozhodnout tie-break. Ve zkrácené hře prohrával ruský tenista už 2:5, skóre však ziskem šesti ze sedmi bodů otočil a po hodině a čtvrt se přiblížil druhému zdejšímu finále.

Druhý set rozhodl jediný brejk v pátém gamu, když Humbert potřetí v zápase získal servis Chačanova a dostal se do vedení. Na podání už do konce sady nezaváhal a poslal zápas do rozhodujícího dějství. V něm už Rusovi docházely síly. Po pátém gamu si vyžádal medical timeout kvůli křečím na pravém stehně a od té chvíle neuhrál už ani hru.

Humbert se ve finále střetne se Zverevem, s kterým zde loni prohrál už ve druhém kole v tie-breaku závěrečného setu a bude mít šanci na odplatu. První vzájemný duel vyhrál Francouz na turnaji v Halle před třemi lety.

Chačanov se sice nevešel mezi nasazené hráče, halu Bercy však zná více než dobře a jeho postup do semifinále není velkým překvapením. V roce 2018 zde získal svůj největší titul kariéry, když ve finále porazil Novaka Djokoviče. Rusovi se letos v halách daří, z posledních 13 zápasů odešel poražen jen jednou, když získal titul v Almaty a zahrál si finále ve Vídni.

Výsledky turnaje Masters 1000 v Paříži