Tennis Tracker: Samson a Valentová jsou v semifinále French Open, Fruhvirtová v největším čtvrtfinále

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 6. června?

Hlavní události

16:31 – Brenda Fruhvirtová si na podniku 125k v Chorvatsku zahraje své největší čtvrtfinále, v nichž má na profesionální tour skvělou bilanci 17:1. Sedmnáctiletá Češka si ve druhém kole poradila 6:0, 7:5 s Jekatěrinou Makarovovou a o semifinále zabojuje proti Xiyu Wang, nebo Luciji Čiričové Bagaričové.

14:20 – Český tenis má v semifinále dívčího French Open dvě naděje. Po Lauře Samson se mezi kvarteto nejlepších prodrala i Tereza Valentová, jež přehrála 6:3, 6:2 Slovenku Renátu Jamrichovou. O finále se sedmnáctiletá Češka, jež v této sezoně získala čtyři tituly z turnajů ITF mezi ženami, utká s teprve čtrnáctiletou americkou reprezentantkou Kristinou Penickovou.

13:58 – Laura Samson na dívčím French Open udolala po takřka tříhodinovém boji 6:7, 6:4, 7:5 Ivu Jovicovou a postoupila do semifinále. V něm šestnáctiletá Češka, která už letos vyhrála tři turnaje mezi ženami, narazí na další Američanku Tyru Caterinu Grantovou.

Další zprávy

16:47 – Iga Šwiateková je jedinou výhru od splnění role největší favoritky letošního ročníku French Open a také od hattricku v tomto dějišti. Trojnásobná šampionka a vítězka posledních dvou ročníků v semifinále přehrála 6:2, 6:4 světovou trojku Coco Gauffovou a vzájemnou bilanci upravila na 11:1. V sobotním finále se lídryně žebříčku utká s Jasmine Paoliniovou, nebo Mirrou Andrejevovou.

14:12 – Italští tenisté na Roland Garros nadále vylepšují nejpovedenější grandslam. Ve všech čtyřech hlavních kategoriích mají zástupce v semifinále a nyní už i jeden pár ve finále. Simone Bolelli a Andrea Vavassori ve čtyřhře mužů zdolali 7:5, 2:6, 6:2 indicko-australský tandem Rohan Bopanna a Matthew Ebden a oplatili jim porážku z finále Australian Open.

13:49 – Laura Siegemundová a Édouard Roger-Vasselin se na Roland Garros stali vítězi smíšené čtyřhry. Ve finále německo-francouzský pár porazil 6:3, 7:5 americko-britské duo Desirae Krawczyková a Neal Skupski. 36letá Němka vyhrála mix na grandslamu podruhé v kariéře (po US Open 2016), 40letý Francouz se raduje poprvé.

12:43 – Petr Brunclík skončil na juniorském Roland Garros juniorů ve čtvrtfinále. Osmnáctiletý Čech na pařížské antuce nestačil až na Rakušana Joela Schwaerzlera, kterému podlehl 2:6, 6:7.

12:25 – Novak Djokovič má pro své fanoušky dobrou zprávu, středeční operace menisku v pravém kolenu dopadla dobře. "Kvůli zranění menisku jsem musel udělat několik nepříjemných rozhodnutí. Pořád se s tím snažím vyrovnat, ale s radostí vám můžu oznámit, že operace proběhla v pořádku. Teď udělám všechno pro to, abych se k hraní vrátil co nejdříve," napsal 37letý Srb na sociální sítě.

Djokovič zatím neprožívá vydařený rok a nezískal ještě ani jeden titul. Navíc mu hrozí, že kvůli zranění přijde o Wimbledon, který se uskuteční od 1. do 14. července. Olympijský turnaj v Paříži, jenž je na programu od 27. července do 4. srpna, by měl stihnout.

10:20 – Dlouho se o Petrosovi Tsitsipasovi mluvilo jako netalentovaném bratrovi o dva roky staršího Stefanose. Nyní se ale řecká bratrská dvojice probojovala vůbec poprvé do čtvrtfinále čtyřhry na grandslamovém turnaji a ve čtvrtečním utkání bude hrát proti salvadorsko-chorvatské dvojici Marcelo Arevalo-Mate Pavič o postup do semifinále.

Co už je ale jisté, bratři Tsitsipasové si úspěšným vystoupením v Paříži vybojovali účast na blížících se olympijských hrách.

09:25 – Dva měsíce po narození dcery Belly se pustila švýcarská tenistka Belinda Benčičová znovu do tréninku. Své odhodlání ukázala prostřednictvím sociálních sítí, kde na videu sdílela svůj třetí tréninkový den. Malá holčička svou maminku doprovází v kočárku.