Tennis Tracker: Medveděv končí na French Open v osmifinále, Siniaková a Macháč jdou ve čtyřhře dál

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 3. června?

Hlavní události

16:18 – Daniil Medveděv zakončil antukové jaro porážkou v osmifinále French Open. Bývalý lídr žebříčku podlehl 6:4, 2:6, 1:6, 3:6 Alexovi de Minaurovi, který teprve podruhé v kariéře postoupil do čtvrtfinále grandslamových turnajů (US Open 2020). O vylepšení svého maxima na podnicích velké čtyřky zabojuje Australan proti Alexanderovi Zverevovi, nebo Holgerovi Runemu.

13:33 – Kvůli zranění tradičních partnerek z nouze vytvořený, nicméně nebezpečný deblový pár Kateřina Siniaková a Coco Gauffová ztratil i ve druhém vystoupení pouhé tři gamy. Česko-americká dvojice na French Open smetla 6:1, 6:2 české tenistky Miriam Kolodziejovou s Annou Siskovou a postoupila do osmifinále. V něm narazí na asijské duo Ena Šibaharová a Xinyu Wang.

12:21 – Tomáš Macháč a Číňan Zhizhen Zhang vylepšili skvělou společnou bilanci již na 14:2, z toho 6:1 na grandslamech. Ve druhém kole French Open semifinalisté lednového Australian Open přehráli 7:5, 6:2 nizozemské duo Robin Haase a Botic Van de Zandshulp a postoupili mezi šestnáct nejlepších párů turnaje. O čtvrtfinále se utkají s osmým nasazeným duem Maximo González a Andres Molteni.

Další zprávy

18:22 – Mirra Andrejevová na konci dubna oslavila teprve 17. narozeniny a odehrála už třetí grandslamové osmifinále. Ruská kometa v něm poprvé uspěla, na French Open přehrála 7:5, 6:2 domácí Varvaru Gračovovou a ve čtvrtfinále změří síly s Arynou Sabalenkovou (H2H 0:2).

16:47 – Barbora Krejčíková se definitivně loučí s letošním ročníkem French Open. Bývalá singlová i deblová šampionka překvapivě vypadla v osmifinále čtyřhry a z mixu, ve kterém hrála s Belgičanem Joranem Vliegenem, odstoupila.

16:28 – Anastasia Detiucová s Ruskou Aminou Anšbovou se dostaly do hlavní soutěže čtyřhry žen na French Open až jako náhradnice a jsou už v osmifinále. Ve druhém kole zdolaly 3:6, 7:6, 6:2 nasazené šestky Jelenu Ostapenkovou a Ljudmilu Kičenokovou, ačkoli ve druhé sadě třikrát prohrávaly o brejk a jednou returnovaly na setrvání v zápase.

15:13 – Andrew Paulson zahájil své působení na domácím challengeru v Prostějově vítězstvím 6:4, 4:6, 6:4 nad žebříčkově výše postaveným Alibekem Kachmazovem. O čtvrtfinále si 22letý Čech startující na divokou kartu zahraje s Radu Albotem, nebo Bernabém Zapatou.

14:56 – Barbora Krejčíková a Laura Siegemundová jako první do čtvrtfinále French Open ve čtyřhře žen nepostoupily a nezopakovaly výsledek z lednového Melbourne. Česko-německý pár ve třetím kole podlehl 3:6, 6:7 mexicko-ruské dvojici Giuliana Olmosová a Alexandra Panovová.

14:48 – Stefanos Tsitsipas a Paula Badosaová se na French Open ve smíšené čtyřhře nepředstaví. Řecký tenista se den před čtvrtfinálovým zápasem dvouhry mužů proti Carlosi Alcarazovi rozhodl pokračovat jen ve čtyřhře mužů po boku bratra Petrose, s nímž dnes vyzve favorizované duo Ivan Dodig a Austin Krajicek.

13:51 – Aryna Sabalenková na French Open smetla po velmi dobrém výkonu 6:2, 6:3 Emmu Navarrovou, když zaznamenala 36 winnerů a jen 12 nevynucených chyb, Američance oplatila březnovou porážku z Indian Wells a bez ztráty setu postoupila do čtvrfinále. O obhájení loňského výsledku si zahraje s Varvarou Gračovovou, nebo Mirrou Andrejevovou.

13:15 – Marie Bouzková se s letošním French Open definitivně loučí. Po konci ve třetím kole dvouhry vypadla ve druhém kole čtyřhry, v níž se Španělkou Sarou Sorribesovou podlehly 3:6, 4:6 ukrajinsko-rumunské dvojici Marta Kosťuková a Gabriela Ruseová.

13:04 – Jasmine Paoliniová na French Open porazila 4:6, 6:0, 6:1 Elinu Avanesjanovou a postupem do čtvrtfinále překonala svůj nejlepší grandslamový výsledek z letošního Australian Open, na němž se poprvé dostala přes druhé kolo. O místo v semifinále se 28letá Italka utká se světovou čtyřkou Jelenou Rybakinovou (H2H 1:2).

12:18 – Světová čtyřka Jelena Rybakinová na French Open neztratila set ani se čtvrtou soupeřkou. Ukrajinku Elinu Svitolinovou porazila 6:4, 6:3, vzájemnou bilanci vyrovnala na 2:2 a postupem do čtvrtfinále vyrovnala své pařížské maximum z roku 2021. O třetí grandslamové semifinále se 24letá Kazaška utká s Elinou Avanesjanovou, nebo Jasmine Paoliniovou.

10:20 – Grigor Dimitrov čekal až do svých 33 let na chvíli, kdy se na Roland Garros dostane do čtvrtfinále. Poté, co porazil Poláka Huberta Hurkacze, se mu konečně ulevilo. "Vždycky jsem se chtěl dostat do druhého týdne, ale French Open byl jediný grandslam, kde jsem měl pocit, že nikdy nedokážu udělat ten krok navíc. Měl jsem 15 pokusů, teď se mi to poprvé podařilo," těšilo ho. V dalším kole ho čeká Jannik Sinner.

09:00 – Již 38. narozeniny dnes slaví španělská legenda Rafael Nadal, který na letošním French Open skončil už v prvním kole na raketě Zvereva.

08:20 – Jannik Sinner jako teprve třetí hráč od roku 2000 postoupil minimálně dvakrát do čtvrtfinále grandslamů na hardu, antuce i trávě ještě před dovršením 23 let. Dostal se tím tak do společnosti Nadala či Djokoviče.