Tennis Tracker: Siniaková se po roce vrátí na post světové jedničky, Svrčina je na vítězné vlně

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, novinky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 4. září?

Hlavní události

16:49 – Dalibor Svrčina na challengerech v Číně vyhrál i čtvrtý zápas a znovu po týdnu postoupil do čtvrtfinále. Po diskvalifikaci v Zhangjiagangu se mu výsledkově daří i v Šanghaji, kde ve druhém kole porazil 7:5, 6:3 žebříčkově výrazně lépe postaveného Korejce Seong Chan Honga a neprohrál už osm setů v řadě. O první semifinále po šesti měsících si 21letý český tenista zahraje s Japoncem Só Šimabukurem (H2H 0:0).

00:32 – Kateřina Siniaková se v pondělí po roce a celkově počtvrté v kariéře posune na post světové jedničky ve čtyřhře, kterou už byla celkem 115 týdnů (déle vládlo jen pět deblistek v čele s Martinou Navrátilovou). Osmadvacetiletá Češka, jež je i na čtvrtém letošním grandslamu v semifinále čtyřhry žen a na US Open útočí s Američankou Taylor Townsendovou na třetí triumf v řadě, získala jistotu díky vypadnutí novozélandské obhájkyně titulu Erin Routliffeové z newyorského majoru.

Další zprávy

19:39 – Karolína Muchová v oblíbeném New Yorku neztratila set ani s pátou soupeřkou a postupem do semifinále obhájila loňský výsledek, po němž kvůli operaci zápěstí devět měsíců nehrála. Brazilku Beatriz Haddadovou Maiaovou přehrála navzdory drobným zdravotním potížím 6:1, 6:4 a mezi kvarteto nejlepších na grandslamovém turnaji postoupila počtvrté v kariéře. O druhé finále na majorech si zahraje s Igou Šwiatekovou, nebo Jessicou Pegulaovou. Více informací najdete v článku

17:20 – Karolína Plíšková se podrobila operaci vazů v levém kotníku, které si poranila na US Open. Bývalá světová jednička informovala o úspěšném zákroku na sociálních sítích, na nichž zároveň zveřejnila fotografii z nemocničního lůžka s nohu v dlaze. Neuvedla, jak dlouhá ji čeká pauza. "Udělám všechno, abych se co nejdřív vrátila na tenisové kurty, ale zdraví je na prvním místě. Děkuji lékařskému týmu za excelentní péči," vzkázala Plíšková.

17:07 – Barbora Palicová vstoupila do antukového podniku ITF W75 ve Vídni výhrou 1:6, 6:1, 6:2 nad Američankou Madison Siegovou. O čtvrtfinále na čtvrtém turnaji po sobě se dvacetiletá Češka utká s Aylou Aksuovou z Turecka, nebo domácí Tamarou Kosticovou.

17:01 – Jednadvacetiletý český tenista Martin Krumich na antukovém challengeru v rakouském Tullnu podlehl 4:6, 6:4, 1:6 druhému nasazenému Švýcarovi Jeromemu Kymovi a své teprve druhé čtvrtfinále na turnajích této kategorie nevybojoval.

16:56 – Andrew Paulson na antuce v rakouském Tullnu porazil 6:1, 7:5 Ukrajince žijícího v Česku Vitalije Sačka a na čtvrtém ze šesti letošních challengerů postoupil do čtvrtfinále. O semifinále, kterým by vyrovnal své měsíc staré maximum, se 22letý český tenista utká s Němcem Rudolfem Möllekerem (H2H 0:1).

06:45 – Frances Tiafoe na US Open podruhé postoupil do semifinále a vyrovnal tak své maximum na grandslamech. Ve čtvrtfinálovém klání mu za stavu 6:3, 6:7, 6:3, 4:1 vzdal Bulhar Grigor Dimitrov. Tiafoe tak doplnil Fritze v čistě americkém semifinále.

05:50 – Běloruská tenistka a světová dvojka Aryna Sabalenková postoupila na US Open do semifinále. Loňská finalistka porazila dnes na betonovém kurtu Arthura Ashe v New Yorku olympijskou šampionku z Paříže Qinwen Zheng z Číny jasně 6:1, 6:2. O postup do druhého finále za sebou se utká s domácí Američankou a nasazenou třináctkou Emmou Navarrovou.

01:00 – Taylor Fritz na pátý pokus uspěl ve čtvrtfinále majoru. Americký tenista se do prvního grandslamového semifinále dostal na domácím US Open po výhře 7:6, 3:6, 6:4, 7:6 nad Němcem Alexanderem Zverevem. O finále si zahraje s krajanem Francesem Tiafoem, nebo Bulharem Grigorem Dimitrovem.