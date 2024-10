Tennis Tracker: Sinner se odhlásil z Masters v Paříži, Fritz má jistý start na Turnaji mistrů

RICHARD PELHAM / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, novinky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 29. října?

Hlavní události

11:45 – Jannik Sinner nebude startovat na posledním Masters sezony v Paříži. Aktuální lídr žebříčku a jeden z největších favoritů se kvůli střevní viróze odhlásil. Jeho pozici nahradí domácí lucky loser Arthur Cazaux, který je už pátým šťastným poraženým z kvalifikace v hlavní soutěži letošního ročníku.

Sestřih utkání Berrettini – Popyrin

Matteo Berrettini zakončil své působení na Masters v Paříži hned na úvodním protivníkovi. Ital nabídl Alexeiovi Popyrinovi celkem 13 brejkbolů, nedopodával druhou sadu a s Australanem po dvou hodinách prohrál 5:7, 6:7. Šampion nedávného Masters v Montrealu vyzve ve druhém kole bývalého vítěze Daniila Medveděva (H2H 0:3).

Berrettini skončil v Paříži hned na úvod. Livesport

16:10 – Taylor Fritz je pátým potvrzeným účastníkem na blížícím se Turnaji mistrů v Turíně. Letenku do italské metropole získal po nezdaru Andreje Rubljova, který prohrál hned úvodní zápas na probíhajícím Masters v Paříži. Američan tak doplnil Jannika Sinnera, Carlose Alcaraze, Alexandera Zvereva a Daniila Medveděva. Více informací najdete v článku.

Další zprávy

17:37 – Osm účastnic dvouhry letošního Turnaje mistryň, který je na programu od 2. do 9. listopadu v Rijádu, bylo rozlosováno do dvou čtyřčlenných skupin. Barbora Krejčíková byla nalosována do Oranžové skupiny spolu s Igou Šwiatekovou, Coco Gauffovou a Jessicou Pegulaovou. Fialovou skupinu tvoří Aryna Sabalenková, Jasmine Paoliniová, Jelena Rybakinová a Qinwen Zheng. Více informací najdete v článku.

15:08 – Giovanni Mpetshi Perricard pokračuje ve skvělé formě i na domácím Masters v Paříži. Francouz, jenž v neděli získal na pětistovce v Basileji svou nejcennější trofej, zdolal v prvním kole 6:7, 7:6, 6:3 světovou sedmnáctku Francese Tiafoea a protáhl svou aktuální neporazitelnost na šest zápasů. O své premiérové osmifinále na podnicích Masters zabojuje proti Karenovi Chačanovovi, nebo Christopherovi O'Connellovi.

15:05 – Andrej Rubljov ztroskotal na Masters v Paříži hned po prvním zápase, neobhájí loňské semifinále, a navíc si zkomplikoval boj o Turnaj mistrů. Ruský tenista, který v tuto chvíli drží poslední postupové místo, prohrál ve dvou tie-breacích s Franciscem Cerúndolem, přestože v obou setech vedl o brejk. Argentinec se v osmifinále střetne se Stefanosem Tsitsipasem, nebo Alejandrem Tabilem. Po vypadnutí Rubljova má jistý start v Turíně Taylor Fritz.

14:44 – Leylah Fernandezová zvládla i svůj šestý zápas na turnaji WTA 250 v Hongkongu a úspěšně vykročila za obhajobou loňského triumfu. Bývalá finalistka US Open přehrála snadno 6:2, 6:2 Heather Watsonovou. Ve druhém kole se nasazená trojka utká s Kimberly Birrellovou (H2H 0:0).

13:02 – Sofia Keninová měla ještě před týdnem katastrofální letošní bilanci 10:24, ale postupem do finále na pětistovce v Tokiu ji výrazně vylepšila a úspěšně vstoupila i do dalšího turnaje v Hongkongu. Grandslamová šampionka a bývalá světová čtyřka začala výhrou 6:4, 6:4 nad kvalifikantkou Mei Jamagučiovou a o druhé čtvrtfinále v sezoně zabojuje proti Jessice Ponchetové (H2H 0:0).

12:42 – Rebecca Šramková suverénně zahájila své působení v čínském Jiujiangu. Nasazená dvojka v úvodním kole deklasovala 6:1, 6:1 domácí divokou kartu Shuai Zhang, která měla ještě nedávno na kontě hrozivou sérii 24 prohraných zápasů. Slovenka se o čtvrtfinále popere s další domácí zástupkyní Sijiou Wei (H2H 0:1).

12:25 – Lorenzo Musetti dorazil na Masters v Paříži po semifinálové účasti ve Vídni a další postup do závěrečných kol nepřidal. Na poslední letošní tisícovce naopak ztroskotal hned na úvod po jasné prohře 4:6, 2:6 s Janem-Lennardem Struffem, který odehrál teprve druhé utkání po US Open. Němec se dalšího soupeře dozví po skončení souboje mezi Arthurem Filsem a Marinem Čiličem.

12:03 – Naomi Ósakaová skrečovala na začátku října osmifinále na domácí tisícovce v Pekingu a další soutěžní zápas v probíhající sezoně neodehraje. Bývalá světová jednička vracející se po mateřské pauze se po Tokiu a Hongkongu omluvila také z finálového turnaje Billie Jean King Cupu, na němž měla být hlavní oporou japonského týmu.

12:01 – Hubert Hurkacz, který po Wimbledonu podstoupil operaci kolene, odehrál na Masters v Paříži svůj první zápas po měsíci. Nejlepší Polák v žebříčku ATP se nedostal k ani jednomu brejkbolu a za pouhých 53 minut schytal výprask 1:6, 3:6 od Alexe Michelsena. Američan vyzve ve druhém kole domácího Arthura Rinderknecha (H2H 0:1), jemuž vzdal v pondělí Tomáš Macháč.

11:50 – Hynek Bartoň divokou kartu na větší challenger v Bratislavě nevyužil. Jediný český zástupce ve dvouhře skončil ve slovenském hlavním městě hned na úvod po porážce 2:6, 4:6 s bývalým 47. hráčem světového pořadí Marcem-Andreou Hüslerem ze Švýcarska.

10:21 – Nasazená jednička a největší favoritka turnaje Diana Šnajderová snadno zvládla úvodní zápas na dvěstěpadesátce v Hongkongu. Jedna z ruských komet letošní sezony si poradila dvakrát 6:3 s japonskou kvalifikantkou Kyokou Okamuraovou a o čtvrtfinále si zahraje s Priscillou Honovou (H2H 0:0).

08:00 – Marie Bouzková bude ve druhém kole turnaje WTA 250 v Jiujiangu čelit domácímu lucky loserovi Xinxin Yao (H2H 0:0). Číňanka porazila 6:2, 6:1 Fangzhou Liu a krajance oplatila pár dní starou porážku z finále kvalifikace.

07:18 – Dalibor Svrčina se po semifinálové účasti v Itálii vrátil na asijský kontinent a na challengeru v Soulu začal drtivým vítězstvím. Dvaadvacetiletý Čech v úvodním kole deklasoval za hodinu hry 6:3, 6:0 domácího outsidera a divokou kartu Sanhui Shina. O čtvrtfinále si může zahrát s nasazenou jedničkou, pokud Taro Daniel zvládne duel s Benoitem Pairem.

07:15 – Iga Šwiateková a Jelena Rybakinová, které se naposledy představily na US Open, už se připravují přímo v Rijádu na start Turnaje mistryň. Prestižní akce se zúčastní i Barbora Krejčíková ve dvouhře a Kateřina Siniaková ve čtyřhře. Turnaj mistryň je na programu od 2. do 9. listopadu.

07:08 – Laura Samson zakončila svůj druhý kariérní turnaj na nejvyšším okruhu hned v prvním kole. Semifinalistka nedávného Livesport Prague Open a bývalá juniorská světová jednička podlehla na dvěstěpadesátce v mexické Méridě 4:6, 4:6 Antonii Ružičové. Chorvatka si o své druhé čtvrtfinále na této úrovni zahraje s někdejší členkou TOP 50 pořadí Ann Liovou (H2H 0:0). Více informací najdete v článku.